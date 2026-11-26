Festplatten kosten sogar 40,8 Prozent mehr. Das Statistische Bundesamt sieht KI-Rechenzentren als einen Grund. Geschirrspüler sind dagegen billiger geworden.

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Fernseher kosteten im Oktober 2026 im Schnitt 9,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, Laptops dagegen 14,9 Prozent mehr (Symbolbild).

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Kurz vor dem Black Friday am 27. November hat das Statistische Bundesamt am 24. November eine auffällige Preisbilanz für Elektronik vorgelegt. Wer einen Laptop sucht, zahlt im Schnitt spürbar mehr: Laut der Mitteilung von Destatis zu Computern und Spielekonsolen lag der Preis im Oktober 2026 um 14,9 Prozent über dem Wert von Oktober 2025.

Bei Fernsehern verlief die Entwicklung umgekehrt. Sie kosteten 9,2 Prozent weniger. Über alle Waren und Dienstleistungen hinweg stiegen die Verbraucherpreise im gleichen Zeitraum um 2,8 Prozent.

Festplatten 40,8 Prozent teurer: Was KI-Rechenzentren damit zu tun haben

Auch Desktop-PCs haben sich verteuert, und zwar um 13,1 Prozent. Die Statistiker sehen einen Grund in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Deren wachsender Bedarf an Speicher schlägt bis auf die Ladenpreise durch.

Am deutlichsten zeigt sich das bei den Speichermedien selbst. Festplatten kosteten im Oktober 40,8 Prozent mehr als zwölf Monate davor. Für Speicherkarten, USB-Sticks und vergleichbare Produkte zahlten Käufer 22,1 Prozent mehr.

Spielekonsolen 13 Prozent teurer: Auch Handys ohne Vertrag legen zu

Der Aufschlag betrifft weitere digitale Geräte. Spielekonsolen kosteten 13 Prozent mehr, Mobiltelefone ohne Vertrag 12,2 Prozent. Bei Smartwatches und Fitnesstrackern betrug das Plus 6,1 Prozent.

Fast stabil blieben E-Book-Reader und digitale Bilderrahmen. Ihr Preis stieg lediglich um 0,2 Prozent und blieb damit klar unter der allgemeinen Teuerung.

Fernseher, Kameras, Geschirrspüler: Hier sinken die Preise

Neben Fernsehern wurden auch Kameras günstiger, im Schnitt um 2,5 Prozent. Radios, Hi-Fi-Anlagen und Lautsprecher kosteten 0,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Bei Haushaltsgeräten zeigt sich ein ähnliches Bild. Geschirrspüler waren sieben Prozent billiger, Kaffeevollautomaten und Espressomaschinen 5,4 Prozent, Waschmaschinen 4,2 Prozent. Toaster und Grillgeräte gaben um 1,5 Prozent nach.

Rückblick bis 2020: Computer waren vorher deutlich billiger geworden

Vor dem Anstieg lagen Jahre mit sinkenden Preisen. 2025 kosteten Desktop-PCs nach Angaben von Destatis 16,3 Prozent und Laptops 9,3 Prozent weniger als 2020. Als Hauptgrund nennen die Statistiker, dass Hersteller und Händler Überbestände abbauten, die in der Corona-Pandemie entstanden waren.

Fernseher verbilligten sich in diesen fünf Jahren sogar um 22,4 Prozent. Kameras verteuerten sich dagegen um 23,3 Prozent und damit stärker als die Verbraucherpreise insgesamt mit 21,9 Prozent.

Das sollten Sie jetzt tun

Nutzen Sie die Destatis-Werte als Orientierung für ganze Warengruppen, nicht als Urteil über ein einzelnes Angebot. Prüfen Sie bei Laptops, Konsolen und Festplatten besonders genau, was dasselbe Modell vor einigen Monaten gekostet hat.

Vergleichen Sie den Preis eines Geräts vor dem Kauf bei mehreren Händlern. Bei Fernsehern und Haushaltsgeräten spricht der Trend eher für Käufer, den Vergleich im Einzelfall ersetzt er aber nicht.