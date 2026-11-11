Frankreichs Rechte hält Brüssels Chefdiplomatin für überflüssig und ihre Russland-Rhetorik für gefährlich. Auch elf Milliarden Euro stehen auf dem Spiel.

Marine Le Pen, Frontfrau der französischen Rechten und Favoritin für die Präsidentschaftswahl 2027, hat sich in Brüssel eine neue Gegnerin ausgesucht. Gewinnt sie die Wahl, soll der Auswärtige Dienst der EU unter Kaja Kallas abgeschafft oder deutlich verkleinert werden. Das berichtet Politico unter Berufung auf vier Funktionäre ihrer Partei Rassemblement National (RN).



Ob Le Pen tatsächlich antreten darf, ist allerdings noch nicht endgültig geklärt. Ein Pariser Berufungsgericht hatte im Sommer ihre Verurteilung wegen Veruntreuung von EU-Geldern bestätigt, die Sperre für öffentliche Ämter aber so verkürzt, dass eine Kandidatur möglich ist. Le Pen kündigte noch am selben Abend an, erneut anzutreten. Sie hat zudem das oberste Gericht angerufen, das noch vor der Wahl entscheiden könnte.

Streit um die Ukraine

Der größte Gegensatz zwischen Le Pen und Kallas betrifft die Ukraine. Öffentlich gestritten haben die beiden darüber bislang nicht. Die frühere estnische Regierungschefin Kallas gilt als scharfe Kritikerin von Wladimir Putin und unterstützt Wolodymyr Selenskyj. Le Pen wirbt für eine internationale Friedenskonferenz. Europa habe kein Geld mehr für Kiew, sagt sie.



Der RN-Europaabgeordnete Jean-Paul Garraud warf Kallas gegenüber Politico eine kriegerische Sprache vor. Seine Partei unterstütze die Ukraine, sagte er. Würde sie sich aber so äußern wie Kallas, befände man sich im Krieg mit Russland.

Kaja Kallas und Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz in Kiew. Der Rassemblement National hält ihren Kurs gegenüber der Ukraine für zu kriegerisch. © Yevhen Kotenko/Imago

Charles-Henri Gallois, Berater von RN-Parteichef Jordan Bardella, hält Kallas’ Arbeit für weitgehend nutzlos. Sie mache doppelt, was die Mitgliedstaaten ohnehin täten, sagte er. Weder die USA noch China erkennten sie an. Im RN gilt der EU-Außendienst laut Politico als Verschwendung von Steuergeld.

Druck von allen Seiten

Für Kallas kommt der Angriff aus Paris zur Unzeit. Ihr Dienst steht ohnehin unter Druck. Deutschland und Frankreich treiben Pläne voran, große Teile des Auswärtigen Dienstes in die EU-Kommission einzugliedern. Nach einem Bericht der Financial Times bereitet die Kommission den Umbau bereits vor. Kallas lehnt das ab, solange sie die betroffenen Bereiche dort nicht selbst beaufsichtigt. In der Kommission wäre sie Ursula von der Leyen unterstellt.



Zwischen den beiden Frauen kracht es seit Langem. Laut Politico soll Kallas die Kommissionspräsidentin intern sogar als Diktatorin bezeichnet haben.



Le Pen wiederum hat von der Leyen längst zur Hauptgegnerin erklärt. Die extreme Rechte wirft ihr vor, ihre Befugnisse zu überschreiten. Bei einem Besuch in Brüssel kündigte Le Pen an, die EU im Fall eines Wahlsiegs zu verkleinern. Frankreich werde nicht länger hinnehmen, dass die Kommission diplomatische oder gar militärische Aufgaben übernehme. Der Auswärtige Dienst könnte dabei unter die Räder kommen.

Elf Milliarden Euro weniger für Brüssel

Dazu kommt ein Streit ums Geld. Der RN will Frankreichs EU-Beitrag für 2027 um elf Milliarden Euro kürzen. Erwartet werden derzeit rund 30 Milliarden. Den Etat des Auswärtigen Dienstes kann Paris allein nicht kürzen. Laut Politico hofft die Partei auf Unterstützung aus Italien, aus Tschechien unter Andrej Babiš und von der spanischen Vox. Ein RN-Funktionär nannte den Dienst einen Versorgungsposten für Freunde von Freunden.



Der Auswärtige Dienst wies die Kritik zurück. Die extreme Rechte lehne europäische Zusammenarbeit grundsätzlich ab, erklärte ein Sprecher. Die EU-Diplomatie vertrete europäische Interessen, auch die Frankreichs. Der irische Europaabgeordnete Barry Andrews sagte, Frankreich sei ein mittelgroßes Land. Allein habe es gegen die USA oder China keine Chance.



Der Dienst hat ein Jahresbudget von knapp einer Milliarde Euro und unterhält mehr als 140 Vertretungen weltweit. In der Kommission wurde zudem intern durchgerechnet, das Außenbudget „Global Europe“ im nächsten Langfrist-Haushalt um bis zu 40 Prozent zu kürzen. Generalsekretärin Kajsa Ollongren will noch in diesem Monat interne Reformen vorstellen.

34 Prozent in den Umfragen

Le Pens Chancen stehen gut. Laut Politico kommt sie im ersten Wahlgang auf 34 Prozent, vor Jean-Luc Mélenchon von der Linken mit 17 und Édouard Philippe aus der Mitte mit 16 Prozent. Umfragen zufolge würde sie auch in einer Stichwahl die meisten möglichen Gegner schlagen.

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