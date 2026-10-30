Der Streit über Antisemitismus und Israel lässt die Berliner Linke nicht los. Einen Tag vor ihrem entscheidenden Landesparteitag, auf dem über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen abgestimmt werden soll, kommt neuer Widerstand aus den eigenen Reihen. In einem Antrag kritisieren Neuköllner Linke die im Sondierungspapier bereits ausgehandelte Antisemitismus-Vereinbarung mit den möglichen Koalitionspartnern. Dabei erheben sie schwere Vorwürfe gegen SPD und Grüne.



Der Antrag „Erklärung zur ‚Berliner Vereinbarung zum Start der Sondierungen‘“ wurde vom Bezirksverband Neukölln sowie drei Parteimitgliedern eingereicht. Darin bezeichnen die Antragsteller die Vereinbarung als „eine große Enttäuschung“, insbesondere für die palästinensische Gemeinschaft.



Während der Schutz jüdischen Lebens und die Bekämpfung des Antisemitismus mit konkreten Maßnahmen verbunden würden, blieben die Aussagen zum Schutz palästinensischer Menschen deutlich unverbindlicher, heißt es in dem Papier.

Neuköllner Linke: Schwere Vorwürfe gegen SPD und Grüne

Besonders scharf fällt die Kritik an den möglichen Koalitionspartnern aus. Mit „Verwunderung“ habe man zur Kenntnis genommen, dass SPD und Grüne die Vereinbarung zur Bedingung für weitere Verhandlungen und die Bildung einer Koalition gemacht hätten.



Die Antragsteller sprechen von einer „intensiven Kampagne aus Politik und Medien“, die darauf abgezielt habe, die Linke „zu schwächen, zu spalten“ und Teile ihrer Mitgliedschaft sowie ihrer Programmatik in ein schlechtes Licht zu rücken.



Noch deutlicher wird der Antrag beim Thema Antisemitismus. Die Linke sei eine souveräne Partei und könne Antisemitismus in ihren eigenen Reihen selbstständig bekämpfen. Zugleich beobachte man mit Sorge, dass der Antisemitismusvorwurf „auch von Politikern aus SPD und Grünen“ immer wieder dazu genutzt werde, „missliebige Positionen zum Schweigen zu bringen“.



Ein solches Vorgehen lehnen die Antragsteller entschieden ab. Es mache den Kampf gegen Antisemitismus nicht stärker, sondern schwächer. Als Maßstab für die eigene Partei nennen sie die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus.

BDS-Kampagne: Widerspruch zur gemeinsamen Vereinbarung

Brisant ist der Antrag vor allem im Vergleich mit der Berliner Vereinbarung zum Start der Sondierungen, auf die sich die Spitzen von Linken, SPD und Grünen am 8. Oktober verständigt haben.



Darin lehnen die drei Parteien generelle Boykottaufrufe gegen Israel, darunter die BDS-Kampagne, ausdrücklich ab. Die Neuköllner Antragsteller sehen das anders. Sie hielten „eine pauschale Verurteilung der BDS-Kampagne, die auf gewaltfreien Druck auf die israelische Regierung abzielt, nicht für sinnvoll“.



BDS steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Die internationale Kampagne richtet sich gegen Israel und ist wegen Antisemitismusvorwürfen umstritten.



Auch beim Umgang mit den Sicherheitsbehörden zeigen sich Unterschiede. Während die gemeinsame Vereinbarung eine Stärkung von Polizei und Verfassungsschutz zum Schutz jüdischen Lebens vorsieht, warnen die Neuköllner Linken davor, staatlichen Gewaltorganen „unkritisch zu vertrauen“. Stattdessen fordern sie eine unabhängige demokratische Kontrolle von Polizei und Geheimdiensten.



Zudem heißt es in dem Antrag: „Kritik an der Politik der israelischen Regierung, an Apartheid und Völkermord ist kein Antisemitismus.“ Die Antragsteller fordern, das Leid palästinensischer Menschen anzuerkennen. Auch dürfe die palästinensische Solidaritätsbewegung nicht unter Generalverdacht gestellt werden.

Neuer Streit kurz vor dem entscheidenden Parteitag

Der Antrag kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Bereits während der Sondierungen hatte die Antisemitismus-Vereinbarung für erhebliche Spannungen gesorgt. Nachdem die Linksfraktion eine eigene Erklärung zum Thema verabschiedet hatte, wurden die Gespräche zwischen den drei Parteien vorübergehend unterbrochen.

Schließlich verständigten sich die Parteispitzen darauf, dass die gemeinsame Vereinbarung Bestandteil eines möglichen Koalitionsvertrags werden soll. SPD und Grüne haben sich inzwischen für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen.

Sonderparteitag im Dong Xuan Center

Am Samstag entscheidet nun die Berliner Linke auf ihrem Sonderparteitag im Dong Xuan Center in Lichtenberg über das weitere Vorgehen. Mit dem Antrag will die Neuköllner Linke erreichen, dass der Landesverband seine Position gegenüber den möglichen Koalitionspartnern ausdrücklich festlegt. Auch mit einer Demonstration vor dem Center ist zu rechnen.



In der Begründung heißt es, eine solche Erklärung sei notwendig, um den Verhandlungspartnern, den eigenen Anhängern und der Öffentlichkeit die Position des Landesverbandes zu verdeutlichen.



Ob der Antrag eine Mehrheit findet, ist offen. Doch schon vor Beginn der Koalitionsverhandlungen zeigt sich: Die Einigung der Parteispitzen hat den Streit über Israel und Antisemitismus innerhalb der Berliner Linken keineswegs beendet.

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