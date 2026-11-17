Der Berliner Komiker hatte AfD-Wähler in einem Instagram-Video scharf beschimpft. Die Staatsanwaltschaft sieht darin politische Satire, doch ein AfD-Politiker legt Beschwerde ein.

Kurt Krömer hatte AfD-Wähler in einem Instagram-Video scharf beschimpft. Die Berliner Staatsanwaltschaft sieht darin keine Straftat

Der Berliner Comedian Kurt Krömer muss nach seiner Beschimpfung von AfD-Wählern keine strafrechtlichen Ermittlungen fürchten. Die Staatsanwaltschaft Berlin wird nach einer Anzeige des Brandenburger AfD-Politikers Dennis Hohloch kein Ermittlungsverfahren einleiten. Es bestehe kein Anfangsverdacht wegen Volksverhetzung, teilte ein Sprecher der Behörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Krömers Äußerungen fielen in den „Schutzbereich der Meinungsfreiheit“.



Hohloch, der dem AfD-Bundesvorstand angehört und Parlamentarischer Geschäftsführer der Brandenburger Landtagsfraktion ist, hatte Krömer im Oktober wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung angezeigt. Der Komiker hatte zuvor in einem Instagram-Video deutlich gemacht, dass er bei seiner für 2027 geplanten Lesetour keine AfD-Wähler im Publikum haben möchte.



„Keine Tickets für AfD-Wähler, ja? Euer Geld möchte ich nicht, das stinkt – genauso wie ihr“, sagte Krömer in dem am 9. Oktober veröffentlichten Beitrag. Anschließend erklärte er, keine Lust zu haben, auf der Bühne zu stehen und „in irgendwelche Schweinegesichter zu gucken“.

Staatsanwaltschaft: Krömers Beschimpfungen sind politische Satire

Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft war bereits am vergangenen Wochenende bekannt geworden. Dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) liegt ein entsprechendes Schreiben der Behörde vor, aus dem weitere Einzelheiten der juristischen Begründung hervorgehen.



Demnach sei Krömer eine „bundesweit für ihre Polemik und unangepasste Redeweise bekannte Kunstfigur“. Die Äußerungen des Komikers seien als politische Satire einzuordnen und durch die Kunst- und Meinungsfreiheit geschützt.



Die Staatsanwaltschaft verweist zudem darauf, dass sich Krömers Aussagen allgemein auf AfD-Wähler bezögen und nicht auf bestimmte Einzelpersonen. Da Menschen ihre Wahlentscheidung ändern könnten, lasse sich der angesprochene Personenkreis nicht eindeutig bestimmen.

Auch scharf oder verletzend formulierte Kritik an einer politischen Strömung sei im öffentlichen Meinungskampf grundsätzlich zulässig, heißt es in der vom rbb wiedergegebenen Begründung.



Die Behörde sieht deshalb keinen hinreichenden Anlass für strafrechtliche Ermittlungen. Ein Gerichtsverfahren hat es in dieser Angelegenheit nicht gegeben.

AfD-Politiker Hohloch spricht von „politischer Entscheidung“

Hohloch will den Beschluss nicht akzeptieren. Gegenüber der dpa bezeichnete er die Entscheidung der Staatsanwaltschaft am Dienstag als „politische Entscheidung“. Die Behörde verwende Argumente, die seiner Ansicht nach bei anderen „Bevölkerungsgruppen so nicht wirken“.



Der AfD-Politiker wirft der Staatsanwaltschaft vor, Krömer schützen zu wollen. Nach eigenen Angaben hat er deshalb Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft eingelegt.

Bereits im Oktober hatte Hohloch seine Strafanzeige damit begründet, dass sich Krömers Beschimpfungen keineswegs nur gegen einzelne Mitglieder der AfD richteten. Vielmehr betreffe die Aussage die erheblich größere Gruppe ihrer Wähler. Er sprach damals von einer pauschalen Herabwürdigung von Menschen.

Diese Zeitung berichtete am 15. Oktober über die Strafanzeige. Hohloch hatte zusätzlich eine Onlinepetition gestartet, mit der er das ZDF aufforderte, die Zusammenarbeit mit dem Comedian zu beenden.



Krömer reagierte auf die Anzeige zunächst mit Spott. In einem weiteren Instagram-Video erklärte er ironisch, er müsse erst einmal zum Arzt gehen und prüfen lassen, ob er überhaupt prozessfähig sei.

Neue ZDF-Show mit Kurt Krömer startet am 26. November

Hintergrund der Petition ist Krömers bevorstehende Rückkehr ins Fernsehen. Am 26. November startet bei ZDFneo seine neue Sendung „Krömers letzte Stunde“.



In dem Format begrüßt der 51-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Alexander Bojcan heißt, jeweils zwei prominente Gäste. Diese müssen sich verschiedenen Aufgaben stellen. Krömer entscheidet anschließend, welcher Gast ins Paradies kommt und welcher in der Hölle landet.

Nach Angaben des ZDF sind vier Folgen geplant, die ab dem 26. November jeweils donnerstags um 22.15 Uhr bei ZDFneo ausgestrahlt werden. Im Streamingportal des Senders sollen alle Folgen bereits am ersten Sendetag abrufbar sein.



Das ZDF hatte sich schon im Oktober von Krömers Instagram-Beitrag abgegrenzt. Seine Äußerung stehe in keinem Zusammenhang mit einer Produktion des Senders, erklärte das ZDF damals auf Anfrage des rbb.

Auch seine Lesetour soll stattfinden. Ab September 2027 will Krömer mit seinem Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ auftreten. Mit Blick auf die angekündigten Veranstaltungen hatte der Comedian seine Absage an AfD-Wähler ursprünglich veröffentlicht.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema