Verbrannte Tierknochen und zahlreiche Keramikscherben zeugen von einer jahrhundertelangen Nutzung. Der abgelegene Fundort liegt auf rund 1100 Metern Höhe.

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Auf der griechischen Insel Euböa entdeckten Archäologen nahe dem Gipfel des Olympos die Überreste einer antiken Kultstätte.

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Archäologen haben auf dem Olympos, einem Bergmassiv auf der griechischen Insel Euböa, Überreste eines antiken Heiligtums gefunden, in dem möglicherweise die Göttin Artemis verehrt wurde. Zahlreiche Keramikscherben und verbrannte Knochen von Schafen und Ziegen deuten auf Tieropfer und rituelle Mahlzeiten hin.



Grabungsleiterin Chloé Chezeaux von der Schweizerischen Archäologischen Schule in Griechenland erläutert die Funde in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Wissenschaftsportals Live Science.

Das Heiligtum liegt nahe dem Gipfel Elatias auf rund 1100 Metern Höhe. Der Berg ist nicht mit dem bekannten Olymp auf dem griechischen Festland zu verwechseln, der in der antiken Mythologie als Wohnsitz der Götter galt.

Erste Hinweise auf die Kultstätte hatte das griechisch-schweizerische Forschungsteam bereits 2025 bei Geländeuntersuchungen gefunden. Die ersten Ausgrabungen folgten 2026. Dabei entdeckten die Archäologen außergewöhnlich viele Keramikscherben und Tierknochen. Überreste eines Tempels oder anderer Gebäude fanden sie nicht.

Verbrannte Tierknochen deuten auf Opferhandlungen

Einige der Knochen weisen nach Angaben von Chezeaux Spuren starker Hitze auf. Das spreche für Tieropfer und gemeinsame Mahlzeiten, die im religiösen Leben des antiken Griechenlands eine wichtige Rolle spielten. Überreste von Opfergaben fanden die Forscher auch in Felsspalten.

Die ältesten Keramikscherben reichen mindestens bis ins 9. Jahrhundert vor unserer Zeit zurück. Die Schweizerische Archäologische Schule in Griechenland datiert die Nutzung des Heiligtums vom 8. Jahrhundert bis in die römische Kaiserzeit. Nach Einschätzung von Grabungsleiterin Chezeaux könnten Menschen den Gipfel sogar länger als ein Jahrtausend aufgesucht haben.

War das Heiligtum der Göttin Artemis geweiht?

Welcher Gottheit die Menschen auf dem Gipfel Opfer darbrachten, ist noch nicht geklärt. In der griechischen Antike wurde Zeus häufig mit Berggipfeln in Verbindung gebracht. Eine Inschrift aus der antiken Stadt Eretria auf Euböa deutet jedoch auf die Verehrung der Göttin Artemis hin. Darin wird sie als „Artemis Olympia“ bezeichnet. Die Archäologen vermuten, dass sich dieser Beiname auf den Olympos der Insel bezieht und das dortige Heiligtum Artemis geweiht gewesen sein könnte. Einen Altar hat das Grabungsteam bislang nicht gefunden.

Beschwerlicher Aufstieg zum Heiligtum

Die Kultstätte ist auch heute nur über einen beschwerlichen Aufstieg zu erreichen. Auf den letzten drei Kilometern müssen die Forscher etwa 650 Höhenmeter überwinden. Vom nächstgelegenen Bergpass benötigen sie ungefähr eine Stunde bis zum Gipfel.

Die Grabungsleiterin hält es für möglich, dass bereits der Aufstieg Teil des religiösen Erlebnisses war. Die Menschen hätten über viele Generationen erhebliche Anstrengungen auf sich genommen, um das abgelegene Heiligtum zu erreichen.