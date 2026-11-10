„Lebenslang“ dauert in Deutschland im Schnitt 19 Jahre – für Gina H. wird es deutlich länger

Was heißt lebenslänglich in Deutschland? Im Schnitt 19,3 Jahre Haft. Bei Gina H. schließt die Schwere der Schuld eine Entlassung nach 15 Jahren aus.

Gina H. verbirgt ihr Gesicht hinter einer roten Mappe, als sie am Dienstag zur Urteilsverkündung in den Saal des Landgerichts Rostock geführt wird. Das Gericht verurteilte sie im Fall Fabian zu lebenslanger Haft.

Ein Mörder sitzt in Deutschland 15 Jahre und ist dann wieder frei? Für Gina H. stimmt dieser verbreitete Satz nicht – und für die meisten anderen Lebenslänglichen auch nicht.



Das Landgericht Rostock hat die 30-Jährige am Dienstag wegen Mordes an dem achtjährigen Fabian aus Güstrow zu lebenslanger Haft verurteilt. Gina H. nahm das Urteil fast regungslos auf.



Entscheidend ist ein Zusatz im Urteil: Die Richter stellten die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Entlassung nach 15 Jahren vom Tisch.

Urteil im Fall Fabian: Das hat das Gericht entschieden

Die 3. Große Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Holger Schütt folgte am 35. Verhandlungstag den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert. Gina H. bestreitet die Tat.



Laut Anklage lockte sie Fabian am 10. Oktober 2025 unter einem Vorwand aus der Wohnung seiner Mutter und fuhr mit ihm zu einem Tümpel bei Klein Upahl. Dort soll sie ihn mit sechs Messerstichen getötet und die Leiche später angezündet haben.



Ein Geständnis gibt es nicht. Das Gericht stützte sich auf eine Kette von Indizien.



Wichtig: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung kann Revision beim Bundesgerichtshof einlegen.

Was bedeutet lebenslänglich in Deutschland?

Bei Mord gibt es in Deutschland keine Wahl. Paragraf 211 des Strafgesetzbuches schreibt die lebenslange Freiheitsstrafe zwingend vor, anders als beim Totschlag hat das Gericht keinen Spielraum.



Die Strafe hat kein Enddatum. In keinem Urteil steht, wann der Verurteilte wieder rauskommt.



Ganz ohne Hoffnung darf die Strafe trotzdem nicht sein. Das Bundesverfassungsgericht hat 1977 entschieden: Auch ein Mörder muss eine realistische Chance behalten, eines Tages wieder in Freiheit zu leben. Sonst wäre seine Menschenwürde verletzt.

Nach 15 Jahren frei? Das regelt Paragraf 57a

Wie diese Chance aussieht, steht in Paragraf 57a StGB. Frühestens nach 15 Jahren kann ein Gericht den Rest der Strafe zur Bewährung aussetzen.



Das geht aber nur, wenn keine besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde und eine Entlassung mit Blick auf die Sicherheit der Allgemeinheit verantwortbar ist. Zustimmen muss der Verurteilte auch.



Wer weiter als gefährlich gilt, bleibt in Haft, notfalls bis zum Tod. Laut ZDFheute wurde 2021 ein Gefangener erst nach 58 Jahren entlassen.



Auf die Entlassung folgen fünf Jahre Bewährung. Wer in dieser Zeit wieder straffällig wird, kann zurück ins Gefängnis müssen.

So lange sitzen Lebenslängliche wirklich

Das Bild vom Mörder, der nach 15 Jahren spazieren geht, hält den Zahlen nicht stand. Lebenslängliche, die 2023 auf Bewährung freikamen, hatten nach Angaben der Kriminologischen Zentralstelle im Schnitt 19,3 Jahre hinter Gittern verbracht.



Insgesamt saßen 2023 in Deutschland 1764 Menschen mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe ein, berichtet der Sender unter Berufung auf das Statistische Bundesamt. Der Frankfurter Strafrechtsprofessor Matthias Jahn nennt dort 18 bis 22 Jahre als realistische Dauer.

Besondere Schwere der Schuld: Was das für Gina H. bedeutet

Für Gina H. gilt dieser Durchschnitt kaum. Mit der besonderen Schwere der Schuld ist eine Entlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen.



Wie lange sie mindestens sitzen muss, steht im Rostocker Urteil nicht. Diese Zahl legt Jahre später eine Strafvollstreckungskammer fest. Das Schwurgericht darf dazu nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nichts vorgeben.



Die Spanne ist groß. Veröffentlichte Gerichtsbeschlüsse nennen etwa 20 oder 27 Jahre, in einem bayerischen Extremfall waren es 38 Jahre.



Ein Rechenbeispiel: Die Untersuchungshaft seit Herbst 2025 zählt mit. Läge die Mindestdauer bei 20 Jahren, wäre Gina H. etwa 50, wenn erstmals über eine Entlassung entschieden wird. Freikommen würde sie auch dann nur mit günstiger Prognose.

Wie geht es im Fall Fabian weiter?

In ihrem letzten Wort hatte Gina H. angekündigt: „Ich werde so lange kämpfen, bis ich auf freiem Fuß bin!“ Ihr Anwalt Thomas Löcker vermisst eine geschlossene Beweiskette.



Legt die Verteidigung Revision ein, prüft der Bundesgerichtshof das Urteil auf Rechtsfehler. Zeugen werden dort nicht neu gehört. Hebt der BGH das Urteil nicht auf, steht die lebenslange Haft für Gina H. endgültig fest.

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