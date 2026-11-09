„La Calisto“: Staatsoper Berlin feiert die Rückkehr der Barocktage mit Zaubertheater

Es ist schön, dass die Staatsoper Berlin nach zwei Jahren Unterbrechung nun wieder ihre Barocktage veranstaltet. Sie haben gefehlt, zum einen, weil es ein solches Festival an repräsentativer Stelle in Berlin sonst nicht gibt – wie kann das in so einer Stadt eigentlich sein? Zum anderen tut es dem Haus gut, das mit dem Theater der Barockzeit seine zuweilen steife Repräsentationskultur für einen Moment spielerisch aufbricht.