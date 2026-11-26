Der Berliner Komiker ist wieder im TV. Kehrt er nach seinen Ausfällen gegen spezielle Wählerschichten als Anarcho-Clown zurück oder als weiterer politischer Volkserzieher?

Na, wenn das mal die falsche Armbewegung ist: Kurt Krömer streift bei der Aufzeichnung seines Podcasts „Feelings“ Fake-Tattoos über.

Kurt Krömer, der vor wenigen Wochen noch öffentlich darüber befand, welche Menschen er aufgrund ihres Wahlverhaltens nicht auf seiner Lesetour sehen wolle, sie als „Schweinegesichter“ diffamierte, die bloß kein Geld für seine Tickets ausgeben sollten, nimmt jetzt deren Rundfunkgebühren aber gern: Er kehrt ins öffentlich-rechtliche Fernsehen zurück, diesmal allerdings zu ZDFneo.

„Krömers letzte Stunde“ heißt das Format, mit dem der Berliner Unterhaltungskünstler ab heute antritt. Vier Jahre nach dem Ende von „Chez Krömer“ beim RBB darf der Mann mit der inzwischen eindeutig linkspolitischen Kodderschnauze im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wieder seine ganz eigene Ordnung herstellen. Acht Prominente, darunter Annette Frier, Teddy Teclebrhan, Nora Tschirner und Sebastian Fitzek, müssen sich paarweise einem von Krömer ersonnenen Testverfahren unterziehen. Geprüft werden unter anderem Empathie und Sensibilität. Ausgerechnet. Denn was er selbst in diesem Terrain zu leisten vermag, demonstrierte er – wie erwähnt – Anfang Oktober auf Instagram.

Nicht jede Geschmacklosigkeit braucht einen Staatsanwalt

Nun ist es freilich das gute Recht eines Künstlers, politische Überzeugungen zu haben und diese auch in unappetitlicher Form kundzutun. Die Berliner Staatsanwaltschaft sah nach der Anzeige eines AfD-Politikers keinen Anlass, Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufzunehmen. Das kann man gutheißen: Nicht jede Geschmacklosigkeit braucht einen Staatsanwalt. Sie darf allerdings Gegenstand einer Debatte sein.

Interessant wird die Angelegenheit spätestens bei der Finanzierung von Krömers neuem Betätigungsfeld. Denn das Geld jener Menschen, auf deren Anwesenheit der Komiker bei seinen Lesungen so demonstrativ verzichten möchte, fließt über den Rundfunkbeitrag auch in die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Unterhaltung. In Mainz allerdings scheint es für Krömer seine olfaktorischen Eigenschaften – sprich: seinen Gestank – zu verlieren.

Zustimmung wird geprüft...

Das ZDF erklärte seinerzeit, Krömers Äußerungen auf Instagram stünden in keinem Zusammenhang mit der nun neuen Produktion des Senders – und formal mag das sogar stimmen. Nicht beantwortet damit ist jedoch die Frage, welches Verhältnis ein öffentlich-rechtlich finanzierter Unterhaltungskünstler zu seinem potenziellen Publikum pflegt. Und ob er da eventuell Grenzen überschreitet, die den eigenen Statuten des ÖRR – nämlich für alle Wählerschichten da zu sein – zuwiderlaufen.

Sich an die Selbstgewissheiten des eigenen Milieus heranwagen

Wird Krömer künftig auch vor der Kamera AfD-Wähler hart rannehmen, werden sich seine Gags einreihen in den aktivistischen Volkserzieherton, den bereits Sarah Bosetti, Carolin Kebekus, Dr. Mai Thi Nguyen-Kim, Anja Reschke und andere angeschlagen haben? Oder wird er sich auf das besinnen, was ihn einmal zu einem der originellsten deutschen Unterhaltungskünstler machte: seine anarchische Unberechenbarkeit, seine Lust an der Zumutung, seinen Instinkt für die Absurditäten des menschlichen Daseins?

Satire muss nicht ausgewogen sein. Sie darf ungerecht, böse und parteiisch sein. Aber sie ist erst dann groß, wenn sie ihr Publikum überrascht, statt ihm zuverlässig die eigenen Überzeugungen zurückzuspiegeln. Und am allergrößten ist sie, wenn sie sich an die Selbstgewissheiten des eigenen politischen Milieus heranwagt. Denn auch da – so viel dürfte klar sein – liegt viel im Argen.

Der alte Krömer konnte das. Er war ein wunderbarer Störfall im deutschen Fernsehen, er verschonte niemanden, und jeder konnte unter die Räder seines Brachialhumors kommen. Sollte er jetzt auch im ZDF als Gesinnungskabarettist auftreten, der dem Zuschauer die richtige Wahlentscheidung auferlegen will, wäre das außerordentlich schade. An Personal für weltanschauliche Ertüchtigung der Bevölkerung herrscht dort nun wirklich kein Mangel.

Alle Folgen von „Krömers letzte Stunde“ sind ab heute, Donnerstag, den 26. November 2026, im ZDF-Streamingportal abrufbar; linear startet die Show heute Abend um 22:15 Uhr auf ZDFneo.

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