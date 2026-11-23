Dass es noch Leute gibt, die keinen eigenen Podcast haben, sollte man zu einem neuen, coolen Distinktionsmerkmal erheben, denn gefühlt ist der Markt satter als satt. Man fragt sich, wer Zeit hat, all die Angebote anzuhören, unter denen – ja doch! – auch viel Spannendes und Informatives zu haben ist, zieht man die selbstgefälligen „Laber-Podcasts“ mal ab, die zu benennen jeder Konsument selbst in sich gehen muss. Dass es vornehmlich Männer zu sein scheinen, die sich da unterhalten und uns die Welt erklären, macht die Sache nicht leichter.