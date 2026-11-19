Ab wann darf man „Last Christmas“ von Wham! hören? Totensonntag, erster Advent oder 1. Dezember: die Glosse zum ewigen Streit um den Weihnachtssong.

Andrew Ridgeley als Rentier, George Michael als Weihnachtsmann: Das Cover von „Last Christmas“ kennt jeder, über den richtigen Zeitpunkt für den Wham!-Hit wird trotzdem jedes Jahr gestritten.

Irgendwo in Deutschland sitzt gerade ein Mensch mit dem Daumen über dem Play-Button. „Last Christmas“ steht schon in der Warteschlange. Es ist der 19. November.



Er weiß, dass es zu früh ist. Er weiß auch, dass er es nicht mehr lange aushält.



Zwei Straßen weiter hat jemand das Autoradio vorsorglich auf Verkehrsfunk gestellt und meidet seit Tagen jede Drogerie. Er ist auf der Flucht. Sein Verfolger trägt Föhnfrisur und Schulterpolster.

Last Christmas im November: die Ungeduldigen

Die erste Fraktion erkennt man an der Lichterkette, die schon im Oktober aus dem Keller kam. Nur zur Probe. Man will ja wissen, ob sie noch geht.



Für diese Menschen ist „Last Christmas“ der eigentliche Startschuss für Weihnachten, wichtiger als jeder Adventskalender.



Sie fragen nicht, ob man den Song schon hören darf. Sie fragen nur, wie lange sie sich noch zusammenreißen müssen. Bei den meisten hält der gute Vorsatz ungefähr bis zum ersten Nachtfrost.

Whamageddon: Die Verweigerer haben sich organisiert

Die Gegenseite spielt Whamageddon. Vom 1. bis zum 24. Dezember gilt es zu überleben, ohne „Last Christmas“ zu hören. Gefährlich ist nur das Original von Wham!, Coverversionen und Remixe sind erlaubt.



Wen es doch erwischt, der ist sofort raus und soll seine Niederlage unter #whamageddon in den sozialen Netzwerken beichten. Bis Heiligabend hält kaum jemand durch, denn der Gegner lauert in jedem Kaufhauslautsprecher und hinter jeder Glühweinbude.



Gegen Wichteln im Büro hilft eine plötzliche Erkältung. Gegen George Michael hilft gar nichts.

Warum so viele den Weihnachtssong hassen

Für manche klingt der Song wie der Wecker am Montagmorgen. Er klingelt und sagt: In fünf Wochen sitzt du wieder neben Onkel Bernd, der zum dritten Mal wissen will, was du eigentlich beruflich machst.



Vorher steht noch die Betriebsweihnachtsfeier an, bei der der Abteilungsleiter gegen 22 Uhr das Karaoke-Mikrofon entdeckt. Welchen Song er singt, muss man niemandem erklären.



Dazu kommt das Schmachten, dieser gehauchte Achtzigerjahre-Nebel, durch den man das Haarspray förmlich riechen kann.

Last Christmas ist in Wahrheit ein Trennungssong

„Last Christmas“ erzählt von einem Mann, der im Vorjahr abserviert wurde und der Verflossenen nun mitteilt, dass sein Herz diesmal woanders landet. Mit Schneeflocken-Deko.



Wer so etwas heute veröffentlicht, nennt es Instagram-Story und blockiert danach die Ex. 1984 wurde daraus ein Welthit.



Millionen Menschen stoßen dazu selig mit Glühwein an. Das ist ungefähr so, als hielte der Trauzeuge eine Rede über die Ex des Bräutigams und der ganze Saal klatscht im Takt.

Ab wann darf man Last Christmas hören?

Der Handel hat die Frage längst beantwortet: sobald die Spekulatius im Regal stehen. Das kann so nicht weitergehen. Wo die Selbstregulierung versagt, muss der Gesetzgeber eingreifen.

Die Last-Christmas-Verordnung (LCV 2026) § 1 Bis einschließlich Totensonntag (22. November) gilt absolute Ruhe. Wer an diesem Tag Wham! aufdreht, hat ohnehin andere Probleme.

§ 2 Ab dem ersten Advent (29. November) ist das Abspielen in den eigenen vier Wänden erlaubt, bevorzugt über Kopfhörer.

§ 3 Kollegen und Nachbarn dürfen erst ab dem 1. Dezember beschallt werden. Ein offenes Autofenster gilt als Beschallung.

§ 4 Weihnachtsmärkte und Kaufhäuser sind ausgenommen. Dort herrscht rechtsfreier Raum, Betreten auf eigene Gefahr.

§ 5 Ab dem 27. Dezember gilt eine Sperrfrist bis zum nächsten Totensonntag. Verstöße werden mit „Driving Home for Christmas“ in Dauerschleife geahndet.

Last Christmas: mein Rat an alle Verweigerer

Halten wird sich daran niemand. Die Ungeduldigen können nicht, und die Verweigerer werden nie gefragt.



Der Song erwischt ohnehin jeden. An der Supermarktkasse zwischen Grünkohl und Dominosteinen, genau dann, wenn man am wehrlosesten ist.



Deshalb mein Rat an alle, die zittern: Drücken Sie selbst auf Play. Wer sowieso verliert, sollte wenigstens die Uhrzeit bestimmen.



Der Autor dieser Zeilen hat beim Schreiben übrigens dreimal reingehört. Zur Recherche. Rein beruflich.

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