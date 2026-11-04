Lebenserwartung in Berlin steigt: Frauen werden im Schnitt 83,9 Jahre alt

Die Hauptstädter leben länger als zuvor – doch beim Vergleich der Bundesländer reicht es für Berlins Männer nur zu Platz sechs und für die Frauen zu Platz vier.

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Berlinerinnen und Berliner können im Schnitt mit einem etwas längeren Leben rechnen als noch vor einem Jahr. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) beziffert die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt für das Jahr 2025 bei Männern in der Hauptstadt auf 79,0 Jahre. Bei den Frauen liegt der Wert bei 83,9 Jahren.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das bei den Männern ein Plus von 0,2 Jahren, bei den Frauen von 0,3 Jahren. Der Zuwachs fällt damit gering aus, zeigt aber nach oben.

Berlin kein Sonderfall

Der leichte Anstieg ist kein Berliner Sonderfall. Bundesweit erhöhte sich die Lebenserwartung der Männer in allen Bundesländern. Bayern überschritt dabei als zweites Land nach Baden-Württemberg die Schwelle von 80 Jahren.

Bei den Frauen fiel die Entwicklung uneinheitlicher aus. Der Anstieg blieb insgesamt geringer, und einzelne Länder verzeichneten sogar Rückgänge. Dazu zählt Brandenburg, das direkte Nachbarland Berlins.

Berlins Männer auf Platz sechs

Im Ländervergleich reiht sich Berlin bei den Männern im Mittelfeld ein. Die 79,0 Jahre bedeuten Platz sechs – hinter Baden-Württemberg, wo Männer mit 80,6 Jahren an der Spitze stehen, sowie hinter Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Hamburg.

Die Berliner Frauen schneiden im Ranking besser ab. Mit 83,9 Jahren belegen sie Platz vier. Vor ihnen liegen die Frauen in Baden-Württemberg mit 84,6 Jahren, gefolgt von Sachsen und Bayern.

Was die BiB-Zahlen über das Nord-Süd-Gefälle verraten

Auffällig ist die Dominanz des Südens an der Spitze der Tabelle. Baden-Württemberg führt sowohl bei Männern als auch bei Frauen, Bayern folgt in beiden Gruppen weit vorn. Berlin platziert sich bei beiden Geschlechtern dahinter.

Für die Hauptstadt bleibt damit ein doppeltes Bild: Die Werte steigen, doch der Abstand zu den Spitzenreitern aus dem Süden bleibt bestehen. Besonders der Rückgang im benachbarten Brandenburg zeigt, dass der Aufwärtstrend bei Frauen nicht überall gilt. (mit dpa)

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