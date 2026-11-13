Leute

Lappen weg – Barbara Schöneberger muss den Führerschein abgeben

Die Moderatorin nimmt es mit dem Tempo offenbar nicht ganz genau. Nach eigenen Angaben muss sie nun vorübergehend auf ihren Führerschein verzichten.

Foto von Autor/Autorin: Marcus Weingärtner
Marcus Weingärtner
2 Min
Kommt auch ohne Führerschein klar: Barbara Schöneberger

Kommt auch ohne Führerschein klar: Barbara Schöneberger

© IMAGO/APress

Bei Google bevorzugen

Barbara Schöneberger ist für ihre lockere Art bekannt. Dass sie auch hinter dem Steuer offenbar gerne etwas flotter unterwegs ist, hat die 52-jährige Moderatorin nun selbst eingeräumt. Bei der Gala zum „Goldenen Lenkrad“ sprach sie offen über ihren Fahrstil – und darüber, dass sie ihren Führerschein demnächst zeitweise abgeben muss.

Mit einem Augenzwinkern

Im Gespräch mit RTL Exklusiv erklärte Schöneberger, dass sie sich nicht unbedingt als Raserin sehe, aber durchaus gelegentlich in Geschwindigkeitsbereiche gerate, die teuer werden können. Als „sehr schnelle Fahrerin“ bezeichnete sie sich allerdings selbst.

Auch bei der Straßenführung scheint die Moderatorin mitunter kreativ zu werden. So erzählte sie, dass sie gelegentlich eigenständig eine zusätzliche Links- oder Rechtsabbiegerspur eröffne. Mit einem Augenzwinkern bezeichnete sie sich deshalb als eine Art „Straßenverkehrs-Ermöglicher“.

Reisehighlights

Mehr
WEIHNACHTEN STRASSBURG

WEIHNACHTEN STRASSBURG

7 Tage Rheinzauber mit Einzelkabinen-Special & Getränkepaket
BELGIEN & HOLLAND

BELGIEN & HOLLAND

7 Tage Weihnachtskreuzfahrt zum Last-Minute-Preis
WEIHNACHTEN AUF DER ELBE

WEIHNACHTEN AUF DER ELBE

8 Tage Weihnachtsidylle mit Getränkepaket inklusive
WEIHNACHTSZAUBER DONAU

WEIHNACHTSZAUBER DONAU

8 Tage Festtagskreuzfahrt mit Busanreise & Vollpension

Die Konsequenz ihres Fahrverhaltens nimmt Schöneberger offenbar gelassen hin. Auf Vorschlag des Straßenverkehrsamtes werde sie ihren Führerschein vorübergehend abgeben. Dafür hat sie nach eigenen Angaben vier Monate Zeit. Den passenden Zeitraum möchte sie so wählen, dass der Verzicht im Alltag möglichst wenig Einschränkungen mit sich bringt. Als möglichen Zeitpunkt nannte sie die Zeit nach Weihnachten.

An ihrer Verantwortung für das eigene Verhalten lässt die Moderatorin dabei keinen Zweifel: Sie finde es in Ordnung, die Konsequenzen zu tragen. Bis dahin dürfte sie sich allerdings etwas stärker in Geduld üben müssen – zumindest auf vier Rädern.

Send feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema
Barbara Schöneberger