An den Berliner Universitäten sorgen knappe Seminarplätze immer wieder für Frust – in einigen Semester-Chats tauchen inzwischen sogar Geldangebote für den Kurstausch auf.

Es beginnt harmlos, fast wie ein schlechter Scherz zwischen Vorlesung und Mensa: In den Chats bieten Studenten plötzlich ein Einführungsseminar in Literatur für den Mittwoch an – gegen 50 Euro. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein ironischer Seitenhieb auf den überfüllten Uni-Alltag, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als ernstes Problem.

Wer an einer Berliner Universität studiert, kennt den Ablauf zu Beginn jedes Semesters: das Bangen um die Stundenplan-Lotterie. Wenn Pflichtseminare überbucht sind, weil die Kapazitäten nicht für alle reichen, hilft oft nur noch Improvisation. Dass Studenten untereinander Kurse tauschen, wenn ein Termin zeitlich nicht mit dem Nebenjob oder einer anderen Vorlesung zusammenpasst, gehört zum ganz normalen Campus-Alltag. Dass bei diesem Tauschhandel jedoch plötzlich Geld ins Spiel kommt, widerspricht nicht nur den Regeln der Hochschulen, sondern auch dem Grundgedanken öffentlicher Bildung.

Von zehn Euro bis hin zu 200-Euro-Geboten

Besonders im Studiengang Sonderpädagogik an der Freien Universität (FU) Berlin hat diese Entwicklung für Unruhe gesorgt. Eine Studentin, die das Geschehen in den vergangenen Semestern aus nächster Nähe beobachtet hat, berichtet von einer schleichenden Zuspitzung in den gemeinsamen WhatsApp-Gruppen. Vor rund einem Jahr häuften sich die Nachrichten von Studenten im dritten und vierten Semester.

Anfangs habe es sich noch um vergleichsweise kleine Summen gehandelt – zehn bis 50 Euro seien dort für einen Platz geboten oder verlangt worden. Viele Kommilitonen hätten diese Angebote zunächst ignoriert oder als bloßen Witz abgetan. Doch die Beträge stiegen: Bald standen 100 Euro im Raum, in einzelnen Fällen sollen Kurse sogar für bis zu 200 Euro gehandelt worden sein. So habe etwa jemand in einer Nachricht dringend nach einem Chemiekurs gefragt und 100 Euro für die Übergabe geboten. Während in diesen Gruppen also handfeste Preise aufgerufen wurden, blieb das Phänomen abseits der Chats weitgehend unbemerkt.

Wie passt das zusammen? Auf dem Campus in Dahlem herrscht bei vielen Studenten ungläubiges Staunen, wenn man sie auf die Preislisten in den Semester-Chats anspricht. Bei einer Umfrage vor Ort reagieren viele verwundert bis schockiert darauf, dass Kommilitonen aus der Not heraus Geld für Lehrveranstaltungen bieten. Selbst in der Fachschaft der Sonderpädagogik trifft man auf ein geteiltes Bild: Während einige Engagierte von den Vorgängen nichts mitbekommen haben, bestätigen andere zumindest, schon einmal von Beträgen zwischen zehn und 20 Euro gehört zu haben – allerdings sei das eher als Spaß wahrgenommen worden.

Während das digitale Vergabesystem der Unis einen direkten Tausch verhindern soll, wird in studentischen WhatsApp-Gruppen mit Summen von bis zu 200 Euro gehandelt. © Benjamin Pritzkuleit/Berliner Ze

„Es kann nicht sein, dass wir untereinander bieten müssen“

Dass hinter den Chatnachrichten jedoch ein ganz realer Druck steckt, zeigt die Erfahrung eines Lehramtsstudenten, der an der FU Sonderpädagogik und Politikwissenschaft studiert. Auch er hat aus verschiedenen Unigruppen erfahren, dass unter Studenten mittlerweile Geld geboten wird, um an Seminare zu kommen – aus seiner Sicht eine direkte Folge der zu geringen Seminaranzahl.

Er ist derzeit selbst von dem Engpass betroffen: In einem Pflichtmodul hat er keinen Seminarplatz erhalten und muss nun über das Studienbüro versuchen, doch noch nachzurücken, da ihm die Regelstudienzeit eigentlich einen Platz garantiert. Für ihn ist die Entwicklung ein Alarmsignal: „Es kann nicht sein, dass in der Bildung immer stärker gespart wird und wir Studis untereinander bieten müssen sowie verhandeln, wer welchen Kurs bekommt“, sagt er. Er wolle die Öffentlichkeit auf diesen Missstand aufmerksam machen, bevor sich ein solcher Handel weiter verfestigt.

Die Sicht der FU: Technisch unmöglich

Konfrontiert man die Freie Universität Berlin mit den Schilderungen der Studenten, fällt die Reaktion eindeutig aus. Der Hochschule lägen keinerlei Hinweise oder Beschwerden darüber vor, dass Studenten Plätze in Lehrveranstaltungen gegen Bezahlung anbieten oder weitergeben, teilt die FU auf Anfrage mit. Weder dem Präsidium noch den Dekanaten der Fachbereiche oder der Universitätsverwaltung seien entsprechende Fälle bekannt – weshalb es bislang auch keinen Anlass gegeben habe, über mögliche Konsequenzen für beteiligte Studenten zu entscheiden.

Zudem verweist die Universität auf die Technik hinter der Platzvergabe: Das Vergabesystem sei so gestaltet, dass Studenten gar keinen Einfluss darauf nehmen könnten, wem ein frei werdender Platz zugeteilt wird. Bei Lehrveranstaltungen mit begrenzter Platzzahl erfolge zunächst keine direkte Buchung. Stattdessen gäben Studenten ihre Präferenzen an, auf deren Grundlage das Campus-Management-System vor Vorlesungsbeginn die Plätze verteile. Blieben danach Plätze frei oder würden sie durch Abmeldungen wieder frei, könnten sie ab dem darauffolgenden Tag gebucht werden. Auch bei dieser nachgelagerten Vergabe lasse sich nicht gezielt steuern, wer den Platz am Ende bekommt.

Tatsächlich funktioniert ein informelles Geschäft in solchen Systemen oft über Absprachen im Sekundentakt: Ein Student meldet sich zu einer vereinbarten Zeit ab, während der andere sofort auf „Buchen“ klickt – oder beide lassen den Tausch vermeintlich regulär über die Dozierenden laufen. Dass überhaupt ein Mangel entsteht, weist die FU jedoch zurück: Die Fachbereiche würden ausreichend Veranstaltungen anbieten und steuerten bei unerwartet hohen Neueinschreibungen kurzfristig nach.

Auch aus der Fachschaftsinitiative (FSI) für Sonderpädagogik heißt es, dass die Uni bei überfüllten Kursen die Teilnehmerzahl aufstocke, damit jeder sein Studium in Regelstudienzeit durchziehen kann.

Auch an der HU ist der Geld-Tausch ein Thema – zumindest als Witz

Ein Blick in die Stadtmitte zeigt, dass die Debatte kein reines FU-Phänomen ist. Auch unter Studenten der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) wird in den Chats regelmäßig darüber gewitzelt, Kurse gegen Geld zu tauschen. Bei den Sportstudenten der HU berichten Einzelne ebenfalls, dass es in ihrer WhatsApp-Gruppe früher immer mal wieder Nachrichten dieser Art gegeben habe – mittlerweile sei damit allerdings Schluss. Ein echter Schwarzmarkt könne dort ohnehin kaum entstehen, erklären Betroffene: Für ihre Kurse gibt es ein eigenes Tauschbüro-System, über das Plätze offiziell und unkompliziert getauscht werden können.

Eine HU-Sprecherin betont auf Anfrage, dass ein bezahlter Platztausch dort technisch ausgeschlossen sei. Studenten meldeten sich mit ihrem persönlichen HU-Account an, und nach der automatisierten Platzvergabe könnten ausschließlich Lehrende Studenten manuell hinzufügen oder entfernen. Das Rollen- und Rechtekonzept im Campus-Management-System lasse eine direkte Platzweitergabe durch Studenten nicht zu. Engpässe in der Lehrplanung könnten nach Darstellung der Sprecherin nur dann auftreten, wenn sich Studenten in erheblicher Zahl nicht an die idealtypischen Studienverlaufspläne halten, Prüfungen nicht bestehen oder Lehrveranstaltungen mehrfach absolvieren.

An den Berliner Universitäten prallen zwei Welten aufeinander: Auf der einen Seite stehen starre Vergabe-Algorithmen und Verwaltungen, für die das Problem offiziell nicht existiert – auf der anderen Seite Studenten, die Nebenjobs, Pendelzeiten und Regelstudienzeit vereinbaren müssen. Ob die 100- oder 200-Euro-Gebote nun aus Verzweiflung oder Witz entstehen: Sie zeigen, wie hoch der Druck in einigen Fächern ist.

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