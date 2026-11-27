Skulpturale Knopfohrringe, drapierte Kleider und leere Räume: Designerin Laura Maria Wulff über ihr Label und warum sie im Baumarkt Inspiration findet.

Laura Maria Wulff macht Kleider und Accessoires, bei denen das Auge hängenbleibt. Im Kern ihrer Arbeit steht die bewusste Verfremdung von Materialien – das zeigt sich besonders in ihren Accessoires: große Knöpfe, die sie zu skulpturalen Formen aufeinanderschichtet, oder gepunkteter Tüll, der sich wie eine kleine Schleife um das Ohr bauscht.



Vertraute Alltagsgegenstände werden aus ihrem ursprünglichen Zweck gelöst, vergrößert und verdreht, bis man sie noch einmal neu ansieht – ein Spiel mit der Perspektive, das sie auch an ihrem derzeitigen Lieblingsbuch „This is Water“ von David Foster Wallace so schätzt.

Ein echter (Knopf-)Augenschmaus: Die „Spiral Earrings“, ab 95 Euro. © Laura Wulff

Wie sich dieser Blick auf die Dinge durch ihren Alltag zieht, verrät sie in unseren Geschmacksfragen. Außerdem lässt sich erfahren, wo sie richtig scharfes Chili kauft, warum sie leere Räume liebt und welche berühmten Zwillinge zu ihren Stil-Vorbildern zählen.

Frau Wulff, wo kaufen Sie am liebsten ein?



Mein absoluter Lieblingsladen ist Modulor am Moritzplatz, ich verbringe manchmal Stunden dort. Auch Baumärkte inspirieren mich. Der Obi am Hermannplatz ist super ausgestattet, dort komme ich oft auf neue Ideen. Kleidung kaufe ich gerne Vintage, zum Beispiel bei Humana auf der Potsdamer Straße oder bei Neuzwei in Neukölln. Ich liebe auch das Stoffgeschäft Hüco in Charlottenburg.



Dort gehe ich immer wieder hin, um durch die verschiedenen Stoffe zu stöbern und mich inspirieren zu lassen. Den besten Kaffee gibt es, wie ich finde, im Kaffee 9 in Kreuzberg. Gleich nebenan befindet sich Goldhahn und Sampson, der schönste Buchladen für Kochbücher und Leckereien. Sie haben dort das beste eingelegte Chili und da ich Scharfes liebe, brauche ich immer Chili.



Auch der Tahin dort ist einer meiner Favoriten. Zum Essen gehe ich gerne ins Aroma auf der Kantstraße, das Diener Tattersall am Savignyplatz und das Ma-Makan am Lausitzer Platz. Für einen Snack und Wein liebe ich das Magma und den Würgeengel.

Ein Lieblingsort für neue Ideen: Das Kreativkaufhaus Modulor am Berliner Moritzplatz bietet auf mehreren Etagen alles für Architektur, Design und Kunsthandwerk. © 8am Studio

Wie würden Sie Ihren Einrichtungsstil beschreiben und wo halten Sie sich am liebsten in Ihrem Zuhause auf?



Ich mag es schlicht, spartanisch. Meine Lieblingsfarbe ist Weiß und ich liebe leere Räume. Am liebsten wäre es mir, wenn nur das Bett im Schlafzimmer steht und der Raum sonst leer ist. Mein Lieblingsort ist die Küche, da findet alles zur gleichen Zeit statt, das mag ich.

Laura Wulff Zur Person Aufgewachsen in Kiel, zog Laura Maria Wulff 2011 nach Berlin. Nach einer Zwischenstation in Paris von 2018 bis 2022 kehrte sie in die Hauptstadt zurück, wo sie seit 2024 unter dem Namen „etre“ Mode und Schmuck entwirft.

Welches Buch hat Sie in letzter Zeit bewegt?



„This is Water“ von David Foster Wallace. Ich mag es, seine Gedanken in eine andere Perspektive zu rücken. Das nächste Buch, das auf meinem Zu-lesen-Stapel liegt, ist „Infinite Jest“, auch von David Foster Wallace. Gerade bin ich von ihm und seiner Frage nach dem Sinn im Leben fasziniert, dies kann sich aber auch sehr schnell ändern.

Fasziniert von der Frage nach dem Sinn und dem Spiel mit der Perspektive: David Foster Wallace’ Rede „Das ist Wasser“ von 2005 über Achtsamkeit im Alltag. © Kiwi Verlag

Welcher Film hat Sie besonders beeindruckt und warum?



„Jenseits der Stille“, ein sehr alter Film, aber sehr berührend. Die Vater-Tochter-Beziehung hat mich bewegt und „Lost in Translation“ ist auch einer meiner Favoriten.

Wer ist Ihr Stilvorbild?



Tatsächlich habe ich keins, am meisten inspirieren mich Menschen, die mir auf der Straße begegnen. Lustigerweise inspirieren mich die Olsen-Zwillinge und ich finde ihr Label The Row sehr anregend. Oft inspirieren mich auch einzelne Menschen, die keine Personen des öffentlichen Lebens sind, wie meine Yogalehrerin. Dasselbe gilt für Filme. Die Sissi-Filme zum Beispiel geben mir neue Ideen, Romy Schneider und ihr Look inspirieren mich.

Unerwartete Inspiration für ihren Stil: Mary-Kate und Ashley Olsen haben sich mit ihrem New Yorker Luxuslabel The Row einen Namen für kompromisslosen Minimalismus gemacht. © Depositphotos/Imago

Wonach gehen Sie beim Ankleiden morgens? Routine, Stimmung oder Plan?



Ich entscheide meist komplett aus dem Bauch heraus, es muss zu der Stimmung meines Tages passen und jeder Tag ist neu. Am liebsten trage ich natürlich meine selbst designten Stücke.

Drapierte Stoffbahnen und gezielte Cut-outs: Entwürfe aus Laura Maria Wulffs Label etre, das sie 2024 gründete. © Etre

Sie sind bei Freunden eingeladen. Was bringen Sie als besonderes Gastgeschenk mit?



Tatsächlich bin ich sehr oft bei Freunden eingeladen und bin darüber sehr glücklich. Ich finde, ein unerwartetes Dessert wie Eiscreme von Hokey Pokey oder Zutaten für einen Whisky Sour als Aperitif gut, es sollte etwas sein, womit der Gastgeber nicht rechnet.

Was steht auf Ihrem eigenen Wunschzettel ganz oben?



Chanel-Ballerinas. Auch wünsche ich mir einen Prada-Vintage-Mantel, den ich gerade bei Vestiaire im Blick habe. Die Taschen von dem Berliner Label Valesque finde ich toll. Sie stehen auch auf meiner Wunschliste.

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Was war Ihr letzter Fehlkauf?



Der Keilabsatzsneaker „Bobby“ von Isabel Marant – leider nicht mein Schuh.

Welche Ausstellung haben Sie zuletzt gesehen? Welches Kunstwerk oder welcher Künstler fasziniert Sie?



Marina Abramovic ist meine All-Time-Queen. Auch die neue Ausstellung „Oussean“ von Koo Jeong A im KW in Berlin-Mitte hat mich sehr bewegt, sie spielt mit der Wahrnehmung der Sinne und dem Jetzt-Moment, in dem wir Echtheit und etwas Neues erleben können. Und vielleicht auch ein Gefühl von Glück erfahren können. Diese Art von Kunst inspiriert mich.

Spiel mit der Wahrnehmung der Sinne: Die Installation „Oussean“ der Künstlerin Koo Jeong A verwandelt den Ausstellungsraum in eine multisensorische Landschaft. © Koo Jeong A/Courtesy Sammlung Gilles Fuchs.

Was hören Sie, wenn Sie in der U-Bahn oder im Auto unterwegs sind?

Bei Musik mag ich wirklich alles je nach Stimmung, besonders mag ich 90er-Hits, die machen mir gute Laune. Den Podcast „whats contemporary now“, „Talk Easy“ von Sam Fragoso, die „Sternstunde Philosophie“ oder „Fashion Neurosis“ höre ich gerne.

Haben Sie eine Lieblings-App? Welche und weshalb?



Die Yorck-Kino-App, ich liebe Kino. Und Are.na für Inspiration. Das ist eine tolle Alternative zu sozialen Netzwerken, auf der man kreativ recherchieren und Ideen sammeln und ordnen kann.

Zustimmung wird geprüft...

Was darf in Ihrer Beauty-Routine oder in Ihrem Kosmetiketui nicht fehlen?



Pure Glycerin von Transparent, der Liquid Hydrator von No Cosmetics und das Vitamin C von Theramid.

Welche Reise war Ihre schönste und warum? Berge oder Meer? Hotel? Ferienwohnung?



Ich liebe Camping am Meer. Am allerliebsten in Frankreich am Atlantik.

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