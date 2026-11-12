Kurz vor der Wahl droht Spaniens Premier Sánchez TikTok eine Sperre

Spanien ermittelt wegen Missbrauchsvideos auf TikTok. Sánchez droht mit einer Sperre, während die EU-Kommission Altersgrenzen für soziale Netzwerke plant.

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Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez schaut beim Empfang für Emmanuel Macron in Madrid auf sein Handy. Kurz vor der Parlamentswahl stellt er eine landesweite TikTok-Sperre in Aussicht.

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Spaniens Staatsanwaltschaft ermittelt seit Mittwoch wegen der Verbreitung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs auf TikTok. Gut zwei Wochen vor der vorgezogenen Parlamentswahl stellt Ministerpräsident Pedro Sánchez eine landesweite Sperre der Plattform in Aussicht. Sein Jugendministerium hat sie bereits bei der spanischen Datenschutzbehörde beantragt.

Auslöser ist eine Recherche des spanischen Portals Maldita.es. Innerhalb von 35 Tagen dokumentierte das Team nach eigenen Angaben 1183 Videos, die zusammen 48 Millionen Aufrufe erzielten. Von 50 Videos, die das Portal über TikToks Meldefunktion meldete, entfernte die Plattform demnach fünf. Maldita.es wirft TikTok außerdem vor, solche Inhalte selbst empfohlen zu haben. Die Social-Media-Plattform erklärte dem öffentlich-rechtlichen Sender RTVE, das Unternehmen setze technische Verfahren und ein spezialisiertes Team ein, um das Material aufzuspüren und zu entfernen.

Sánchez’ Kampf gegen die Plattformen

„Die Zeit der Straflosigkeit in den sozialen Netzwerken ist vorbei“, schrieb Sánchez am Mittwoch auf X. Vor der Wahl am 29. November liegt seine sozialdemokratische PSOE im Umfragedurchschnitt von RTVE hinter der konservativen Partido Popular (PP). Auch deren Vorsitzender Alberto Núñez Feijóo hat das Thema aufgegriffen. Er traf sich am Dienstag mit dem Rechercheteam und ließ sich dessen Ergebnisse erläutern.

Für Sánchez begann die Auseinandersetzung mit den Plattformen schon vor dem Wahlkampf. Im Februar kündigte er bei einer Rede in Dubai an, unter 16-Jährigen den Zugang zu sozialen Netzwerken zu verwehren. Auch die Betreiber nahm er ins Visier. Plattformchefs sollten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie rechtswidrige Inhalte stehen lassen.

Sánchez warf den Konzernen damals vor, mit ihren Algorithmen Desinformation zu verstärken und daran zu verdienen. TikTok nannte er ausdrücklich als eine der Plattformen, bei denen seine Regierung mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten wolle.

Europas Streit um Altersgrenzen und Algorithmen

Spanien steht mit seinen Plänen für eine Altersgrenze bei sozialen Netzwerken nicht allein. In Australien müssen Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube seit Dezember 2025 verhindern, dass unter 16-Jährige ein Konto eröffnen oder behalten. Griechenland hat im Oktober eine Altersgrenze von 15 Jahren beschlossen, die ab dem 1. Januar 2027 gelten soll. Die britische Regierung will im Frühjahr 2027 ein Mindestalter von 16 Jahren für bestimmte soziale Netzwerke einführen.

Auf EU-Ebene hat die Kommission im September den Entwurf für den EU Kids Act verabschiedet. Danach sollen Jugendliche erst ab 15 ein eigenes Konto bei TikTok, Instagram und vergleichbaren Diensten eröffnen dürfen. Für 13- und 14-Jährige könnten Eltern ein Konto mit eingeschränkten Funktionen einrichten. Für jüngere Kinder wären solche Konten ausgeschlossen. Die Plattformen sollen außerdem automatisch abgespielte Videos und endloses Scrollen für Minderjährige einschränken.

Für die Altersprüfung hat die EU-Kommission eine App entwickelt, die sie „Mini-Wallet“ nennt. Bei der Einrichtung weisen Nutzer ihr Alter etwa mit einem Ausweis oder über eine Banking-App nach. Mit einem sogenannten Nullwissensbeweis soll die App dem sozialen Netzwerk anschließend bestätigen, dass ein Nutzer das Mindestalter erreicht hat, ohne seinen Namen oder sein Geburtsdatum zu übermitteln.

Im April erklärte die Kommission die Technik für einsatzbereit. Noch im selben Monat zeigte der Sicherheitsforscher Paul Moore, dass sich die Prüfung umgehen ließ. Im Juli gelang ihm das auch bei einer aktualisierten Version. Im September erschien eine weitere Testversion. Nach einer Empfehlung der Kommission sollen die Mitgliedstaaten den Altersnachweis bis Ende 2026 als eigenständige App oder über eine digitale Ausweis-App anbieten.

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