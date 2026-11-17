Sebastián (Guitarricadelafuente) im spanischen Oscar-Anwärter „La Bola Negra“, der dort schon jetzt der meistgesehene Film des Jahres ist und nun auch in Deutschland im Kino startet.

Weiß heißt Ja und schwarz heißt Nein. Mehr braucht es manchmal nicht, um einen Menschen auszusortieren: ein paar Kugeln, eine hölzerne Rinne, ein Saal voller Lokalpolitiker und Pfaffen, die sich übertrieben wichtig nehmen. Granada, 1932. Der junge Carlos will in den feinen Club, das Casino, aufgenommen werden, doch die Kugeln poltern, und am Ende überwiegen die schwarzen, also die Nein-Stimmen. Der Grund: Gerüchte. Man hat gehört, er sei „so einer“, andersrum. Das genügt.



Aus diesem fiesen Kugel-Ritual stammt übrigens auch das englische Verb „to blackball“ (ablehnen, jemanden ausgrenzen) – und der Titel dieses Films, der in Cannes mit minutenlangen Ovationen gefeiert wurde und den Regiepreis gewann: „La Bola Negra“ von Javier Calvo und Javier Ambrossi, die gemeinsam als Los Javis firmieren.

Zustimmung wird geprüft...

Das Publikum indes zeigte dem Film nicht die schwarze Kugel, sondern stimmte überwältigend mit Ja: In Spanien haben mehr als 5,5 Millionen Menschen eine Kinokarte für das Drama (mit Penélope Cruz in einer großen kleinen Rolle) gelöst. Somit ist der Film laut dem spanischen Filmportal Espinof der meistgesehene des Jahres, noch vor „Spider-Man“ mit Tom Holland und Christopher Nolans „Odyssee“. Olé!



In den USA erzielte er am Startwochenende pro Leinwand den zweithöchsten Schnitt, der je einem nicht englischsprachigen Film gelang, nur „Parasite“ lag davor, berichtet das US-Branchenmagazin Hollywood Reporter. Und Spanien schickt ihn ins Rennen um den Auslands-Oscar. Im März 2027 könnte er in Los Angeles den Academy Award als bester internationaler Film gewinnen. Es wäre keine allzu große Überraschung.



Wer Los Javis von „Veneno“ (2020) kennt, jener Serie über eine trans Sängerin, ahnt: Ein braves Historiendrama wird auch „La Bola Negra“ nicht. Los Javis bauen ein queeres Triptychon aus drei Männern, drei Zeiten, Begehrensgeflechten und einem unvollendeten Lorca-Werk, das der Film kurzerhand selbst tollkühn weiterschreibt. Madre mía!

Carlos (Milo Quifes) 1932 im Raum der Entscheidung: Szene aus „La Bola Negra“ © Goodfellas / Pandora Film

Penélope Cruz als Nachtclub-Sängerin

1937, Bürgerkrieg: Ein Dorf will die italienischen Verbündeten feiern, mit Fahnen und Blaskapelle, dann bombardieren die Flieger die eigenen Leute. Mittendrin der Trompeter Sebastián, gespielt vom Sänger Guitarricadelafuente bei seinem Schauspieldebüt. Er kraxelt durch die Trümmer einer Kirche über die zerschossene Statue des heiligen Sebastian und nutzt die Pfeile im Steinleib als Haltegriffe. Was für ein Bild!



Der (oft homoerotisch stilisierte) Märtyrer als Kletterwand. Später soll Sebastián (nicht der Heilige, sondern der Trompeter) einen verwundeten republikanischen Gefangenen bewachen: Rafael (Miguel Bernardeau, bekannt aus der Netflix-Serie „Elite“), schön wie ein Altarbild. Man ahnt, wie das mit dem Bewachen und dem Bewachten endet. Gesprochen wird wenig, geblickt umso mehr. Dazwischen verwandelt Penélope Cruz als Nachtclub-Sängerin Nené die Szene für ein paar Minuten in ein großes Kabarett.



2017, Madrid: Alberto (Carlos González), Student und gescheiterter Dramatiker, erbt von einem Großvater, den er nie kannte, ein rätselhaftes Dokument. Seine Mutter (Lola Dueñas, Almodóvar-Stammgast) tobt, trinkt und zieht sich ständig Drogen rein. Glenn Close taucht schließlich als passionierte Lorca-Kennerin auf und knüpft die Fäden zusammen. Im Handlungsstrang von 2017 scheint die Welt oft grau und banal. Los Javis nutzen das aber auch, um dem Pathos der andern beiden Zeitebenen ein wenig Kontra zu geben: ein Grindr-Witz hier, ein Seitenhieb auf „Titanic“ dort.

Verbotene Liebe: Rafael Rodríguez Rapún (Miguel Bernardeau) und Sebastián (Guitarricadelafuente) 1937 in „La Bola Negra“ © Goodfellas / Pandora Film

Dem Pakt des Vergessens setzt der Film ein Ende

Formal ist das Ineinandergreifen der drei Zeit- und Handlungsebenen allemal ein Rausch. 1932 traum-, fast märchenhaft, 1937 tragikomisch und dann herzzerreißend samt einer Szene, bei der sich eigentlich jeder Mensch mit Herz die Augen zuhalten müsste; 2017 vergleichsweise nüchtern, aber nicht immer. Tempo, Musik und Farben wechseln mit, und das Klacken der Kugeln aus Granada hallt noch über Kriegsbilder von 1937 bis nach 2017.



Es geht dabei um viel. Nach dem Tod des Diktators Franco einigte sich Spanien quasi kollektiv auf den sogenannten „Pacto del Olvido“, den Pakt des Vergessens, wie auch die US-Tageszeitung New York Times in ihrer Filmkritik hervorhebt. Das Grab von Federico García Lorca, spanischer Weltklasse-Lyriker und -Dramatiker, gleich zu Kriegsbeginn 1936 erschossen (aus politischen, mutmaßlich auch schwulenfeindlichen Gründen), wurde bis heute nicht gefunden.



Los Javis und ihr Co-Autor Alberto Conejero gehören jetzt aber zu der Generation, die dieses Schweigen aufbricht, mit viel Pomp und Poesie. Die internationale Filmkritik ist zu Recht überwältigt: Richard Lawson vom Hollywood Reporter feiert eine berauschende Mischung aus Pop-Gespür und klassischem Filmhandwerk, Peter Bradshaw nennt den Film in der britischen Tageszeitung Guardian herausragend gespielt und wunderschön fotografiert, die spanische Tageszeitung El Mundo vergibt fünf von fünf Sternen.

Wandeln auf Lorcas Spuren: Alberto (Carlos González) und Isabelle Durand (Glenn Close) 2017 in „La Bola Negra“ © Goodfellas / Pandora Film

Frech wie Popcorn, fein wie Sternenstaub

Dass das letzte Drittel ein wenig dick aufträgt, bemängelt die New York Times zwar, aber geschenkt! Denn eines muss man auch sagen: Diese 155 Minuten vergehen wie im Flug. Langeweile dürfte selbst bei Menschen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne kaum aufkommen, so spannend ist alles miteinander verwoben. Auch wenn das Geheimnis des Wie vielleicht etwas zu früh gelüftet wird.



Dass nun ausgerechnet ein queeres Arthouse-Drama der erfolgreichste spanische Film des Jahres wurde: höchst erfreulich. Es zeigt, dass diese Stoffe keine Nische sein müssen, sondern das ganz große Publikum für sich gewinnen können, wenn sie angemessen hochkarätig erzählt werden.



Wer als Kind nicht in die Mannschaft gewählt wurde, kennt die schwarze Kugel. Aber keine Sorge: Los Javis werfen in zweieinhalb Stunden großem Kino ein paar weiße hinterher. Manche frech wie Popcorn, andere fein wie Sternenstaub.



La Bola Negra. Spielfilm, 155 Min., ab 19.11. im Kino

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