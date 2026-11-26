Lea Schüller traf in 87 Länderspielen 56-mal, hier jubelt sie in der WM-Qualifikation gegen Norwegen. In der Women's Super League wartet sie in dieser Saison noch auf ihr erstes Tor.

17 Großchancen hat sich der 1. FC Union Berlin in dieser Saison erspielt, 14 davon vergab das Team. Keine Spielerin traf öfter als dreimal. Nun soll wohl eine Stürmerin kommen. Und was für eine.



Nach Informationen von Bild laufen Gespräche zwischen den Köpenickerinnen und Lea Schüller. Die Nationalspielerin war 2022 Torschützenkönigin der Bundesliga und spielt derzeit bei Manchester United.

Warum Union Berlin eine Stürmerin wie Lea Schüller braucht

Nach elf Spieltagen stehen die Berlinerinnen mit elf Punkten auf Platz neun. 15 Tore haben sie erzielt, nur vier Teams trafen seltener. Seit vier Spielen wartet Union auf einen Sieg, gegen Bremen und Leverkusen blieb das Team zuletzt ohne Treffer.

An Abschlüssen mangelt es nicht. Nach Angaben der Frauen-Bundesliga gab Union 168 Torschüsse ab. Nur Wolfsburg, Bayern und Frankfurt schossen öfter. Aufs Tor kamen nur 55, acht Teams schafften mehr.

So viele wie die 14 Großchancen, die Union vergab, ließ laut Fotmob sonst nur Eintracht Frankfurt liegen.

Keine Union-Spielerin mit mehr als drei Toren

Bauereisen allein vergab laut Fotmob fünf Großchancen. Mehr hat in der Liga keine Spielerin ausgelassen, Frankfurts Laura Freigang kommt auf ebenso viele. Trotzdem führen Bauereisen und Lina Hausicke die klubinterne Torjägerinnenliste mit je drei Treffern an.



Sieben Spielerinnen haben für Union getroffen. Dass sich die Tore verteilen, sah Geschäftsführerin Jennifer Zietz im Mai als Qualität des Kaders. Im Interview mit der Berliner Zeitung sagte sie aber auch: „Es wäre schon gut, eine Stürmerin zu haben, die mal über zehn, annähernd 15 Tore in der Saison schießt. Aber die muss am Ende natürlich auch zu uns passen.“

Lea Schüller: Erst Torschützenkönigin, dann Bankplatz

Schüller lieferte in der Vergangenheit solche Zahlen. Mit 16 Treffern holte sie 2022 die Torjägerinnenkanone, im November 2025 erzielte sie ihr 100. Tor für den FC Bayern.



Ihren Stammplatz hatte sie da verloren, bei der EM in der Schweiz auch im Nationalteam. Im Januar 2026 wechselte sie zu Manchester United für einen Neuanfang. So richtig angekommen ist sie nicht.



Im April setzte Schüller ihre Hoffnung auf den Sommer. „Jetzt stehen für uns noch drei Begegnungen auf dem Programm, danach ist erst mal Pause. Und dann habe ich eine komplette Vorbereitung, um richtig anzukommen“, sagte sie im Interview mit DFB.de.



In der Women's Super League stand Schüller in dieser Saison aber kein einziges Mal in der Startelf, ein Ligator fehlt ihr noch. Im Ligapokal begann sie jedes Mal und traf fünfmal in fünf Partien.

Wück streicht Schüller aus dem DFB-Kader

Für die Länderspiele gegen Argentinien und Peru verzichtete Bundestrainer Christian Wück auf sie. „Für Lea Schüller ist es vielleicht mal ein Schuss vor den Bug, zu zeigen, dass sie das, was sie früher ausgezeichnet hat, ihre Torquote, dass sie das wieder an den Tag legen kann“, sagte Wück bei der Nominierung. „Aber das heißt nicht, dass es in Zukunft so bleiben wird.“



Im Sturm setzt Wück stattdessen auf Nicole Anyomi, Melissa Kössler und Larissa Mühlhaus.



Bis zur WM im kommenden Sommer in Brasilien bleiben Schüller wenige Monate. 56 Tore in 87 Länderspielen sprechen für sie, ohne Einsätze im Verein wird sie Wück aber kaum überzeugen. In Köpenick bekäme sie diese Einsätze – und mit Berger eine Kollegin aus dem Nationalteam.

Ablöse und Vertrag bis 2029: Die Hürden beim Schüller-Transfer

Ein Selbstläufer wird der Transfer trotzdem nicht. United zahlte laut Bild im vergangenen Januar eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich an den FC Bayern, das Portal Soccerdonna beziffert Schüllers Marktwert auf 200.000 Euro. Union müsste die Engländerinnen überzeugen, eine Stürmerin mit Vertrag bis 2029 nach einem Jahr ziehen zu lassen.



Dass Zietz solche Spielerinnen nach Köpenick holen kann, hat sie mit Berger aber gezeigt.

Lea Schüller in Zahlen

Geboren: 12. November 1997 in Tönisvorst Position: Mittelstürmerin Vereine: SGS Essen (2013–2020), FC Bayern (2020–2025), Manchester United (seit Januar 2026, Vertrag bis 2029) Länderspiele: 87, dabei 56 Tore Titel: Deutsche Meisterin 2021, 2023, 2024 und 2025, DFB-Pokal 2025, Vize-Europameisterin 2022, Olympia-Bronze 2024 Auszeichnungen: Torschützenkönigin 2021/22 (16 Tore), Fußballerin des Jahres 2021/22

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