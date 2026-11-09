Musiktheater

„La Calisto“: Staatsoper Berlin feiert die Rückkehr der Barocktage mit Zaubertheater

Kritik zu „La Calisto“: Stefan Herheim setzt auf Windkanal-Optik, rotes Licht für Juno und eine Satyr-Gang wie aus der „West Side Story“.

Peter Uehling
Peter Uehling
5 Min
„La Calisto“ in der Staatsoper, Szene mit Arnaud Gluck und Luciana Mancini als Endimione und Diana (v.l.)

„La Calisto“ in der Staatsoper, Szene mit Arnaud Gluck und Luciana Mancini als Endimione und Diana (v.l.)

© Bernd Uhlig

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Es ist schön, dass die Staatsoper Berlin nach zwei Jahren Unterbrechung nun wieder ihre Barocktage veranstaltet. Sie haben gefehlt, zum einen, weil es ein solches Festival an repräsentativer Stelle in Berlin sonst nicht gibt – wie kann das in so einer Stadt eigentlich sein? Zum anderen tut es dem Haus gut, das mit dem Theater der Barockzeit seine zuweilen steife Repräsentationskultur für einen Moment spielerisch aufbricht.

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