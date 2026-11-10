Kühlanlagen sabotiert: Iran weist Vorwürfe aus Frankreich zurück

Nach Cyberangriffen auf Kühlsysteme in Supermärkten machte Frankreich den Iran verantwortlich und bestellte den Botschafter ein. Teheran weist die Vorwürfe zurück.

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Der Iran hat Vorwürfe aus Frankreich zurückgewiesen, für Cyberangriffe auf Kühlsysteme in französischen Supermärkten verantwortlich zu sein. Die Anschuldigungen seien ein „unverantwortlicher und schändlicher“ Versuch, das Ansehen des Iran zu schädigen, erklärte das iranische Außenministerium am Dienstag laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Zugleich warf Teheran der französischen Regierung vor, mit den Vorwürfen von eigenen politischen Problemen ablenken zu wollen.



Frankreich hatte am Montag die iranischen Revolutionsgarden für die Vorfälle verantwortlich gemacht. Außenminister Jean-Noël Barrot sagte dem Sender France Info, es handele sich um einen Cyberangriff „beispiellosen Ausmaßes“. Paris werde „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen“ und sich auch für EU-Sanktionen einsetzen, berichtete Reuters.

Das französische Außenministerium bestellte am Dienstag den iranischen Botschafter ein. Zudem stellte Barrot laut AFP weitere Maßnahmen in Aussicht, über die Frankreich zunächst nicht öffentlich sprechen wolle.

Frankreich: Cyberangriffe auf Kühlsysteme

Die Cyberangriffe hatten sich Anfang Oktober gegen Kühlsysteme in Hunderten französischen Supermärkten gerichtet. Nach Angaben der französischen Staatsanwaltschaft übernahmen die Angreifer in der Nacht zum 12. Oktober die webgesteuerte Kontrolle über die Anlagen und stellten diese auf ungewöhnlich hohe Temperaturen ein. Gleichzeitig deaktivierten sie die Alarmsysteme. In rund 20 Fällen brachen Brände aus, berichtete AFP.

Neben Frankreich und Deutschland waren dem Bericht zufolge mindestens zehn weitere europäische Länder von ähnlichen Cyberangriffen betroffen, bei denen große Mengen an Lebensmitteln weggeworfen werden mussten.



Die französische Justiz ermittelt laut AFP wegen des Verdachts auf betrügerischen Zugriff auf ein Datensystem „um einer ausländischen Macht zu dienen, nämlich dem Iran“. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht eine Cyber-Einheit namens Schahid Kaweh, die dem Bericht zufolge den Revolutionsgarden zugerechnet wird. (mit AFP)

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