Kurz vor Neustart: Lufthansa streicht Dubai-Flüge wieder

Die Lufthansa-Gruppe sagt ihre geplanten Dubai-Flüge erneut ab. Reisende müssen sich jetzt mehrere Wochen länger gedulden.

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Kurz vor der geplanten Rückkehr auf die Strecke hat die Lufthansa-Gruppe ihre Flüge nach Dubai erneut aus dem Programm genommen. Als Grund nannte das Unternehmen die aktuelle Lage und den Lageausblick im Nahen Osten.

Ursprünglich sollten die Konzerntöchter Swiss und Lufthansa mit dem Wechsel zum Winterflugplan am 25. Oktober wieder in das Emirat am Persischen Golf starten. Die Billigflugtochter Eurowings hatte den 1. November als Starttermin vorgesehen. Nun peilt die Lufthansa den 25. November für die Wiederaufnahme der Verbindung an.

Bereits vor einigen Tagen hatte Eurowings die geplanten Dubai-Verbindungen von Stuttgart und Köln/Bonn gestrichen. Das Unternehmen verwies damals auf die hohen Kerosinkosten. Mit der neuerlichen Entscheidung entfallen zunächst auch die täglichen Flüge aus Berlin.

Die Lufthansa-Gruppe hatte ihre Verbindungen nach Dubai im März wegen des Iran-Kriegs eingestellt. (mit dpa)

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