In ihrer 80-jährigen Geschichte wird die Junge Union Berlin erstmals von einer Frau geführt. Gille aus Marzahn-Hellersdorf setzte sich auf einer Landeskonferenz deutlich durch.

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Die Berliner Junge Union hat erstmals eine Frau an ihre Spitze gewählt. Auf einer Landeskonferenz der CDU-Jugendorganisation stimmten am Samstag nach übereinstimmenden Berichten von rbb und Tagesschau 79 von 96 Delegierten für Laura Gille aus Marzahn-Hellersdorf. Das entspricht 87,8 Prozent. Es gab elf Gegenstimmen und sechs Enthaltungen.

Die 27-Jährige rief in ihrer Bewerbungsrede zur Geschlossenheit auf und forderte, Berlin nicht der Linken zu überlassen. Als wichtige Themen nannte Gille Wohnen und Sicherheit. Die Junge Union solle für jene stark sein, die nicht selbst ihre Stimme erheben könnten, sagte sie. Die JU werde laut und unbequem sein, kündigte Gille an.

CDU-Generalsekretär Lukas Krieger sagte der Jugendorganisation finanzielle und organisatorische Unterstützung zu. Die CDU brauche die Junge Union dringend, man werde Seite an Seite in die Zukunft gehen, wird Krieger zitiert.

Gille war 2018 in die Bundeswehr eingetreten und absolvierte die Offizierausbildung. Unter anderem war sie als Verbindungsoffizierin für die Zusammenarbeit mit Israel zuständig. Zuletzt machte sie bundesweit Schlagzeilen, weil sie öffentlich über sexualisierte Gewalt sprach, die sie nach eigenen Angaben bei der Bundeswehr erfahren habe.

Ende eines langen Streits

Mit der Neuwahl soll eine jahrelange Entfremdung der Jugendorganisation von der Berliner CDU enden, wie rbb und Tagesschau berichten. Im Juli 2023 hatte eine zerstrittene Junge Union rein digital einen Vorstand um Harald Burkart gewählt. Die CDU erkannte die Wahl nicht an und warf Burkart parteischädigendes Verhalten vor. Burkart wies die Vorwürfe gegenüber dem rbb zurück und sprach von einer parteiinternen Kampagne.

Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit. Das CDU-Parteischiedsgericht bewertete die Wahl als satzungswidrig, während Burkart und sein Vorstand in vier Verfahren vor dem Berliner Landgericht und Kammergericht Recht bekamen. Erst eine außergerichtliche Einigung mit der neuen CDU-Führung im Sommer 2026 habe einen Neuanfang ermöglicht. Aus der CDU-Führung ist laut rbb und Tagesschau zu hören, Burkart habe bei der Vorbereitung der Landeskonferenz eine sehr konstruktive Rolle gespielt.

Burkart sagte dem rbb, er sei von Teilen der JU gebeten worden, seine Amtszeit bis Anfang 2027 zu verlängern. Er habe sich aber bewusst entschieden, den Vorsitz jetzt zu übergeben, und wolle sich künftig neuen politischen Projekten innerhalb der CDU widmen.

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