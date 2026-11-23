In Dänemark ermitteln die Behörden gegen zwei Männer mit Verbindungen ins kriminelle Milieu. Russland weist die Anschuldigungen aus Warschau und Kopenhagen zurück.

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Polnische Behörden haben erklärt, dass russische Geheimdienste innerhalb von zwei Monaten zwei Mordanschläge auf den ukrainisch-US-amerikanischen Rapper Kyivstoner in Europa geplant haben sollen.



Wie die Nachrichtenagentur AP am Sonntag berichtete, hatten polnische Sicherheitskräfte demnach bereits im August einen Anschlagsplan in Warschau vereitelt. Im September will die dänische Polizei einen weiteren mutmaßlichen Anschlag bei Kopenhagen verhindert haben.

Erster Anschlagsplan in Warschau

Maciej Wewiór, Sprecher des polnischen Außenministeriums, bestätigte gegenüber AP, dass auch in Polen ein Anschlag auf den Musiker geplant gewesen sei. Nach Angaben des Ministeriums haben polnische Sicherheitskräfte in diesem Zusammenhang am 7. August einen russischen Staatsbürger festgenommen, den Moskaus Geheimdienste angeworben haben sollen.

Ministerpräsident Donald Tusk hatte den vereitelten Anschlag am 13. August bekannt gemacht, ohne dabei den Namen des betroffenen Musikers zu nennen. Der Künstler sei der Regierung von Präsident Wladimir Putin unbequem, erklärte er damals.

Zwei Pistolen und zwei Messer vor Konzertbeginn

In Dänemark hatte die Polizei am 25. September drei Männer aus dem kriminellen Milieu in einem Auto nahe dem Konzertort nördlich von Kopenhagen gestoppt. Laut Gerichtsunterlagen führten sie zwei geladene Pistolen und zwei Messer mit sich. Die Festnahme erfolgte gegen 21.55 Uhr, fünf Minuten vor dem geplanten Beginn des Auftritts des Rappers. Das Konzert wurde abgesagt.

Den zwei Dänen wird versuchter Mord und die Unterstützung eines ausländischen Geheimdienstes vorgeworfen. Beide bestreiten die Vorwürfe. Nach Angaben des dänischen Inlandsnachrichtendienstes PET haben die beiden Verdächtigen Verbindungen zu der verbotenen, für schwere Gewaltverbrechen bekannten Bande Loyal to Familia.

Am Freitag erklärte PET-Chef Rasmus Kieffer-Kristensen, seine Behörde gehe davon aus, dass russische Geheimdienste einen Anschlag geplant hätten. Nach Angaben des PET soll in den strafrechtlichen Ermittlungen geklärt werden, was die beiden Beschuldigten konkret getan haben und was sie über die Auftraggeber und deren Absichten wussten.

Dänemark weist russischen Militärattaché aus

Am Freitag kündigte Dänemark als Reaktion auf den mutmaßlichen Anschlagsplan die Ausweisung des russischen Militärattachés an. Außenminister Lars Løkke Rasmussen stellte zudem Einschränkungen bei der Vergabe von Visa an russische Staatsbürger in Aussicht. Polen unterstützt die von Dänemark angestrebten strengeren Einreisebeschränkungen innerhalb der EU.

Die russische Botschaft in Kopenhagen bestreitet eine Beteiligung Russlands und erklärte, für die Vorwürfe gebe es keine Beweise. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, kündigte eine Reaktion auf die Ausweisung an.

Kyivstoner heißt mit bürgerlichem Namen Albert Vasiliev und wurde 1991 in Kiew geboren. Er gehörte der ukrainischen Rapgruppe Hryby an und lebte nach Beginn des Kriegs mit Russland zeitweise in den USA. Der Musiker hat sich öffentlich auf die Seite der Ukraine gestellt. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB warf ihm vor, Drohnen für einen geplanten ukrainischen Angriff auf einen Rüstungsbetrieb bei Moskau beschafft zu haben. Vasiliev bestreitet das.

Kyivstoner war früher auch in Russland erfolgreich. Dass er nach der russischen Annexion der Krim 2014 weiterhin dort arbeitete, brachte ihm Kritik in ukrainischen Medien ein, wie das polnische Nachrichtenportal Gazeta.pl berichtet.

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