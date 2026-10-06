Der AfD-Kandidat Tobias Rausch wurde am Dienstag in der konstituierenden Sitzung zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt gewählt. Als stärkste Fraktion hatte die AfD dafür das Vorschlagsrecht. Das BSW hatte zuvor angekündigt, Rausch zu unterstützen. 82 Abgeordnete waren am Dienstag zu der Sitzung anwesend. Insgesamt erhielt Rausch 48 Ja-Stimmen.



Das BSW und die AfD kommen zusammen auf 44 Stimmen. 29 Abgeordnete stimmten gegen Rausch, fünf enthielten sich. Der CDU-Fraktionsvorstand hatte seinen 15 Abgeordneten empfohlen, sich bei der Abstimmung zu enthalten. SPD, Grüne und Linke haben jeweils acht Abgeordnete im neuen Landtag.

Was das Amt des Landtagspräsidenten bedeutet

Die AfD hatte die Landtagswahl am 6. September mit 43,8 Prozent gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Das BSW, das mit fünf Abgeordneten im Landtag vertreten ist, hatte vorab zugesagt, Rausch mitzuwählen.

Ein Landtagspräsident leitet im Wechsel mit seinen Stellvertretern die Plenarsitzungen des Landtags, führt Wahlen und Abstimmungen durch und vertritt das Parlament nach außen. Der Landtagspräsident ist der protokollarisch ranghöchste Politiker des Landes. Als dienstälteste Parlamentarierin hatte die Linken-Politikerin Eva von Angern die konstituierende Sitzung eröffnet.

Weiter ist ein Landtagspräsident Chef der Landtagsverwaltung, der obersten Dienstbehörde für die Mitarbeiter und er steuert den Haushalt des Parlaments. Beschlossene Gesetze zeichnet der Landtagspräsident durch seine Unterschrift aus.

Ein Ministerpräsident wird in Sachsen-Anhalt am Dienstag noch nicht gewählt. Der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund will sich im Dezember zur Wahl stellen.

„Brandmauer in Magdeburg endgültig gefallen“ – so reagiert die AfD

Nach Angaben der AfD erhielt Rausch Unterstützung aus der CDU-Fraktion. Nachprüfen lässt sich dies nicht. „Damit ist die Brandmauer in Magdeburg endgültig gefallen“, so AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel.



„Dass Abgeordnete anderer Fraktionen für Tobias Rausch gestimmt haben, ist nicht nur ein Vertrauensbeweis in seine fachliche und persönliche Kompetenz. Es zeigt vor allem, dass man in Magdeburg bereit ist, den Wählerwillen zu akzeptieren und zu einer konstruktiven, sachbezogenen Zusammenarbeit im Parlament zurückzufinden“, hieß es weiter.

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