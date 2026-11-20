Venezuela, Grönland, Kuba: Donald Trump macht immer deutlicher, dass die USA ihren Machtanspruch in der eigenen Hemisphäre ausweiten wollen. Dahinter steht eine lange Tradition amerikanischer Außenpolitik. Der Historiker Stefan Rinke erklärt, welche historischen Wurzeln Trumps Politik hat und warum sie die internationale Ordnung herausfordert.

Herr Rinke, die Monroe-Doktrin stammt aus dem Jahr 1823. Warum ist ein 200 Jahre alter Grundsatz im Jahr 2026 noch relevant?



Die Monroe-Doktrin hat sich außerordentlich lange gehalten und die Außenpolitik der Vereinigten Staaten immer wieder geprägt. Mal tritt sie in den Vordergrund, wie derzeit unter Trump, mal rückt sie in den Hintergrund. Das hängt vom jeweiligen weltpolitischen Kontext ab. Im Kern geht es um die Frage, wie weit sich die Vereinigten Staaten in Weltangelegenheiten einmischen sollen.



Schon 1823 knüpfte Präsident Monroe an George Washingtons berühmtes Diktum an, sich von „entangling alliances“, also verstrickenden Bündnissen, mit den Europäern fernzuhalten. Washington wollte verhindern, dass die USA in Kriege hineingezogen würden, die sie nichts angingen.

Vor dem Hintergrund der Unabhängigkeitskämpfe in Lateinamerika griff Monroe diesen Gedanken auf. In seiner Jahresbotschaft erklärte er, dass sich Amerika nicht in die Angelegenheiten der Europäer einmischen werde und umgekehrt, dass die Amerikas eine eigene Sphäre bildeten, in der republikanische Staatssysteme die Regel sein sollten und die außerhalb des Einflusses der europäischen Mächte zu bleiben habe.

Foto:privat Zur Person Stefan Rinke wurde 1965 geboren und ist seit 2005 als Professor für Geschichte Lateinamerikas am Lateinamerika-Institut und am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Er gilt als ausgewiesener Kenner der Geschichte des amerikanischen Kontinents.

Aus Abwehr wird Offensive

Die Monroe-Doktrin hatte also einen isolationistischen Charakter gegen Europa?



Genau, ursprünglich war diese Vorstellung defensiv gemeint. Nach den Unabhängigkeitsbewegungen bestand durchaus die Gefahr, dass europäische Kolonialmächte, vor allem Spanien und Portugal, im Zuge der Restauration und der Politik der Heiligen Allianz nach Amerika zurückkehren und dort erneut Gebiete kolonisieren könnten. Die damals noch jungen und militärisch schwachen Vereinigten Staaten hätten sich dadurch ebenfalls bedroht gefühlt.



Die Monroe-Doktrin war zunächst völkerrechtlich nicht bindend, weder für andere Staaten noch für die USA selbst. Im Laufe der Zeit wurde sie jedoch zu einem politischen Grundsatz. Ihre Langlebigkeit erklärt sich daraus, dass sie eine grundlegende Haltung der USA beschreibt. Trump, der zunächst als Isolationist auftrat, kann sich auf die Monroe-Doktrin berufen. Tatsächlich ist er alles andere als ein Isolationist. Zugleich greift er auf ihre aggressivere Auslegung zurück, die vor allem durch Theodore Roosevelts Zusatz (Roosevelt Corollary) von 1904 geprägt wurde. In dieser Lesart wird Lateinamerika als Einflusszone der Vereinigten Staaten verstanden, als deren „Hinterhof“.

Lässt sich daraus eine Kontinuität zwischen Monroe und Trump ableiten? Oder sollten wir eher von unterschiedlichen Interpretationen der Monroe-Doktrin sprechen?



Eine Kontinuität besteht insofern, als sich US-Präsidenten immer wieder auf diese Doktrin berufen haben. Sie interpretieren, ergänzen oder begrenzen sie jedoch je nach den historischen Umständen neu. Wenn man dagegen den ursprünglichen Wortlaut und die Absichten von Präsident Monroe zugrunde legt, gibt es keine durchgehende Kontinuität: Monroe hatte etwas anderes im Sinn als spätere Präsidenten und erst recht etwas anderes als Donald Trump 200 Jahre später.

Würden Sie Trumps Politik deshalb als eine aggressivere Form des US-Imperialismus beschreiben? Wie unterscheidet sie sich von Theodore Roosevelts Politik und von der Politik der guten Nachbarschaft Franklin D. Roosevelts?



Wenn Trump heute an eine frühere Auslegung anknüpft, dann vor allem an Theodore Roosevelt und dessen aggressivere Variante. Die USA beanspruchen dabei, zugleich Richter und Exekutive zu sein: Sie entscheiden, ob sich ein Staat in Lateinamerika aus ihrer Sicht unangemessen oder „unzivilisiert“ verhält, und leiten daraus das Recht ab, dort zu intervenieren. Hier ist eine klare Verbindung erkennbar – allerdings nicht zu James Monroe, der einen solchen Anspruch noch nicht im Sinn gehabt haben konnte.



Was Monroe durchaus teilte, war die Vorstellung von einer Sonderstellung der Amerikas gegenüber dem Rest der Welt. Dahinter stand ein Sendungsbewusstsein: Man sah sich berufen, die Welt mit dem republikanischen System zu beglücken.

Schweinebucht-Invasion 1961: Mit Unterstützung der CIA versuchten kubanische Exilanten, Fidel Castros Regierung zu stürzen. Die Landung scheiterte nach drei Tagen. © Courtesy Everett Collection/imago

Kurze Geschichte der amerikanischen Interventionen

Was genau ist eine politische Intervention? Dazu können etwa Wahlmanipulationen oder Geheimdienstaktionen gehören, aber auch das, was wir zu Beginn dieses Jahres in Venezuela erlebt haben: die Entführung eines Präsidenten. Wie lässt sich das einordnen?



Die Entführung eines Präsidenten war tatsächlich ein Novum. Eine Intervention ist grundsätzlich jede offizielle Aktion der USA in einem anderen Land. Allerdings gibt es eine große Bandbreite, und man muss unterscheiden, was legitim ist und was nicht. Als die USA beispielsweise 1994 in Haiti eingriffen, war das natürlich eine Intervention, aber eine legitime, insbesondere da sie von der Weltgemeinschaft beschlossen wurde.



Nicht jedes Eingreifen der Vereinigten Staaten war per se negativ. Es gibt jedoch eine lange Tradition von Interventionen, die unerwünscht waren, einseitig den nationalen Interessen der USA dienten und die Souveränitätsrechte lateinamerikanischer Staaten verletzten. Gemeint sind Eingriffe, die mit mehr oder weniger weit hergeholten völkerrechtlichen Argumenten begründet wurden, letztlich aber die Position oder den Machterhalt der Vereinigten Staaten sichern sollten.

Können Sie einige Beispiele nennen?



Ein aufschlussreiches Beispiel ist Venezuela am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Land war hoch verschuldet und durch Bürgerkriege geschwächt. Als es seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber ausländischen Mächten nicht mehr nachkommen konnte, entsandten mehrere europäische Staaten Kanonenboote. Gemeinsam bildeten sie eine Flotte, die venezolanische Häfen blockierte und sogar bombardierte, um die Regierung zur Rückzahlung ihrer Schulden zu zwingen.



Aus der Sicht Theodore Roosevelts durfte das Vorgehen der Europäer vielleicht in Afrika oder Asien stattfinden, nicht aber in den Amerikas. Hier wurde erneut die Monroe-Doktrin herangezogen: In dieser Hemisphäre sollten andere Regeln gelten. Die Vereinigten Staaten vermittelten schließlich in dem Konflikt und übernahmen die Zoll- und Finanzkontrolle in Venezuela, um die Schuldzahlungen an die Europäer sicherzustellen.



Bemerkenswert ist dabei, dass die USA über die Köpfe der Venezolaner hinweg handelten. Die fehlende Einbindung der venezolanischen Regierung war aber problematisch.



In der Zeit der Politik der guten Nachbarschaft änderte sich das zunächst. Lateinamerikanische Staaten wurden stärker als Bündnispartner wahrgenommen, und die USA bemühten sich um bessere Beziehungen. Mit Beginn des Kalten Krieges war diese Phase jedoch schnell vorbei. Man fiel in ältere Denkmuster zurück. Ein Beispiel ist Guatemala 1954. Die CIA unterstützte dort eine oppositionelle Bewegung und bereitete ihre Akteure darauf vor, den amtierenden Präsidenten Jacobo Árbenz zu stürzen.



Der Fall war besonders aufschlussreich, weil die damalige Regierung keineswegs kommunistisch war. Sie war eher sozialdemokratisch geprägt und wollte eine Landreform umsetzen, um mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Dennoch wurde sie gestürzt. An die Macht kam ein Militärdiktator, der die Opposition brutal unterdrückte und von den USA unterstützt beziehungsweise geduldet wurde, weil er ihnen politisch nahestand.

Eine Begründung für Interventionen ist häufig die Wahrnehmung einer Bedrohung. Ein klares Beispiel ist die Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba. In diesem Fall kann man nachvollziehen, warum sich die USA zum Handeln gezwungen sahen. Aber weshalb gelten innenpolitische Entwicklungen in Ländern wie Venezuela als Bedrohung? Ist das tatsächlich eine Gefahr oder eher eine politische Argumentation?



Im Kalten Krieg wurde immer wieder argumentiert, hinter sozialreformerischen Regierungen stehe letztlich die Sowjetunion. Man fürchtete, dass sich kubanische Verhältnisse auch in anderen Ländern etablieren könnten. Das war etwa die große Sorge, als 1970 in Chile eine linke Regierung an die Macht kam. Die USA versuchten zunächst mit verschiedenen Maßnahmen, das zu verhindern, und unterstützten später mehr oder weniger direkt den Putsch. Die Bedrohungswahrnehmung hing also stets vom äußeren Kontext und von der jeweiligen Einschätzung der Weltlage ab.



Heute richtet sich der Blick stärker auf China. Seit etwa 2000 ist China in Lateinamerika sehr aktiv. Dabei nutzte das Land auch, dass die USA andere Prioritäten hatten – insbesondere nach 2001 im Nahen Osten – und in der Region ein gewisses Vakuum entstand. Die weltpolitische Dimension ist deshalb immer mitzudenken. Aus Sicht des US-Außenministeriums und der CIA war Guatemala 1954 vielleicht kein besonders bedeutendes Land für die Weltpolitik. Es galt aber die Domino-Theorie: Wenn ein Land fällt, könnten weitere folgen. Zudem liegt Guatemala relativ nahe an den USA.



Historisch wurden die Vereinigten Staaten vor allem dann aktiv, wenn sie eine Bedrohung in ihrer unmittelbaren Nähe wahrnahmen: in Mexiko, in der Karibik und im nördlichen Südamerika, also im zirkumkaribischen Raum.



Deshalb ist der US-Einsatz in Venezuela zu Beginn dieses Jahres so bemerkenswert: Es war das erste Mal, dass die USA mit militärischen Mitteln direkt in Südamerika eingriffen. Der jüngste Einsatz stellt daher eine historische Erweiterung der Monroe-Doktrin dar, mit der in dieser Form kaum jemand gerechnet hätte.

Paukenschlag zu Jahresbeginn: Amerikanische Einsatzkräfte führen Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ab. Seine Entführung sorgte für internationale politische Proteste. © Guerin Charles/ABACA/imago

Freiheit, Menschenrechte und Fortschritt

Die USA haben Interventionen aber nicht allein mit Sicherheitsinteressen begründet. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch Manifest Destiny sowie die Berufung auf Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Oft wurde der Eindruck vermittelt, man handle nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch im Interesse unterdrückter Bevölkerungen und Republiken. Wie ist dieses Sendungsbewusstsein zu verstehen?



Es reicht bis in die Gründungszeit der Vereinigten Staaten zurück und hängt mit dem Selbstverständnis der englischen Siedler zusammen, die nach Amerika ausgewandert waren. Sie sahen die Möglichkeit, ein neues Jerusalem zu schaffen – eine herausgehobene Gesellschaft, die etwas grundlegend anderes sein sollte als die alte Welt Europa. Amerika erschien ihnen als eine Art Utopie: als ein Ort, an dem die Menschheit noch einmal neu beginnen und sich von ihren bisherigen Verstrickungen und Sünden lösen könne.



Später wurde dieses Sendungsbewusstsein stärker missionarisch aufgeladen. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Begriff Manifest Destiny: die Vorstellung, dass den USA ein von der Vorsehung bestimmtes Schicksal zukomme. Zunächst ging es um die Ausdehnung nach Westen, später darum, immer neue Grenzen – neue „Frontiers“ – zu erschließen. Eine solche Frontier war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch der Süden, also Lateinamerika. Bei John F. Kennedy wurde schließlich das Weltall zur „New Frontier“.



Dieses Sendungsbewusstsein ist eine wichtige Kontinuität und schwingt bis heute mit, wenn die USA ihren Anspruch begründen, in anderen Ländern einzugreifen. Hinzu kommt die realpolitische Lage: Nach dem Ersten, vor allem aber nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Vereinigten Staaten eine der großen Weltmächte, die das Weltgeschehen maßgeblich bestimmten. Ihre außenpolitischen Handlungen begründeten sie immer wieder mit hohen Idealen – auch dann, wenn die Übereinstimmung zwischen Anspruch und Realität kaum noch erkennbar war.

Wenn die USA als Großmacht für sich in Anspruch nehmen, ihre Hegemonialansprüche in Amerika selbst festzulegen, liefert das nicht auch anderen Großmächten einen Vorwand, ebenso zu handeln?



Absolut. Das sehen wir heute: Die chinesische Führung kann mit Blick auf Taiwan auf solche Argumentationsmuster zurückgreifen. Auch Putin kann behaupten, Russland wolle die Ukraine zurückhaben oder müsse sie erobern. Das sind Denkmuster, die einer regelbasierten Außenpolitik widersprechen und von denen wir eigentlich glaubten, sie überwunden zu haben. Nun kehrt eine Machtpolitik zurück, die häufig als Realpolitik bezeichnet wird.



Man kann nur hoffen, dass sie sich nicht durchsetzt. Die Folgen sind absehbar: gewaltsame Auseinandersetzungen, weil sich die Interessen verschiedener Mächte überschneiden und unklar wird, wo die Einflusssphäre der einen endet und die der anderen beginnt. Wichtig wäre, wieder zu regelbasierten Lösungen zurückzukehren und Verhandlungswege zu suchen.

Was droht Kuba?

Zum Abschluss ein Blick nach vorn. Die US-Zwischenwahlen liegen hinter uns, und Trump bleiben noch zwei Jahre im Amt. Er möchte möglicherweise noch einmal ein großes außenpolitisches Zeichen setzen. Müssen wir im Norden Mexikos oder in Kuba mit weiteren Interventionen rechnen?



Eine offene militärische Intervention in Mexiko kann ich mir kaum vorstellen. Wahrscheinlicher ist, dass die USA weiterhin Druck ausüben und versuchen werden, gemeinsam mit der mexikanischen Regierung den „War on Drugs“ fortzuführen. Die USA werden vermutlich versuchen, Mexiko einzubinden. Ohne Mexiko wäre das kaum sinnvoll, denn das Land ist als Transitland des Drogenhandels zu wichtig.



Kuba ist eine spannendere Frage. Dort sehe ich durchaus ein gewisses Potenzial für einen erneuten militärischen Einsatz. Das kubanische Regime ist seit mehr als 65 Jahren an der Macht und hat trotz aller Probleme weiterhin Anhänger. Es handelt sich also nicht um eine völlig isolierte Diktatur, auch wenn die Zahl der Unterstützer angesichts des Leidens der kubanischen Bevölkerung abnimmt. Eine Intervention wäre mit erheblichen Risiken verbunden, dessen sind sich auch die Vereinigten Staaten bewusst.



Allerdings ist Trump nicht mehr ewig im Amt. Ich könnte mir vorstellen, dass er versuchen wird, sich noch einmal in die Geschichtsbücher einzuschreiben, gerade auch nach den vielen Rückschlägen, für die er verantwortlich ist. Dass er dafür noch einmal auf die Pauke haut, ist möglich.

Von Monroe zu Trump von Stefan Rinke Zum Buch Von Monroe zu Trump, Eine kurze Geschichte der US-Interventionen in Lateinamerika von Stefan Rinke erschien 2026 im Herder Verlag. Es umfasst 160 Seiten und kostet 18,00 Euro.

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