Kurz vor EU-Importverbot: Türkei greift nach russischem LNG von Novatek

Die EU verbietet russisches LNG ab Januar. Die Türkei könnte die frei werdenden Mengen kaufen – und spricht bereits mit dem Exporteur Novatek.

Russlands Terminal Yamal LNG: Vor dem EU-Importverbot spricht die Türkei mit Betreiber Novatek über eine Zusammenarbeit.

Die EU kauft weiter große Mengen russisches Flüssigerdgas (LNG), muss aber ab Januar vollständig darauf verzichten. Während Europa Ersatz benötigt, bringt sich mit der Türkei ein möglicher neuer Abnehmer für russische Lieferungen ins Spiel: Energieminister Alparslan Bayraktar hat mit Russlands größtem LNG-Produzenten Novatek über eine Zusammenarbeit gesprochen. Das teilte er nach einem Treffen mit Novatek-Chef Leonid Mikhelson am Freitag in Moskau auf X mit.



Am Rande der Russischen Energie-Woche hätten beide Kooperationsmöglichkeiten im LNG-Bereich, Beschaffungsprozesse und Entwicklungen auf dem globalen Energiemarkt erörtert. „Wir werden weiterhin strategische Schritte unternehmen, um die Energieversorgung unseres Landes zu diversifizieren und unsere Versorgungssicherheit zu stärken“, schrieb Bayraktar. Einen Vertrag oder konkrete Mengen nannte er nicht. Für Novatek könnte mit der Türkei jedoch ein neuer Absatzmarkt entstehen, während europäische Kunden aussteigen müssen.

EU kauft russisches LNG – und muss bald Ersatz finden

Noch bleibt Europa ein wichtiger Absatzmarkt. Im September importierte die EU 60 Prozent mehr russisches LNG als im August, wie die Berliner Zeitung unter Berufung auf Daten des Forschungszentrums Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) berichtete. Der Wert lag bei rund 615 Millionen Euro. Frankreich nahm 72 Prozent der russischen LNG-Menge für die EU ab. Sämtliche acht dort eingetroffenen Ladungen stammten aus Yamal LNG, dem arktischen Großprojekt von Novatek.

Der Anstieg folgte allerdings auf einen außergewöhnlich schwachen August. Wartungsarbeiten in Yamal und eine saisonal stärkere Ausrichtung der Lieferungen auf China hatten die europäischen Einfuhren gedrückt. Trotz der Erholung blieb die Septembermenge im längerfristigen Vergleich niedrig. Die laufenden Käufe zeigen dennoch: Wenige Monate vor dem Verbot bezieht die EU weiterhin erhebliche Mengen, die künftig aus anderen Quellen kommen müssen.

Wie diese ersetzt werden sollen, ist umstritten. Auf eine Anfrage der Berliner Zeitung im August nannte die EU-Kommission keine konkreten zusätzlichen Liefermengen. Sie verwies auf die nationalen Diversifizierungspläne der Mitgliedstaaten. Der frühere Eon-Ruhrgas-Einkaufsdirektor und heutige Europaabgeordnete Thomas Geisel bezweifelte daraufhin, dass die russischen Pipelinegas- und LNG-Lieferungen aus anderen Quellen nachhaltig ersetzt werden könnten.

Dass die EU weiterhin russisches LNG kauft, beweist für sich genommen allerdings keinen Mangel an Alternativen: Auch bestehende Verträge und Preise beeinflussen die Beschaffung. Fest steht der Zeitdruck. Am 1. Januar 2027 endet die Übergangsfrist für russische LNG-Importe aus langfristigen Verträgen. Für kurzfristige Verträge gilt das Einfuhrverbot bereits seit dem 25. April 2026.

Europa muss seine russischen LNG-Bezüge ab Januar 2027 durch Lieferungen aus anderen Quellen ersetzen. © Jens Koehler/imago

Russland steigert Exporte – und erschließt Absatzmärkte

Für die EU geht es damit um Ersatzbeschaffung, für Russland um andere Käufer. Moskaus LNG-Geschäft wächst bislang sogar: Zwischen Januar und September exportierte Russland 25,3 Millionen Tonnen, 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das berichtete die Berliner Zeitung unter Berufung auf den Fachinformationsdienst Energy Intelligence und Daten des Analyseunternehmens Kpler.

Den Anstieg ermöglichten vor allem Lieferungen aus den US-sanktionierten Projekten Arctic LNG 2 und Portovaya nach China. Ohne diese Mengen wären Russlands LNG-Ausfuhren leicht gesunken. China schafft den sanktionierten Anlagen damit einen Absatzmarkt. Das europäische Importverbot bedeutet folglich nicht automatisch, dass Russland die bisher an die EU verkauften Mengen insgesamt nicht mehr absetzen kann.

Die Türkei könnte als weiterer Käufer hinzukommen. Ob sie tatsächlich bisher für Europa bestimmte Ladungen übernimmt, ist jedoch offen. Bayraktar nannte weder Yamal LNG noch Arctic LNG 2 als mögliche Lieferquelle. Auch sind die bereits laufenden China-Lieferungen und ein möglicher türkischer Vertrag getrennte Entwicklungen.

Ankara hatte russisches LNG schon seit April im Blick

Bereits im April hatte Bayraktar russische LNG-Importe in Aussicht gestellt, wie die Berliner Zeitung damals berichtete. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Türkei laut dem Minister noch kein LNG aus Russland eingeführt. Hintergrund waren unter anderem Probleme bei iranischen Gaslieferungen.

Der türkische Bedarf ist groß: 2025 verbrauchte das Land laut Reuters 59 Milliarden Kubikmeter Gas, förderte selbst aber nur 3,1 Milliarden. Ankara bleibt stark importabhängig. In den vergangenen zwei Jahren schloss die Türkei langfristige Verträge mit großen LNG-Produzenten ab. Eine entsprechende Vereinbarung mit Novatek bestand Reuters zufolge bislang nicht.

Die Gespräche könnten damit zwei Interessen zusammenbringen: Ankaras Suche nach zusätzlichen Bezugsquellen und Novateks Bedarf an Absatzmärkten außerhalb der EU. Ein Abschluss steht noch aus – doch während Europa seine russischen Lieferungen ersetzen muss, hält sich die Türkei deren Bezug ausdrücklich offen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema