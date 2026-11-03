Leben in der Obstallee: Zwischen Heizungsproblemen, Müll und unerfüllten Hoffnungen

In der Spandauer Obstallee leben viele Menschen seit Jahren in ihren Wohnungen. Die Umgebung hat sich im Laufe der Zeit verändert, es häufen sich bei einigen Bewohnern die Beschwerden über den Zustand der Häuser und Außenanlagen. Defekte Einrichtungen, Müll und Probleme mit der Instandhaltung gehören für manche inzwischen zum Alltag. Eine von ihnen ist Liane K. (70), die bereits seit 2008 in der Obstallee wohnt. Sie sagt: „Früher sah hier alles noch ganz anders aus.“



Liane K. ist damals aufgrund familiärer Veränderungen in die Obstallee gezogen. Seit mittlerweile 18 Jahren lebt sie dort. An größere Probleme kann sie sich aus der Anfangszeit kaum erinnern. „Die Umgebung und das Haus sahen damals noch nicht so schlimm aus“, erzählt sie. Die Zustände von früher seien mit denen von heute kaum noch zu vergleichen. „Das Haus war sauber und die Fahrstühle haben alle funktioniert.“



In ihrer Wohnung gab es in diesem Jahr erstmals Probleme mit der Heizung. Fast den gesamten Oktober über habe diese nicht richtig funktioniert. Mittlerweile sei das Problem allerdings behoben und ihre Wohnung wieder warm. Doch die Heizung ist längst nicht ihre einzige Sorge. Vor allem die Vermüllung und die ausbleibenden Reparaturen im Haus beschäftigen sie. Ein Beispiel dafür ist die Eingangstür des Gebäudes. Diese sei aus Sicherheitsgründen abgeklebt worden, damit sich niemand an Glassplittern verletze, erklärt die 70-Jährige. Dieser Zustand halte jedoch bereits seit ungefähr drei Wochen an. Wie es überhaupt dazu gekommen sei, könne sie selbst nicht genau sagen. „Vielleicht hat jemand versucht, hier reinzukommen?“, vermutet sie vorsichtig. Für sie steht jedenfalls fest: „Eigentlich müsste man die Tür mal reparieren.“



Auch auf Besucher macht das Gebäude offenbar keinen besonders guten Eindruck. Im ersten Stock befindet sich eine Augenarztpraxis, deren Besucher ebenfalls durch den Eingangsbereich und das Treppenhaus kommen. Das ist Liane K. unangenehm. „Da schäme ich mich einfach. Auch wenn Bekannte oder Familienangehörige vorbeikommen, wird uns immer gesagt, wie furchtbar es hier aussieht.“

Müll, Ratten und ein ungelöster Wasserschaden

Nicht nur die Zustände im Haus, sondern auch die in der näheren Umgebung stören sie. Obwohl die Müllabfuhr täglich vorbeikomme, sei weiterhin viel Abfall auf den Flächen verteilt. Auch Ratten seien nach ihrer Aussage ein alltägliches Problem. Einige Mieter haben bereits versucht für mehr Sauberkeit zu sorgen. Doch aufgrund des unangenehmen Geruchs und des Ekels habe sich dafür irgendwann kaum noch jemand gefunden. Dabei sieht sie nicht nur die Verantwortlichen für die Müllentsorgung in der Pflicht, sondern auch die Bewohner selbst. Manche Mieter würden ihren Abfall einfach neben die überfüllten Mülltonnen stellen. Andere gingen sogar noch weiter: „Manche haben keine Lust, runterzugehen, und werfen ihre Tüten aus dem Fenster“, beschwert sie sich.



Hinzu kommt ein Wasserschaden, der die Situation weiter verschlechtert. Vor einigen Wochen soll es zu einem Wasserrohrbruch gekommen sein, durch den das Müllhaus teilweise unter Wasser stehe. Auch hier vermisst Liane K. eine schnelle Reaktion: „Keiner kümmert sich irgendwie darum, dass der Wasserschaden hier behoben wird.“

Wasserschaden im Müllhaus: Nach einem mutmaßlichen Wasserrohrbruch steht der Bereich teilweise unter Wasser. Bewohner beklagen, dass sich bislang offenbar niemand um die Behebung des Schadens kümmert. © Liane K.

Sanierungen geplant – doch viele Fragen bleiben offen

Die Gewobag soll bereits Gespräche mit den Mietern über zukünftige Sanierungsarbeiten gesprochen haben. Diese sollen nach Aussage von Liane K. im kommenden Jahr beginnen. „Wir müssten dann für mindestens drei Monate die Wohnung verlassen“, berichtet sie.



Wohin die Mieter während dieser Zeit ausweichen sollen, sei bislang noch nicht bekannt. Weitere Informationen dazu sollen sie erst ab Januar erhalten. Ob sich die Bewohner mit ihren Beschwerden ernst genommen fühlen, kann Liane K. selbst nicht abschließend beurteilen. Sie nehme jedoch wahr, dass viele Menschen im Haus mit den aktuellen Umständen unzufrieden seien. Eine positive Entwicklung gibt es für sie trotzdem: Neuerdings gebe es einen sehr freundlichen Hausmeister, der sich stark bemühe.

Ein Umzug ist kaum eine bezahlbare Alternative

Ein Umzug sei für sie und ihre Familie durchaus schon einmal ein Gedanke gewesen. Allerdings gestalte sich die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung schwierig. Gerade für Rentner sei es kaum möglich, eine passende und finanzierbare Alternative zu finden. „Wir würden wahrscheinlich eine sehr teure Miete bekommen, und wir als Rentner könnten uns das einfach nicht leisten“, erklärt sie.



Außerdem habe die Obstallee auch ihre Vorteile. Viele wichtige Einrichtungen seien direkt vor der Haustür erreichbar. „Bei uns hier ist natürlich auch alles direkt vor der Haustür, wie beispielsweise die Ärzte oder das Einkaufscenter. Also das Notwendigste haben wir hier.“



Am Ende wünscht sich Liane K. vor allem, dass sich die Gewobag endlich um die bestehenden Probleme kümmert. Gleichzeitig nimmt sie aber auch die anderen Bewohner in die Verantwortung. Denn für ein angenehmes Wohnumfeld müssten alle ihren Teil beitragen. „Man sollte nicht einfach die Sachen auf die Straße schmeißen oder Papier und Abfälle im Fahrstuhl liegen lassen.“ Für Liane K. geht es dabei nicht um große Versprechen, sondern um Veränderungen, die im Alltag spürbar werden. Ein sauberes Haus, funktionierende Einrichtungen und ein Wohnumfeld, in dem man sich wieder wohlfühlen kann – das ist es, was sie sich für die Zukunft der Obstallee wünscht.

Beschädigte Eingangstür in der Obstallee. Ein sichtbares Zeichen für den Sanierungsbedarf im Wohnumfeld. © Liane K.

Stellungsnahme der Gewobag

Auf Anfrage äußerte sich auch die Gewobag zu den geschilderten Problemen. Der Wasserschaden im Müllhaus sei dem Unternehmen bekannt und werde derzeit von einem beauftragten Fachdienstleister bearbeitet. Die Unannehmlichkeiten für die Mieterinnen und Mieter, die dadurch entstanden sind, bedauere die Gewobag sehr.



Zu den defekten Eingangstüren in der Obstallee erklärt die Gewobag, dass diese wiederholt beschädigt worden seien aufgrund von Vandalismus. Reparaturen würden schnellstmöglich beauftragt. Der Dienstleister sei derzeit erneut mit der Schadensbeseitigung beauftragt worden.



Auch gab es eine Rückmeldung zu den geplanten Sanierungsarbeiten. Für mehrere Gebäude im Quartier sei eine umfassende Strangsanierung vorgesehen. Die Bewohner seien über das Vorhaben und den geplanten Ablauf bereits informiert worden. Weitere Informationen, insbesondere zur Unterbringung während der Bauphase, sollen rechtzeitig folgen. Konkrete Ergebnisse der laufenden Prüfungen und Planungen könne das Unternehmen derzeit allerdings noch nicht nennen.



Die Gewobag betont, dass die Anliegen der Mieter ernst genommen werden. Seit Juli 2026 seien außerdem Mitarbeiter der eigens gegründeten HauswartPlus Servicegesellschaft im Quartier tätig. Diese seien direkt vor Ort erreichbar und würden sich unter anderem um die Koordination von Dienstleistern bei festgestellten Mängeln kümmern.

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