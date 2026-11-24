Unsere Autorin fragte im Kaufhaus am Alexanderplatz nach Kurzwaren. Die Verkäuferin riss die Augen auf, sie hatte den Begriff noch nie gehört.

Knöpfe, Garn, Schere: Was früher in jeden Nähkasten gehörte, nennt man Kurzwaren. Kennt das Wort noch jemand

„Wie bitte?“ Die junge Frau riss die Augen auf, lächelte und schüttelte dann den Kopf. Sie war Verkäuferin und ich hatte sie gefragt, in welcher Etage sich die Kurzwaren befänden. Die Szene spielte an einem Parfümstand im Erdgeschoss des Kaufhauses am Alexanderplatz.



Ich sah von Erklärungen und weiteren Nachfragen bei anderen Verkäufern ab und informierte mich stattdessen auf der Wegweiser-Tafel neben der Rolltreppe: Aha, 4. Etage.



Während ich nach oben fuhr, fragte ich mich, ob meine Kinder diesen Sammelbegriff für Nähzubehör und Kleinteile rund ums Schneidern und Ausbessern noch kennen würden. Wahrscheinlich nicht, beantwortete ich mir die Frage selbst.



Es ist ein Wort aus einer Zeit, in der Kleidung keine Wegwerfware war, man Löcher noch selbst stopfte, Knöpfe annähte, seine Garderobe ausbesserte und verschönerte, wofür man Garne, Nadeln, Borten, Schnallen, Zwirne und so weiter braucht, Kurzwaren eben. Die Etymologie besagt, dass das Wort im 18. Jahrhundert entstanden ist.

So erklärten die Gebrüder Grimm den Begriff

Im Wörterbuch der Gebrüder Grimm, dem größten Wörterbuch der deutschen Sprache, heißt es zu dem Begriff Kurzwaren: „die kurze ist wol eig. die nicht nach der elle gemessen wird, keine ellenwaare ist, die dann mit der langen waare gemeint sein müszte“. Mit der Elle wurde der Stoff gemessen. Stoff war lange Ware, ein Begriff, der ganz verschwunden ist, den es aber gegeben hat.

Die Elle als Maßeinheit gibt es ebenfalls nicht mehr, sie wurde sogar offiziell abgeschafft, da als Maß zu ungenau. Nur in dem Wort ellenlang ist sie aufgehoben.

„Kauft lang’ und kurze War!“ heißt es bei Goethe

In Goethes Schwank „Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern“ heißt es: „Kauft allerhand, kauft allerhand, / Kauft lang’ und kurze War! / Sechs Kreuzer’s Stück, ist gar kein Geld / Wie’s einem in die Hände fällt / Kauft allerhand, kauft allerhand / Kauft lang’ und kurze War!“

Lange Ware hieß später Meterware, ich kenne das Wort noch, würde es aber selbst nicht mehr verwenden. Und hätte ich die junge Frau danach gefragt, wäre die Antwort wohl auch aufgerissene Augen gewesen.

Ich wurde ein bisschen melancholisch, hatte das Gefühl, ich sei Zeugin geworden, wie ein Wort in Vergessenheit gerät, wie es verschwindet. Sicher liegt es auch daran, dass man beim Bestellen im Internet eher nicht mit einem Oberbegriff sucht, sondern konkret nach Stopfgarn oder einem Reißverschluss.



In der Do-it-yourself-Szene wissen auch junge Leute womöglich noch, was Kurzwaren sind. Abgesehen davon werden die Boomer dieses schöne Wort wohl mit ins Grab nehmen.

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