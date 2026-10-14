Kuba in der Energiekrise: Warum Deutschlands Haltung zu den US-Sanktionen jetzt zählt

Kuba steckt in der Energiekrise: Stromausfälle und US-Sanktionen verschärfen die Not. Vor der UN-Abstimmung am 28. Oktober muss Deutschland seinen Kurs klären. Eine Analyse.

Am 10. Oktober fiel im Osten Kubas eine 220-Kilovolt-Leitung aus. Mehr als drei Millionen Menschen saßen im Dunkeln. Zum achten Mal in diesem Jahr kollabiert das Netz ganz oder in Teilen. Nach vier Stunden fließt wieder Strom. Kurz. Dann beginnt die planmäßige Abschaltung, die vielerorts mehr als 20 Stunden am Tag dauert.