Minimalistisch, warm und alles andere als düster: So stylt die Modewelt im Winter 2026 den Lederrock im 90er-Stil.

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Puristisch, wadenlang und vielseitig wie nie: Der Lederrock im 90er-Stil erobert im Winter 2026 die internationalen Laufstege.

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Es braucht genau zwei Teile für einen der ikonischsten Modemomente der Geschichte: ein schlichtes weißes Tanktop und einen wadenlangen Rock aus geschmeidigem Leder. Als Stilikonen wie Carolyn Bessette-Kennedy Mitte der Neunziger in dieser Kombination durch New York schritten, wirkte das mühelos, unaufgeregt und gleichzeitig elektrisierend modern.



Drei Jahrzehnte später feiert dieser Look sein großes Comeback: Im Winter 2026 kehrt der Lederrock im 90er-Stil zurück auf die internationalen Laufstege und in die Straßen der Modemetropolen – und zeigt sich dabei vielseitiger denn je.

Von den 90er-Ikonen auf die Straßen von 2026: Die Wurzeln des Trends

Um das jetzige Comeback wirklich zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück in die Dekade der Supermodels und des puristischen Luxus. In den Neunzigern wurde der Lederrock endgültig von seinem rebellischen Biker-Image befreit und auf das Podest der High Fashion gehoben.



Maßgeblich verantwortlich dafür waren Designer wie Calvin Klein, Helmut Lang und Jil Sander, die mit radikal reduzierten, klaren Linien eine völlig neue Form von Eleganz schufen. Auch Tom Ford während seiner Ära bei Gucci sowie Gianni Versace verliehen dem Material Glamour.

Cindy Crawford in einem markanten Versace-Ensemble aus Leder und Spitze bei den MTV Video Music Awards 1992 © via imago-images.de

Auf den Straßen von New York, London und Paris waren es Stilikonen wie Carolyn Bessette-Kennedy, die den wadenlangen Bleistiftrock zum Inbegriff des „Quiet Luxury“ machten, lange bevor dieser Begriff überhaupt existierte.



Supermodels wie Kate Moss, Cindy Crawford und Naomi Campbell trugen schmale Röcke sowohl auf dem roten Teppich als auch ganz selbstverständlich im Alltag – oft nur mit einem schlichten weißen Tanktop oder einem feinen Strickpullover kombiniert.

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Mehr als nur Schwarz: Farbig, warm und fernab von düsteren Klischees

Natürlich bleibt Schwarz auch im Winter 2026 ein zeitloser Favorit,

doch in dieser Saison darf und soll der Lederrock gerne auch farbig getragen werden. Besonders angesagt sind tiefe, satte Nuancen, die Wärme und Eleganz ausstrahlen – darunter dunkles Schokoladenbraun, edles Burgunderrot, warmes Cognac oder ein tiefes Tannengrün. Aber auch sanftere Töne wie Creme, Taupe, Olive oder ein gedecktes Petrol erobern die Kollektionen und zeigen, wie weich und freundlich Leder wirken kann.

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Was den Schnitt betrifft, bleiben die Designer im Winter 2026 der puristischen Formensprache der Neunziger treu. Figurbetonte Bleistift- und Säulensilhouetten sowie klassische, gerade geschnittene Miniröcke stehen im Mittelpunkt. Besonders wadenlange Midiröcke mit einem dezenten Gehschlitz auf der Rückseite oder an der Seite strecken die Figur optisch und sorgen dafür, dass beim Gehen genügend Bewegungsfreiheit bleibt.

Auf den aktuellen Laufstegen zeigt sich diese klare Linie in ganz unterschiedlichen Facetten: Während Tom Ford für Herbst/Winter 2026 sehr klassische Modelle mit hoher Taille und dünnem Gürtel zeigte, brach Ferragamo den 90er-Purismus mit warmem Braun und Beinschlitzen. Auch Miu Miu griff den Look in seiner Kollektion für Frühling/Sommer 2027 auf – und zeigte zahlreiche, unter anderem hochgeschlitzte Versionen.

Ein Model präsentiert auf der Ferragamo-Schau für Herbst/Winter 2025/26 einen geschlitzten Lederrock im Stil der Neunziger. © IMAGO/Zeppelin / Avalon

Styling-Inspiration: So wird der 90er-Lederrock im Winter kombiniert

Die wahre Stärke des minimalistischen Lederrocks zeigt sich beim Kombinieren im Alltag, denn durch seine glatte, strukturierte Oberfläche bildet er einen spannenden Kontrast zu weichen Wintermaterialien. Für einen authentischen Neunziger-Look im Büro oder beim Dinner eignet sich ein wadenlanges Modell in Kombination mit einem eng anliegenden Rollkragenpullover aus feiner Merinowolle oder Kaschmir.

Spitze Stiefeletten mit einem kleinen Kitten-Heel und ein langer, gerade geschnittener Wollmantel greifen die klare Linie des Rocks perfekt auf und sorgen für eine elegante Silhouette.

Ein Model präsentiert auf der Miu-Miu-Schau für Frühjahr/Sommer 2027 einen hochgeschlitzten Lederrock. © IMAGO/Agence / Bestimage

Auch für einen unkomplizierten Streetstyle lässt sich der Rock mühelos stylen. Ein gerade geschnittener Leder-Minirock in Cognac oder Olive wirkt zusammen mit einem schlichten weißen T-Shirt, einem weit geschnittenen Blazer und blickdichten Strumpfhosen frisch und modern. Mit Loafern oder schlichten Retro-Sneakern entsteht ein Lagenlook, der den Bogen zwischen 90er-Nostalgie und zeitgemäßem Alltagskomfort schlägt.

Ein Model präsentiert auf der Tom-Ford-Schau für Herbst/Winter 2026/27 einen wadenlangen Lederrock. © IMAGO/Agence / Bestimage

Ein zeitloser Klassiker mit frischem Wind

Der Lederrock im 90er-Stil ist im Winter 2026 weit mehr als nur ein nostalgischer Rückblick auf die Ära der Supermodels. Durch seine klaren Schnitte, die überraschende Farbvielfalt und die mühelose Kombinierbarkeit mit kuscheligen Winter-Basics entwickelt sich das einst rebellische Kleidungsstück zu einem souveränen Allrounder für jede Garderobe.



Ob in warmem Cognac, tiefem Burgunder oder klassischem Schwarz – wer auf dieses puristische Key-Piece setzt, investiert in einen Look, der zeitlose Eleganz ausstrahlt und weit über diese Wintersaison hinaus Freude bereitet.

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