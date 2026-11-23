Im Ruhrgebiet steht ein Stück Filmgeschichte zum Verkauf: Das ikonische Haus aus „Bang Boom Bang“ sucht einen neuen Besitzer. Filmfans dürften es wiedererkennen.

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Mehr als ein Vierteljahrhundert ist es her, dass „Bang Boom Bang“ in die deutschen Kinos kam. Viele der damaligen Drehorte sind inzwischen verschwunden, andere haben sich bis zur Unkenntlichkeit verändert.



Und doch hat ein ganz besonderes Stück Filmgeschichte die Zeit überstanden: das Wohnhaus von Kleinganove Keek. Und genau das steht jetzt zum Verkauf.

Ein Stück Filmgeschichte für rund 200.000 Euro

Für 199.999 Euro wird das Reihenhaus in Unna momentan auf Kleinanzeigen angeboten – zuvor hatte es nach Angaben der Website noch 240.000 Euro gekostet.



Den Angaben des Inserats zufolge wurde das Gebäude 1920 erbaut und diente ursprünglich als Zechenhaus. Auf einer Wohnfläche von rund 70 Quadratmetern verteilen sich insgesamt drei Zimmer. Das dazugehörige Grundstück umfasst 476 Quadratmeter und bietet neben einem Garten und einer Terrasse auch eine Garage.

Auch Markus Knüfken (l.) und Oliver Korittke spielten im Kultfilm „Bang Boom Bang“ mit. © Imago

Zum ausgeschriebenen Kaufpreis von 199.999 Euro kommen nach Berechnungen der Plattform noch rund 22.000 Euro an Kaufnebenkosten hinzu, unter anderem für die Grunderwerbsteuer, den Notar und den Grundbucheintrag. Insgesamt müssten Interessenten somit mit Kosten von etwa 222.000 Euro rechnen.

Dass es sich bei dem Haus um eine ehemalige Filmkulisse handelt, ist auf den ersten Blick allerdings kaum noch zu erkennen. Nach den Dreharbeiten wurde das Gebäude umfassend modernisiert. Ein kleines Detail erinnert jedoch bis heute an seinen Auftritt auf der Kinoleinwand.

Eigentümer wussten nichts von der Filmgeschichte

Wie der heutige Verkäufer gegenüber der Bild berichtet, erwarben seine Eltern die Immobilie im Jahr 2008. Dass ihr neues Zuhause einst als Drehort für einen der bekanntesten Filme aus dem Ruhrgebiet gedient hatte, war ihnen damals nicht bewusst.

Erst die regelmäßigen Besuche von Filmfans machten die Familie auf die besondere Geschichte des Hauses aufmerksam. „Erst als immer wieder mal Fangruppen kamen und Fotos gemacht haben, wurde ihnen das klar“, erzählt der Verkäufer, der anonym bleiben möchte.



In den darauffolgenden Jahren renovierten er und seine Geschwister das Haus aufwendig für ihre Eltern. Nach deren Tod entschied sich die Familie schließlich für den Verkauf.

Um gezielt Liebhaber des Films anzusprechen, wurde das Angebot nicht nur auf Kleinanzeigen veröffentlicht, sondern auch in einer Facebook-Fangemeinschaft beworben. Der erhoffte Andrang blieb allerdings aus.



Statt zahlreicher Kaufinteressenten aus der Fanszene meldeten sich laut Verkäufer vor allem Immobilienmakler – obwohl die Familie entsprechende Anfragen in der Anzeige ausdrücklich ausgeschlossen hatte.

Ein letztes Original erinnert an „Bang Boom Bang“

Für Filmfans hat das Gebäude bis heute eine besondere Bedeutung: Die 1999 erschienene Krimikomödie mit Oliver Korittke als Keek und dem im September 2026 verstorbenen Ralf Richter als Kalle Grabowski entwickelte sich über die Jahre zum Kultfilm. Auch Martin Semmelrogge als Schlucke und Markus Knüfken als Andy gehörten zur Besetzung.

Während einige der damaligen Drehorte längst verschwunden sind, darunter das Eiscafé am Dortmunder Westfalendamm und die Videothek „Franky's Videopower“, hat Keeks ehemaliges Filmzuhause die Jahrzehnte überstanden.

Oliver Korittke (l.) verkörpert in „Bang Boom Bang“ den Kleinganoven Keek. © Imago

Und obwohl sich das Erscheinungsbild des Hauses durch die Renovierungen verändert hat, ist ein Element aus der Filmzeit erhalten geblieben: das Metallgeländer vor dem Gebäude. Es wurde bei der Modernisierung bewusst nicht ersetzt und ist damit das letzte noch sichtbare Originaldetail aus dem Film.

Wer das Haus kauft, dürfte deshalb auch künftig gelegentlich Besuch von Menschen bekommen, die gar nicht an der Immobilie selbst interessiert sind. Denn noch immer zieht es Anhänger der Komödie in die Kleine Buderusstraße, um Erinnerungsfotos von Keeks einstigem Zuhause zu machen.

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