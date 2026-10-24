Die Stadt veröffentlicht ein ungewöhnliches Blitzerfoto und warnt vor den Gefahren für Kinder. Doch der Fahrer dürfte trotz seines Tempoverstoßes davonkommen.

Ein Lastenrad, ein kleines Kind in der Transportbox und eine Geschwindigkeit, die selbst für manchen Autofahrer in einer Tempo-30-Zone teuer werden könnte: Im baden-württembergischen Schwäbisch Hall hat ein Radfahrer mit 44 Kilometern pro Stunde eine Radarfalle ausgelöst. Erlaubt waren lediglich 30 Kilometer pro Stunde.



Die Stadtverwaltung veröffentlichte das ungewöhnliche Blitzerfoto auf Facebook. Darauf ist ein Mann zu erkennen, der bei Dunkelheit auf einem Lastenfahrrad unterwegs ist. Vor ihm sitzt ein kleines Kind. Das Tempo liegt 14 Kilometer pro Stunde über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit.



Wann genau die Aufnahme entstand, teilte die Stadt nicht mit. Die Veröffentlichung sorgte inzwischen auch über Schwäbisch Hall hinaus für Aufmerksamkeit.

Stadt Schwäbisch Hall warnt nach Blitzerfoto vor Gefahren für Kinder

Mit der Veröffentlichung verbindet die Stadtverwaltung einen Appell an Eltern und andere Verkehrsteilnehmer. Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten auch für Fahrräder, betont sie.



„Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Verstöße im Radverkehr nicht geahndet werden“, heißt es in dem Facebook-Beitrag der Stadt Schwäbisch Hall.



Besonders kritisch bewertet die Stadt, dass der Radfahrer ein Kind transportierte. Bei einem möglichen Zusammenstoß wäre das Kind den Folgen unmittelbar ausgesetzt. Die Verwaltung fordert deshalb dazu auf, Tempolimits auch mit Blick auf die Sicherheit der mitfahrenden Kinder einzuhalten.

50 Euro Bußgeld möglich – doch der Lastenradfahrer ist unbekannt

Für den Mann könnte die Fahrt grundsätzlich finanzielle Konsequenzen haben. Wie das Polizeipräsidium Aalen gegenüber dem SWR erklärte, sieht der Bußgeldkatalog für einen solchen Geschwindigkeitsverstoß eine Geldbuße von 50 Euro vor. Ob durch die Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, müsse ebenfalls berücksichtigt werden. Darüber entscheide die zuständige Bußgeldstelle.



Allerdings gibt es ein entscheidendes Problem: Der Fahrer ist bislang nicht identifiziert worden. Anders als Autos tragen gewöhnliche Fahrräder kein amtliches Kennzeichen, über das sich die verantwortliche Person ermitteln lässt.

Eine Sprecherin der Stadt erklärte dem SWR, der Mann sei offenbar völlig unbekannt. Deshalb werde in diesem Fall nichts weiter unternommen. Grundsätzlich gehe die Verwaltung Geschwindigkeitsverstößen auch bei Radfahrern nach, sofern deren Identität bekannt sei oder entsprechende Hinweise vorlägen.



Die Polizei bewertet die Ermittlungschancen etwas anders. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen verwies darauf, dass es in Schwäbisch Hall vermutlich nicht besonders viele Lastenräder gebe. Eine Identifizierung sei daher durchaus denkbar. Zuständig für die Ermittlungen sei allerdings das Ordnungsamt der Stadt.

Dürfen Radfahrer schneller als 30 km/h fahren?

Der Vorfall wirft auch eine grundsätzliche Frage auf: Gelten Geschwindigkeitsbegrenzungen überhaupt für Fahrräder?



Die Antwort lautet ja. Nach der Straßenverkehrsordnung sind ausdrücklich angeordnete Tempolimits von allen Fahrzeugführern einzuhalten. Das gilt auch für Fahrräder und Lastenräder.



Eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde innerhalb geschlossener Ortschaften gilt dagegen nur für Kraftfahrzeuge. Darauf weist auch der ADAC in seiner rechtlichen Einordnung hin.

Auch der mögliche Elektroantrieb eines Lastenrads hebt die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht auf. Bei gewöhnlichen Pedelecs endet die elektrische Tretunterstützung bereits bei 25 Kilometern pro Stunde. Schnelleres Fahren ist dennoch möglich, beispielsweise durch eigene Muskelkraft oder auf abschüssigen Strecken. Wie der Fahrer in Schwäbisch Hall seine Geschwindigkeit erreichte, ist nicht bekannt.

Schon 2025 wurde ein Radfahrer in Berlin mit 49 km/h geblitzt

Ganz neu sind solche Fälle nicht. Im April 2025 veröffentlichte die Berliner Polizei das Blitzerfoto eines Rennradfahrers, der auf der Königstraße in Wannsee mit 49 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen war. Auch dort waren nur 30 Kilometer pro Stunde erlaubt.



Die Polizei erklärte damals, dass der Verstoß grundsätzlich 70 Euro kosten könne.

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