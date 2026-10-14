Am 10. Oktober fiel im Osten Kubas eine 220-Kilovolt-Leitung aus. Mehr als drei Millionen Menschen saßen im Dunkeln. Zum achten Mal in diesem Jahr kollabiert das Netz ganz oder in Teilen. Nach vier Stunden fließt wieder Strom. Kurz. Dann beginnt die planmäßige Abschaltung, die vielerorts mehr als 20 Stunden am Tag dauert.
Energiedominanz
Kuba in der Energiekrise: Warum Deutschlands Haltung zu den US-Sanktionen jetzt zählt
Kuba steckt in der Energiekrise: Stromausfälle und US-Sanktionen verschärfen die Not. Vor der UN-Abstimmung am 28. Oktober muss Deutschland seinen Kurs klären. Eine Analyse.
8 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Kuba erneut ohne Strom: Am 5. August 2026 bricht das Stromnetz landesweit zusammen. Unwetter treffen das bereits instabile Netz.
© Angelo Mastrascusa/imago