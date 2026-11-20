Nach massivem Druck aus den USA verschiebt die EU Methanvorgaben für Gasimporte bis 2029. Der Gaspreis ist seit Februar um fast 200 Prozent gestiegen.

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Die EU-Verhandler haben sich darauf verständigt, neue Klimaregeln für den Import von Erdgas und anderen fossilen Energieträgern um zwei Jahre zu verschieben, berichtet Bloomberg. Der Einigung sei massiver Lobbydruck aus mehreren Lieferländern vorausgegangen, darunter den USA.



Konkret geht es um Überwachungs-, Prüf- und Berichtspflichten für Methanemissionen bei Förderung, Verarbeitung und Transport. Sie sollen nun erst 2029 greifen. Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas und trägt erheblich zur Erderwärmung bei.



Die Verschiebung fällt kurz vor das vollständige Verbot russischen Flüssigerdgases ab dem 1. Januar 2027. Bereits im Mai dieses Jahres berichteten deutsche Gasimporteure gegenüber der Berliner Zeitung von Schwierigkeiten mit LNG-Verträgen durch die neuen Methanregeln.

Europas Gaspreis steigt seit Februar um fast 200 Prozent

Der europäische Gaspreis ist seit Februar um fast 200 Prozent gestiegen. Ende Oktober überschritt er zeitweise 100 Euro je Megawattstunde und erreichte damit den höchsten Stand seit vier Jahren.

Diesmal verschärft der Iran-Krieg die Lage auf den internationalen Energiemärkten. Seit seinem Beginn erhöhte sich Europas Rechnung für Energieimporte nach Angaben der EU-Kommission um mehr als 127 Milliarden Euro.

Russland-LNG fällt ab Januar weg

Zusätzlicher Druck entsteht durch das Verbot russischen Flüssigerdgases. Vom 1. Januar 2027 an darf die EU auch kein Russland-LNG aus langfristigen Verträgen mehr importieren. Für kurzfristige Geschäfte gelten bereits seit April Beschränkungen.

Bislang gehen rund 80 Prozent der Lieferungen aus dem russischen Yamal-Projekt nach Europa. Der Produzent Novatek will einen großen Teil dieser Mengen künftig nach China umleiten. Zudem hat das Unternehmen Verträge mit Vietnam geschlossen und verhandelt mit Thailand.

Europäische Versorger müssen die wegfallenden Lieferungen deshalb auf dem Weltmarkt ersetzen. Strengere Nachweispflichten für Methanemissionen würden den Aufwand und die Kosten für die neuen Lieferanten erhöhen. Die USA und andere Exportländer drängten daher auf einen Aufschub.

Spanien sucht bereits Ersatzlieferungen

Der spanische Energiekonzern Naturgy hat monatliche LNG-Lieferungen von Januar 2027 bis Dezember 2028 ausgeschrieben. Die ersten Tankerladungen sollen damit genau dann eintreffen, wenn das vollständige Verbot russischen Flüssigerdgases beginnt.

Spanien verfügt über besonders viele LNG-Terminals und gehört bislang zu den wichtigsten europäischen Abnehmern von Russland-LNG. Seine Ausschreibung zeigt, dass die Suche nach Ersatz bereits läuft.

Als LNG in Europa teurer wurde als in Asien, änderten zuletzt vier Tanker mit US-Flüssigerdgas ihren Kurs in Richtung Europa. Zwei gaben ihre Fahrt nach Asien auf, zwei weitere drehten vor Ägypten um, wie Schiffsverfolgungsdaten von Bloomberg und Kpler zeigen.

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