Kunstherz an der Charité: Wie Patienten in Berlin mit der Herzpumpe leben

Manchmal schreckt Thomas Franz nachts aus dem Schlaf hoch. Nicht mehr so oft wie in den Wochen, unmittelbar nachdem ihm im Deutschen Herzzentrum der Charité ein Kunstherz eingesetzt wurde, im vergangenen August war das. Doch die Albträume bleiben belastend.



Einer handelt davon, wie er reanimiert wird. „Nicht mit einem Defibrillator, wie es tatsächlich geschah, sondern mit einer Eisenplatte auf der Brust, auf die ein riesiger Hammer einschlägt“, sagt der 66 Jahre alte Berliner.



Thomas Franz hat überlebt, das ist die gute Nachricht. Er lebt jetzt mit einem sogenannten Kunstherz. Das ist der umgangssprachliche Begriff für eine Pumpe, die das Herz dabei unterstützt, Blut durch die Adern seines Körpers zu transportieren. Das Organ hat sich nach dem Kollaps, dem kardiogenen Schock im vergangenen Sommer, nicht erholt und braucht nun die Hilfe dieses kleinen Geräts. Eingesetzt haben es ihm Operateure des Herzzentrums in Berlin, des DHZC. An der linken Herzkammer haben sie es platziert.



Franz leidet an einer Herzinsuffizienz. So wie mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland auch. Etwa 700 dieser Patienten erhalten jährlich ein solches Kunstherz, rund 100 allein an der Charité. Sie verfügt über das größte Zentrum seiner Art im Land und eines der größten weltweit. Das aktuell verwendete Kunstherz heißt HeartMate 3.



„Nur die Kollegen in Atlanta implantieren im Jahr mehr dieser Pumpen“, sagt Evgenij Potapov, der Leiter des Bereichs „Mechanische Kreislaufunterstützung“ am DHZC. „Bei der Gesamtzahl liegen allerdings wir vorn.“ Thomas Franz ist der 750. Patient, dem Potapov und sein Team ein HeartMate 3 einsetzten. Mittlerweile sind es mehr als 800.

Leben mit einem Kunstherz: Thomas Franz bekam im August das HeartMate-3-System implantiert. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Evgenij Potapov war vorhin noch im Operationssaal. Er trägt einen grünen Kasack und eine grüne OP-Hose, seine Arbeitskleidung. Jetzt trifft der Professor Thomas Franz, sie sehen sich im DHCZ-Gebäude am Charité-Campus Virchow im Wedding wieder. Potapov erkundigt sich nach dem Befinden seines Patienten. Der sagt, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. „Man muss sich daran gewöhnen, dass man da noch etwas hat.“



Franz hebt seinen Pullover an, ein weißer Schlauch ist zu sehen. Darin führen Kabel von seinem Oberkörper in eine schwarze Umhängetasche. Sie enthält zwei Akkus und eine Steuereinheit für das Kunstherz. Die Tasche wiegt um die drei Kilogramm. „Ich setze mich nach einer gewissen Zeit und lege sie neben mich“, sagt der Berliner. Für den Schlaf die richtige Position zu finden, fällt ihm nicht leicht. Er muss sich an die neue Situation gewöhnen.

Pro Jahr werden 300 Spenderherzen transplantiert

Die kleine Pumpe in der Brust rettet Leben. Derjenigen, deren Herz zu krank ist, um selbstständig zu funktionieren. Viele dieser Patienten hoffen auf ein Spenderherz. Um die 300 werden hierzulande jährlich transplantiert. Der Bedarf ist ungefähr doppelt so hoch. Insgesamt warteten im vergangenen Jahr mehr als 8000 Menschen auf ein Spenderorgan, auf ein Herz, eine Niere oder eine Lunge.



Gleichzeitig gab es jedoch nur 985 Menschen, die Organe nach dem Tod zur Verfügung stellten. Das entsprach einer Quote von 11,8 Spendern pro eine Million Einwohner.

Das HeartMeat 3 unterstützt das geschädigte Herz von Patienten. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

In der Politik gibt es Bestrebungen, dem Mangel etwas entgegenzusetzen. Im Bundestag steht derzeit wieder einmal zur Debatte, nach dem Vorbild anderer Länder die sogenannte Widerspruchsregelung einzuführen. Demnach gilt als Organspender, wer nicht ausdrücklich sein Veto einlegt. In Deutschland ist bislang das umgekehrte Prinzip rechtlich verbindlich, die Zustimmungslösung: Potenzielle Spender müssen sich explizit dazu bekennen.



Der nun diskutierte Gesetzentwurf ist der dritte Anlauf derer, die eine Widerspruchsregelung befürworten. In der vergangenen Woche fand im Gesundheitsausschuss des Parlaments eine anderthalbstündige öffentliche Anhörung dazu statt. Die Bundesärztekammer legte sich erneut fest: Ihr Präsident Klaus Reinhardt teilte mit, seine Organisation trete unverändert für die Widerspruchsregelung ein.

Entscheidend sind Dringlichkeit und Erfolgsaussicht

In Deutschland ist eine Organentnahme erst nach dem Hirntod erlaubt; die Kriterien dafür sind in einem umfangreichen Katalog fixiert. In vielen europäischen Ländern ist eine Organspende auch nach dem Kreislauftod möglich, international als DCD abgekürzt: Das Herz hat dauerhaft aufgehört zu schlagen, eine festgelegte Wartezeit ist verstrichen. Meist betrifft das Patienten mit derart schweren Hirnschäden, dass die Ärzte die lebenserhaltende Therapie beenden.



Doch auch für die Empfänger gibt es Regeln: Nicht jeder Patient mit einem geschädigten Herz kommt für eine Transplantation in Betracht. Dazu können Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder schwerwiegenden Erkrankungen anderer Organe zählen, etwa mit Krebs oder dauerhaft erhöhtem Blutdruck im Lungenkreislauf. Raucher fallen durch das Raster. Die Hürden sind hoch, damit das transplantierte Organ bei seinem neuen Besitzer möglichst lange funktioniert. Ausschlaggebend sind Dringlichkeit und Erfolgsaussicht.

Volkmar Falk, Ärztlicher Direktor des DHZC. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Pumpe oder Organspende also? Entweder oder? Die eine Lösung schließt die andere nicht grundsätzlich aus, sagt Potapov. Im Gegenteil: „Wir streben eine Kombination an“, erläutert der Professor. „Einige Jahre eine Pumpe, dann die Transplantation.“ Denn ein transplantiertes Herz hat keine unbegrenzte Lebensdauer. Laut dem Register der International Society for Heart and Lung Transplantation betrug sie zuletzt bei Erwachsenen im Median 11,3 Jahre.



In Berlin werden die dringlichen Fälle stationär im Deutschen Herzzentrum behandelt, sagt Potapov, müssten dort jedoch zum Teil über Monate warten, bis das passende Organ für sie bereitsteht. Die infrage kommenden Empfänger werden bei Eurotransplant in den Niederlanden gelistet.

Akkus dürfen nicht nass werden

Thomas Franz will sich nicht auf die Warteliste setzen lassen. Er hat sich dazu entschieden, mit dem Kunstherz alt zu werden. Auch wenn es ihm im Moment nicht leicht fällt. Nicht nur wegen der Sorge, sich mit dem Schlauch irgendwo zu verhaken. Oder zu vergessen, dass er mit der Tasche verkabelt ist, wenn er vom Sessel oder Sofa aufsteht.



Als gewöhnungsbedürftig empfindet er auch die Pflaster, die jene Stelle am Körper abdichten, an welcher der Schlauch austritt. Sie müssen regelmäßig gewechselt werden. Akkus und Steuereinheit dürfen nicht nass werden, was die alltägliche Körperhygiene für ihn zu einem aufwendigen Unternehmen macht.

Pamela Jentsch-Wächter bekam 2014 als erste Patientin am DHZC das HeartMate-3-System eingesetzt. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

„Haben Sie keine Duschtasche?“, fragt Pamela Jentsch-Wächter, die ebenfalls zum Treffpunkt im DHZC auf dem Campus Virchow gekommen ist. „Ich mache auch ein Duschpflaster drauf. Die Tasche stelle ich auf einen Duschhocker.“ Die 44-Jährige aus Hennigsdorf ist die erste Patientin, der in Berlin ein Kunstherz vom Typ HeartMate 3 eingesetzt wurde. Das war vor zwölf Jahren.



Im März 2014 hatte sie ein Kind zur Welt gebracht. „Im Juni wurde bei mir eine Herzinsuffizienz festgestellt.“ Die behandelnden Ärzte führten die Schwäche zunächst auf die Schwangerschaft zurück. „Sie haben mich mit einer Defibrillator-Weste nach Hause geschickt, aber damit kam ich überhaupt nicht klar.“ Die Beschwerden blieben. „Ständiges Herzrasen und Atemnot.“

Kampf zurück ins Leben

Anfang August desselben Jahres erhielt sie eine Überweisung zur Charité. „Die Diagnose lautete, dass ich eine genetisch bedingte Herzschwäche habe, von der ich in all den Jahren allerdings nichts gemerkt habe.“ Pamela Jentsch-Wächter vermutet, dass die Anstrengungen der Schwangerschaft und der Geburt die Insuffizienz auslösten.



„Erst hieß es, ich solle ein Spenderherz bekommen, aber dann haben sich die Ärzte dafür entschieden, mir das Kunstherz einzusetzen.“ Danach begann die Reha. „Ich musste alles von vorne lernen“, sagt die Brandenburgerin. „Ich konnte nichts mehr nach dieser OP, wahrscheinlich weil ich zu lange im Bett gelegen habe.“ Über Monate sei sie nicht zu Hause gewesen. „Mein damaliger Mann war mit dem Kind allein.“ Während ihrer Zeit unmittelbar nach der Operation, auf der Intensivstation, konnte sie den Sohn nicht einmal sehen. „Ich musste später eine neue Verbindung zu ihm aufbauen“, sagt die Mutter. „Und auch so musste ich mich zurück kämpfen.“

Pamela Jentsch-Wächter musste abnehmen, die Kilos loswerden, die sie während der Schwangerschaft zugelegt hatte. Denn für eine mögliche Transplantation durfte sie kein Übergewicht haben.



Ein solcher Eingriff ist für sie mittlerweile kein Thema mehr. Sie hat sich von der Warteliste nehmen lassen. „Ich bin jetzt auf einer Art Nebenliste, sodass ich schnell berücksichtigt werde, wenn es nötig sein sollte.“ Sie hofft, dass ihr Kunstherz weitere zehn Jahre durchhält. „Bekomme ich dann ein Spenderherz und habe das zehn Jahre, bin ich über 60“, sagt die 44-Jährige.

„Glücklich, dass ich mein Kind aufwachsen sehen kann“

Mit der Pumpe kommt Pamela Jentsch-Wächter nur auf etwa 35 Prozent der Leistung eines gesunden Herzes. Sie gerät schnell außer Atem. „Wenn ich in der Wohnung etwas mache, höre ich mich an, als würde ich einen Marathon laufen.“ Die Wechseljahre machen ihr inzwischen zu schaffen. „Ich hoffe, dass es danach wieder besser geht.“ Im vergangenen Jahr unterzog sich Pamela Jentsch-Wächter einer Untersuchung mittels Herzkatheter. „Es sah soweit gut aus, und so soll es auch bleiben.“



Sie empfindet tiefe Dankbarkeit. „Von Anfang an war ich glücklich, dass es so etwas wie ein Kunstherz gibt. Dass ich mein Kind aufwachsen sehen kann, dass es eine Mutter hat.“ Die Einschränkungen nimmt sie dafür in Kauf. Etwa, dass sie nicht mehr schwimmen gehen kann. „Ich kann ja immer noch mit den Füßen ins Wasser.“ Außerdem muss es ja nicht für immer dabei bleiben.

Es wird an einer neuen Generation von Pumpen gearbeitet, sagt Volkmar Falk, der Ärztliche Direktor des DHZC. An Geräten, die Patienten weniger einschränken. Ein kabelloses Kunstherz ist indes nicht in Sicht. „Bei nur einigen hundert Patienten ist das für die Industrie nur mittelmäßig interessant“, sagt der Professor.



Frei von möglichen Nebenwirkungen sind die aktuellen Geräte nicht. Die Austrittstelle des Schlauchs kann sich entzünden, Allergien sind möglich, Tromben können sich in der Pumpe festsetzen.

Friedrich Kaufmann erklärt das HeartMate 3. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Doch was wäre die Alternative zu den aktuell verfügbaren Modellen wie dem HeartMate 3? Falk beantwortet seine rhetorische Frage sogleich selbst: „Sterben oder mit starken Einschränkungen leben.“



Der Ärztliche Direktor schneidet das Thema Organspende an, kommt auf die Widerspruchsregelung und DCD. „Wir sind in dieser Hinsicht in Deutschland nicht gut aufgestellt, und das ist schade für die Patienten“, sagt Falk. „Zum Glück haben wir eine Methode, mit der wir das Herz auch über lange Zeit sicher unterstützen können.“ Das Kunstherz.



Thomas Franz macht sich auf den Weg vom Campus Virchow nach Hause. Noch fehlt es ihm an Kraft, für eines seiner Hobbys zum Beispiel, das Heimwerken. „Spazieren kann ich aber schon wieder“, sagt der 66-Jährige. „Teilweise mit dem Rolli, damit ich mich mal hinsetzen kann, wenn der Kreislauf nicht mehr mitmacht.“ Es sind keine weiten Strecken, die er zurücklegt, sagt Thomas Franz.

Aber immerhin: Schritt für Schritt geht es voran.

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