Der Außenminister verweist auf kasachische und US-Anteilseigner des Pipeline-Konsortiums. In mindestens sechs Regionen Russlands soll es erneut Treibstoffengpässe gegeben haben.

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Russlands Außenminister Sergej Lawrow vor einer Sitzung des Sicherheitsrats am 6. November im Moskauer Kreml

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Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat der Ukraine erneut vorgeworfen, Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einem Ende der Angriffe auf russische Energieanlagen zu ignorieren.



In einem am Dienstag veröffentlichten Gastbeitrag für die Moskauer Zeitung Kommersant kritisiert er insbesondere wiederholte Angriffe auf Einrichtungen des Kaspischen Pipeline-Konsortiums. Zu dessen wichtigsten Anteilseignern gehören nach Lawrows Angaben Kasachstan und die USA.

Lawrow warf Kiew vor, auch Energieanlagen mit ausländischen Anteilseignern anzugreifen und dabei auf die Unterstützung der Europäischen Union zu setzen. Die Ukraine ignoriere Trumps Forderungen, eine weitere Verschärfung der Energiekrise zu verhindern, schreibt der Minister.

Selenskyj begründet Angriffe mit russischen Attacken

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am 6. November erklärt, sein Land setze die Angriffe auf russische Ölraffinerien fort. Diese seien eine Reaktion auf russische Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung.

Selenskyj sagte, Russland greife Kraftwerke, Stromnetze sowie Heizungs- und Wasserversorgungsanlagen weiterhin mit Drohnen und Raketen an. Moskau habe Vorschläge zur Deeskalation abgelehnt und bereite weitere Angriffe vor. Die Ukraine habe deshalb weitere Gegenmaßnahmen festgelegt.

Wie Reuters unter Berufung auf russische Medien berichtete, griff die Ukraine innerhalb von zwei Wochen mindestens acht größere Ölraffinerien in Russland an. In mindestens sechs russischen Regionen seien danach erneut Engpässe bei der Treibstoffversorgung aufgetreten.

Vorwurf bereits Ende Oktober erhoben

Bereits am 30. Oktober hatte der russische Präsidentenberater Juri Uschakow erklärt, die Ukraine habe trotz amerikanischer Bitten ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien wieder aufgenommen. Trump dränge weiterhin auf ein Ende der Angriffe, sagte Uschakow laut Kommersant.

In seinem Gastbeitrag verbindet Lawrow die Kritik an den ukrainischen Angriffen mit Vorwürfen gegen die westliche Sanktionspolitik. Zugleich verweist er auf eine Vereinbarung zwischen Russland und den USA, Beschränkungen für russische Dieselexporte auszusetzen.

US-Präsident Trump hatte die Vereinbarung am 9. Oktober angekündigt. Lawrow erklärt, die Umsetzung habe bereits begonnen und die Preise gesenkt.

Seit der Ankündigung ließen die Dieselpreise am US-Terminmarkt Reuters zufolge um rund elf Prozent nach. An den Tankstellen in den USA erreichten die Dieselpreise in der vergangenen Woche dagegen einen Rekordstand.

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