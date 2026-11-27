Die AfD will für „antideutsche Kunst“ kein Staatsgeld mehr ausgeben. Ihr kulturpolitischer Sprecher nennt konkrete Beispiele. Bei zwei Einrichtungen will die Partei die Landeszuschüsse streichen.

„Die vornehmste Aufgabe aller Kunst besteht darin, kulturelle Identität zu pflegen“: Mit diesem Verständnis beschreibt die AfD Sachsen-Anhalt in ihrem Wahlprogramm, welche Rolle Kunst und Kultur künftig spielen sollen. Öffentliche Fördermittel will die Partei demnach vorwiegend für Kunst einsetzen, die zur deutschen Identitätsfindung beiträgt. Für „antideutsche Kunst“ soll es dagegen kein Staatsgeld mehr geben.

Aber was ist überhaupt „antideutsche Kunst“? Hans-Thomas Tillschneider, AfD-Landtagsabgeordneter und kulturpolitischer Sprecher, sieht darin, wie er sagt, „deutsche Kunst, die nicht deutsch sein will“. Als Beispiel nannte er eine Inszenierung der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber, die er als „feministisch dekonstruiert“ beschreibt. Auf Nachfrage dieser Zeitung nennt Tillschneider weitere Produktionen, die er in dieser Art für „absolut nicht förderungswürdige Kunst“ hält: „Das blaue Wunder“, „Fear“ und das 2016 in Dessau aufgeführte Tanztheaterstück „Das Fremde – so nah“. „Aus diesen Beispielen können Sie die Maßstäbe ableiten, die wir anwenden werden“, so Tillschneider.

Die genannten Produktionen haben unterschiedliche Schwerpunkte: „Das blaue Wunder“ verarbeitet Zitate von AfD-Politikern und Schriften der Neuen Rechten in einer satirischen Inszenierung. „Fear“ von Falk Richter beschäftigte sich unter anderem mit Rechtspopulismus, Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und gesellschaftlichen Ängsten. In „Das Fremde – so nah“ entwickelten deutsche und syrische Jugendliche ein Tanz- und Theaterprojekt über Fremdheit, Begegnung und Zusammenleben.

Die AfD Sachsen-Anhalt kritisiert, dass auf den Theaterbühnen zu wenige deutsche Stücke und zu viele internationale Werke gezeigt würden. Künftig sollen Theater stärker Werke deutscher Autoren berücksichtigen. Das Programm nennt dafür Goethe, Schiller, Kleist und Botho Strauß.

Konkrete Einschnitte und ein neues Landesmotto

Die Pläne beschränken sich nicht auf eine veränderte Schwerpunktsetzung bei der Förderung. Das Wahlprogramm nennt auch Einrichtungen, deren staatliche Unterstützung die AfD beenden oder verändern will. So kündigt die Partei an, den jährlichen Landeszuschuss für das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg in Höhe von 73.500 Euro vollständig zu streichen. Das Zentrum beschäftigt sich unter anderem mit Kulturgut, das während der NS-Zeit, des Kolonialismus und der DDR unrechtmäßig entzogen wurde. Die AfD kritisiert insbesondere die Auseinandersetzung mit diesen historischen Zusammenhängen und wendet sich ausdrücklich gegen eine aus ihrer Sicht anlasslose Provenienzforschung und die Aufarbeitung kolonialer Schuld.

Auch die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt soll nach dem Willen der Partei keine Landesmittel mehr erhalten. Das Wahlprogramm beziffert die bisherige jährliche Unterstützung auf 70.000 Euro. Zur Begründung kritisiert die AfD unter anderem, dass sich die Akademie eher mit Themen wie Klimaschutz, Gleichstellung, queeren Lebensweisen und Migration beschäftige, statt sich kirchlichen Angelegenheiten zu widmen.

Die Landeszentrale für politische Bildung will die Partei in ihrer bisherigen Form abschaffen und durch ein „Landesinstitut für staatspolitische Bildung und kulturelle Identität“ ersetzen. Zudem soll die Landeskampagne „moderndenken“, die unter anderem das Bauhaus-Erbe in den Mittelpunkt stellt, künftig „deutschdenken“ heißen. Historische Persönlichkeiten wie Heinrich I., Otto I., Martin Luther, Bismarck und Friedrich Nietzsche sollen stärker hervorgehoben werden.

Eine Schließung des Bauhauses Dessau oder die Streichung seiner institutionellen Förderung fordert die AfD im Wahlprogramm nicht ausdrücklich. Die Einrichtung steht jedoch seit Jahren im Zentrum ihrer kulturpolitischen Kritik. Die Partei wirft dem Bauhaus vor, für einen „globalen Einheitsbrei“ zu stehen und lokale Identitäten zu verdrängen.

Patriotismus-Erklärung als Voraussetzung für Fördergeld

Die AfD wollte auch die Bedingungen für staatliche Kulturförderung in Sachsen-Anhalt verändern. Mit einem Antrag im Landtag forderte die Fraktion im Juni 2026 eine verpflichtende Demokratie- und Patriotismus-Erklärung für Empfänger staatlicher und kommunaler Kulturförderung. Geförderte sollten darin unter anderem versichern, Deutschland und seine Kultur nicht verächtlich zu machen und Demokratie und Freiheit nicht zu untergraben. Bei Verstößen sollten Fördermittel verweigert, widerrufen oder zurückgefordert werden können. Der Antrag wurde abgelehnt.

Tillschneider bekräftigte die Forderung. In einer Landtagsdebatte sagte er: „Kultur ist in erster Linie das, was nationale Identität spendet.“ Die Partei begründet die verpflichtende Erklärung damit, dass der Staat nicht verpflichtet sei, Projekte zu finanzieren, die Deutschland oder seine Kultur abwerteten.

Fraktionsvorsitzender Ulrich Siegmund (l.) und Hans-Thomas Tillschneider, kulturpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt © IMAGO/Christian Schroedter

Kulturwissenschaftler sieht Pläne kritisch

Prof. Dr. Julius Heinicke ist Kulturwissenschaftler und leitet das Institut für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim. Er hält eine Einteilung von Kunst in „deutsch“ und „antideutsch“ für problematisch, wie er dieser Zeitung sagt. Kunst lasse sich nicht auf Landesgrenzen, eine Sprache oder bestimmte kulturelle Vorstellungen reduzieren, meint Heinicke. Die Kulturgeschichte sei vielmehr durch Austausche, Reisen, Handel, Völkerwanderungen, Fluchtbewegungen und unterschiedliche Traditionen geprägt. Goethe habe sich etwa in Italien inspirieren lassen, Paula Modersohn-Becker in Paris und Bertolt Brecht vom japanischen Theater.

Auch Kritik an der eigenen Gesellschaft, also „antideutsch“, gehöre schon immer zur Kunst in Deutschland. Heinicke verweist dafür unter anderem auf politische Parodien des Jahrmarkttheaters seit dem Mittelalter, die Hofnarren und die Widerstandskunst in der DDR. „Wird Kunst eingeschränkt, verstummt auch der demokratische Diskurs“, sagt er. Kunst könne zwar identitätsstiftend sein – allerdings nur, wenn Identität als offener Prozess verstanden werde und unterschiedliche kulturelle Traditionen einschließe. „Sobald Kunst aber einem verengten Identitätsbegriff dienlich sein soll, wird sie beschränkt.“

Besonders kritisch sieht Heinicke die Verknüpfung öffentlicher Fördermittel mit politischen oder kulturellen Bekenntnissen. Wenn Förderung nicht nach künstlerischen Kriterien, sondern nach politischen Setzungen vergeben werde, könne das die Vielfalt der Kunstlandschaft einschränken und die Kunstfreiheit aushebeln. Stattdessen plädiert er dafür, Entscheidungen über Fördermittel stärker von der amtierenden Politik zu lösen. Als Beispiel nennt er Schweden, wo unabhängige Jurys über die Vergabe öffentlicher Kulturförderung entscheiden.

Auch die geplante Patriotismus-Erklärung mit der Versicherung, Deutschland und seine Kultur nicht verächtlich zu machen, sieht Heinicke kritisch. „Kunst muss parodieren und übertreiben, damit die Gesellschaft offenbleibt und sich einen Spiegel vorhalten kann.“ Ob eine Grenze überschritten werde, solle nicht vorab ein Parlament entscheiden, sondern gegebenenfalls in juristischen Verfahren und offenen gesellschaftlichen Debatten geklärt werden.

Kulturszene befürchtet Folgen für die Vielfalt

Die Pläne der AfD haben in Sachsen-Anhalt breiten Widerspruch ausgelöst. Nach Angaben des ZDF schlossen sich mehr als 60 Kulturinstitutionen und Verbände einem Protest gegen die angekündigte kulturpolitische Neuausrichtung an. Sie warnten davor, dass die Freiheit der Kunst, die Offenheit kultureller Einrichtungen und die demokratisch verankerte Erinnerungskultur infrage gestellt werden könnten.

Manon Bursian, Leiterin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, sagte dem MDR, die AfD habe deutlich gemacht, „dass sie die Produktionsbedingungen von Kunst nicht akzeptieren, dass sie die Freiheit der Kunst nicht akzeptieren und dass sie unsere öffentlichen Bühnen beschneiden wollen“. Maria Gebhardt vom Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt befürchtet insbesondere Folgen für die Verbindung von Kultur und Schule sowie für Angebote für Kinder und Jugendliche.

Auch Anett Krause, Leiterin des Netzwerks „Musikland Sachsen-Anhalt“, äußerte im Gespräch mit dem SWR große Sorge. „Wenn man ernst nimmt, was auf dem Papier steht, müssen wir große Angst haben“, sagte sie. Die Vorstellung einer deutschen Identität in der Kultur bezeichnete Krause als „komisches Konstrukt“. Gerade die Musikgeschichte zeige, wie sehr kulturelle Entwicklung von Einflüssen von außen geprägt sei.

AfD will Kulturfördergesetz ändern

Wie weit die AfD ihre Pläne tatsächlich umsetzen könnte, hängt auch von den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Das im Mai 2026 verabschiedete Kulturfördergesetz Sachsen-Anhalts verankert Kunst und Kultur als Staatsziel und schützt die Freiheit der künstlerischen Programmgestaltung. Zugleich sieht es vor, dass nationalsozialistischem Gedankengut, der Verherrlichung des NS-Herrschaftssystems sowie rassistischen und antisemitischen Aktivitäten im Rahmen der Kulturförderung kein Raum gegeben wird.

Tillschneider bestätigt auf Anfrage dieser Zeitung, das Gesetz im Falle einer Regierungsübernahme ändern zu wollen. Als Beispiel nennt er die Streichung einer sogenannten „Extremismus-Klausel“, weil diese eine Verletzung der Kunstfreiheit sei. Im Gesetz findet sich jedoch weder eine solche Klausel noch generell der Begriff „Extremismus“.

Wie die Partei sicherstellen will, dass Förderentscheidungen künftig nicht von der politischen oder weltanschaulichen Ausrichtung der Kulturschaffenden abhängen, beantwortet Tillschneider nicht mit konkreten Kriterien oder Kontrollmechanismen. Stattdessen betont er, man werde „die Tugendwächter der politischen Korrektheit, die regenbogenlinken Hetzer und Zensoren im Kunstbetrieb in ihre Schranken verweisen“.

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026 wurde die AfD mit 43,8 Prozent stärkste Kraft, verfehlte mit 39 von 83 Sitzen jedoch die absolute Mehrheit. Ob sie künftig die Landesregierung stellen wird, ist weiterhin offen. Die Ministerpräsidentenwahl ist für den 8. Dezember geplant. Ulrich Siegmund wird kandidieren.

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