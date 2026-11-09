Nicole Kidman und Parker Posey strahlten auf dem roten Teppich, doch nicht jeder Look traf ins Schwarze. Unsere Tops und Flops zwischen funkelnden Roben und gewagten Anzügen.

Große Roben, ungewöhnliche Anzüge und manche Überraschung: Bei der Lacma-Gala wurde auch auf dem roten Teppich einiges geboten.

Am Samstag wurde das Los Angeles County Museum of Art wieder zum Treffpunkt für Gäste aus Kunst, Film, Mode und Unterhaltung. Bei der alljährlichen Lacma Art+Film Gala richtete sich der Blick nicht nur auf das Programm des Abends, sondern auch auf den roten Teppich. Unterstützt wurde die Veranstaltung erneut von Gucci. Das Modehaus, inzwischen unter der Kreativleitung von Demna, kleidete auch in diesem Jahr zahlreiche Prominente ein.



Zwischen den berühmten Straßenlaternen vor dem Museum strahlten 90er-Ikonen wie Nicole Kidman und Parker Posey mit Stars einer neuen Generation um die Wette. Zu sehen gab es funkelnde Roben, auffällige Silhouetten und Anzüge, die mehr wollten, als einfach nur gut zu sitzen.



Manche Looks zeigten, wie viel ein ungewöhnliches Detail ausmachen kann; bei anderen blieb trotz aller Auffälligkeit der Glamour auf der Strecke.

Warum uns ein Outfit an die Berliner Stadtreinigung und ein anderes an eine Stehlampe vom Flohmarkt erinnerte, lesen Sie in unseren Tops und Flops des Abends.

Top: Nicole Kidman erschien in einem Chanel-Look mit asymmetrischem Tüllrock. Das langärmlige, beigefarbene Oberteil mit leichtem Grünstich wirkt auf den ersten Blick ganz klassisch – bis man genauer hinsieht: Es erinnert an ein verkehrt herum getragenes Jäckchen. Der ausladende cremefarbene Tüllrock macht den ungewöhnlichen Look komplett und verleiht ihm eine verspielte Leichtigkeit, die die 59-Jährige noch mehr strahlen lässt. © Stefanie Keenan

Flop: In seinem orangefarbenen Jumpsuit sorgt Architekt Kulapat Yantrasast auf dem roten Teppich immerhin für Abwechslung zum altbekannten schwarzen Anzug mit Fliege. Nur erinnert das kräftige Orange zusammen mit dem Overall weniger an Haute Couture als an die Berliner Stadtreinigung. Die Plastik-Plateausandalen durchbrechen den Arbeiterlook zwar, verleihen ihm aber leider keine elegantere Note. Sie lassen den Architekten aussehen wie einen Berliner Clubgänger, der sich nach einer langen Nacht gerade noch zum Frühdienst geschleppt hat. © John Shearer

Flop: Achtung, Verwechslungsgefahr! Anya Taylor-Joy trug einen ausladenden Vintage-Look von Pierre Cardin, Plateauschuhe von Jimmy Choo und Schmuck von Tiffany & Co. Das silberne Kleid aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion von 1997 ist zweifellos ein Vintage-Schatz. Doch zusammen mit dem voluminösen Mantel aus Organza-Rüschen erinnert es leider auch verdächtig an eine alte Zimmerlampe, die gestern noch auf dem Flohmarkt am Arkonaplatz nach einem Abnehmer gesucht hat. © Stefanie Keenan

Flop: Schauspielerin Isabel May stimmt sich in ihrem Gucci-Look wohl schon auf den Winter ein. In ein übergroßes Flora-Seidentuch gewickelt, erinnert sie an eine Raupe kurz vor der Verpuppung. Ähnlich eingewickelt mag man im Winter auch so manchen auf der Couch erwischen – allerdings eher in eine Kuscheldecke als in ein Gucci-Tuch. © John Shearer

Top: Mit ihrem funkelnden Kleid von Jenny Packham macht Paris Hilton ihrem Ruf als Modeikone der 2000er-Jahre alle Ehre. Die elegante Robe ist über und über mit Strasssteinen besetzt, ihr Choker besteht aus mehreren Reihen Strass, und auch die transparenten Handschuhe glitzern mit dem Kleid um die Wette. Mehr 2000er geht kaum. Selbst der tiefe Ausschnitt erinnert in seiner Form an Schmetterlingsflügel – eines der prägenden Mode- und Popkultursymbole des Jahrzehnts. © John Shearer

Top: Parker Posey erschien in einer kaftanartigen Robe von Gucci, mit weit fallenden Ärmeln sowie Pailletten und Schmucksteinen vom Ausschnitt bis zum Saum. Dazu trug sie ihr braunes Haar voluminös auftoupiert – ein Hauch 60er-Jahre-Glamour, der gut zur fließenden Robe passt. Die Schauspielikone der 90er-Jahre bekam mit ihrer Rolle in „The White Lotus“ erneut viel Aufmerksamkeit und zeigt auf dem roten Teppich: Sie hat es noch immer drauf. © John Shearer

Top: Alton Mason trug einen glänzenden schwarzen Zweireiher von Gucci. Der Anzug sitzt körpernah, während die betont breiten Schultern der Silhouette eine ungewöhnliche Note geben. Große silberne Ringe und sein Haar- und Make-up-Styling machen aus dem schlichten Anzug einen Look, der im Gedächtnis bleibt. Das Model zeigt damit auch, wie Männer Make-up einsetzen können, um ihren Auftritt auf dem roten Teppich zu unterstreichen. © John Shearer

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