Auf dem Anwesen liegen zwölf weiterhin bewirtschaftete Bauernhöfe. Die neuen Eigentümer wollen zusätzliche Lebensräume für heimische Wildtiere schaffen.

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Ein Großer Brachvogel an der Küste von Northumberland

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Zwei britische Naturschutzorganisationen haben ein rund 3800 Hektar großes Landgut im Nordosten Englands gekauft. The Wildlife Trusts und Northumberland Wildlife Trust teilten am Freitag mit, den Erwerb des Rothbury Estate in Northumberland abgeschlossen zu haben. Bei einer zweijährigen Spendenkampagne kamen insgesamt 30 Millionen Pfund (rund 36 Millionen Euro) an Spenden und Zusagen zusammen.

Mehr als 25.000 Menschen unterstützten die Kampagne, für die auch der britische Naturfilmer David Attenborough geworben hatte. Nach Angaben der Organisationen spendeten Privatleute insgesamt mehr als 17 Millionen Pfund. Fünf Millionen Pfund steuerte der britische Lotteriefonds National Lottery Heritage Fund bei, weitere 1,94 Millionen Pfund sagte die Regierung zu. Weil noch nicht alle zugesagten Gelder eingegangen sind, nahmen die Organisationen einen zinsgünstigen Überbrückungskredit auf.

Moore und Wälder sollen wiederhergestellt werden

Auf dem Gelände mit Mooren, Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen wollen die Naturschützer Lebensräume wiederherstellen und die Bestände heimischer Tierarten vergrößern. Dazu zählen unter anderem das rote Eichhörnchen und der Brachvogel. Auf bereits 2024 gekauften Teilflächen erfassen die Naturschützer, welche Tiere dort leben und wie es um ihre Lebensräume steht.

Zustimmung wird geprüft...

Das Anwesen umfasst auch zwölf bewirtschaftete Bauernhöfe. Die Naturschutzorganisationen wollen die Landwirtschaft fortführen und zugleich zusätzliche Lebensräume für Wildtiere schaffen.

Naturschützer setzen auf Zusammenarbeit

Laut dem konservativen Lokalpolitiker Guy Renner-Thompson befürchten Bauern, dass die Naturschutzpläne ihre landwirtschaftliche Produktion und die Wirtschaftlichkeit ihrer Höfe beeinträchtigen. Der Politiker kritisierte gegenüber dem Guardian auch die finanzielle Unterstützung durch die Regierung.

Mike Pratt, Geschäftsführer der regionalen Naturschutzorganisation Northumberland Wildlife Trust, erklärte dagegen, dass Landwirtschaft und Naturschutz miteinander vereinbar seien. Die Organisation arbeite bei ihren Planungen eng mit den Landwirten zusammen.

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