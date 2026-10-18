„Kulturkampf um den Westen“: Die Freiheit gerät in die Defensive

Auf der Mises-Konferenz 2026 in München warnen Ökonomen vor staatlicher Macht. Was ihre Ideen von Freiheit mit Berlins Wohnungsmarkt zu tun haben.

Die Bürger und das politische Parkett: Wie viel Freiheit lässt der Staat noch zu und wie sehr schränkt er sie ein?

„Fiatgeld“, „Interventionismus“, „Wirtschaftsrechnung“: Wer sich mit der Österreichischen Schule beschäftigt, stößt auf eine eigentümliche Sprache. Dahinter stehen Fragen für jeden Bürger: Wer entscheidet über unser Geld, unser Eigentum und unseren Alltag? Und warum sollten wenige Politiker mehr wissen als Millionen Menschen, die selbst Verantwortung tragen?

Solchen Fragen widmete sich die 14. Jahreskonferenz des Ludwig von Mises Instituts Deutschland am Samstag im Münchner Bayerischen Hof. Das Motto: „Kulturkampf um den Westen“. Im Mittelpunkt standen Freiheit und Wohlstand und die Frage, was eigenverantwortliche Bürger besser können als der Staat. Ihr Ausgangspunkt ist nicht die Ablehnung des Gemeinwesens, sondern die Skepsis gegenüber zentralisierter Entscheidungsmacht.

Freiheit heißt: selbst entscheiden

Die Wegbereiter heißen Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek, Wirtschaftsnobelpreisträger von 1974. Mises erklärte, warum eine zentral gelenkte Wirtschaft ohne Marktpreise für Produktionsmittel nicht sinnvoll kalkulieren kann. Hayek zeigte, dass Wissen auf unzählige Köpfe verteilt ist: beim Handwerker, der seine Kunden kennt, oder bei der Unternehmerin, die eigenes Kapital riskiert. Eine Behörde mag Zahlen und Statistiken kennen; was Menschen vor Ort brauchen und ermöglichen können, erschließt sich daraus nicht immer.

Der klassische Liberalismus hält Bürger nicht für unfehlbar. Er bezweifelt, dass wenige Politiker bessere Entscheidungen treffen als viele Menschen mit eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten. Wettbewerb erlaubt, Neues auszuprobieren und Fehler zu korrigieren. Eigentum, Vertragsfreiheit und Rechtsstaat schützen diese Spielräume. Der Staat soll Regeln setzen und Rechte sichern – nicht jede Entscheidung selbst treffen.

Die DDR lieferte eine praktische Erfahrung: Altbaumieten waren eingefroren, ähnlich wie bei einem Mietendeckel. Wohnen blieb zwar billig, aber zugleich verfielen viele Häuser. Für Reparaturen fehlten Mittel und Anreize, während Wohnungssuchende warteten. An staatlichen Plänen mangelte es nicht. Obwohl neue Plattenbausiedlungen entstanden, blieb der Wohnraummangel bestehen. Die Lehre des klassischen Liberalismus um Mises und Hayek: Gute Absichten ersetzen weder Wissen noch wirtschaftliche Anreize.

Professor Thorsten Polleit, Präsident des Mises-Instituts, ließ in seiner Begrüßung keinen Zweifel an seiner Kritik. Immer mehr Menschen dämmere es, „dass sie von ihren Regierungen systematisch und gezielt geistig manipuliert, politisch unterdrückt und wirtschaftlich ausgeplündert werden“. Für ihn wächst staatliche Macht auf Kosten persönlicher und wirtschaftlicher Freiheit. Der Bürger werde zunehmend zum Adressaten politischer Anordnungen, statt selbst über seine Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse zu bestimmen.

Polleit sieht im Wettbewerb der Standorte ein Korrektiv: „Talente und Unternehmer verlassen die Regionen, in denen sie relativ schlecht behandelt werden, und wandern in die Regionen, in denen sie ein besseres Umfeld finden.“ Staaten konkurrieren um Menschen und Kapital. Steuern, Energiekosten und Bürokratie werden zum Standortfaktor.

In seinem Vortrag zur Geldgeschichte kritisierte der Ökonom das „Fiatgeld“: Geld ohne feste Einlösbarkeit in Gold oder Silber. Nach seiner Auffassung erleichtert dieses System Schulden, Inflation und staatliche Machtausweitung. Die Frage dahinter ist verständlich: Wenn die Politik heute mehr ausgibt, wer trägt morgen die Kosten? Für Polleit hängen damit Geldordnung, Eigentum und persönliche Freiheit unmittelbar zusammen.

Berlin: Wem nützt der Eigentümerwechsel?

In Berlin ist die Frage nach Eigentum und staatlicher Lenkung aktuell. Nach dem Volksentscheid von 2021 bleibt die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsunternehmen nach Artikel 15 Grundgesetz umstritten. Linke, Grüne und SPD empfahlen am Samstag ihren Gremien, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Befürworter versprechen mehr Einfluss auf Mieten und Wohnungsbestände.

Aus Sicht der Lehre von Mises und Hayek zählt vor allem: Welche Anreize entstehen, wenn die Politik über Wohnungen verfügt? Für die Übertragung vorhandener Bestände wären Entschädigungen nötig. Eine neue Wohnung entsteht dadurch nicht. Wie wirkt das auf Neubau, Sanierung und private Investitionen? Ein Unternehmen plant über Jahrzehnte. Ändern sich die Eigentumsbedingungen durch politische Beschlüsse, verändert das auch seine Kalkulation. Die Folgen betreffen Mieter, Wohnungssuchende und Bauunternehmen unmittelbar.

Dr. Andreas Tiedtke, Vorstandsmitglied des Ludwig von Mises Instituts Deutschland, erklärte: „Die Feinde der freien Rede sind auch die Feinde der Freiheit.“ Er forderte die Freunde der Freiheit auf, den Kulturkampf aufzunehmen. Auch Philipp Bagus gehört zu den Referenten. Der in Madrid lehrende Wirtschaftsprofessor schrieb ein Buch über Argentiniens Präsidenten Javier Milei, der sich auf die Österreichische Schule beruft. Bagus sagte: „Es sind die Ideen, die das menschliche Handeln bestimmen.“

Hinter der sperrigen Sprache steht ein unbequemer Gedanke: Fortschritt lebt nicht vom Anspruch weniger, die beste Lösung bereits zu kennen, sondern vom Wissen und Handeln vieler. Bürger müssen nicht unfehlbar sein. Sie müssen entscheiden, Fehler korrigieren und Verantwortung übernehmen dürfen – statt auf staatliche Anweisungen zu warten. Manche klassisch Liberalen würden an dieser Stelle wo möglich von staatlicher Bevormundung sprechen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema