Leere Räume, offene Fragen: Was passiert mit dem Flüchtlingsheim in Tegel?

Erst 2016 erbaut, steht die ehemalige Flüchtlingsunterkunft in Tegel seit Ende letzten Jahres komplett leer. Die Nachbarschaft rätselt über die Zukunft des Gebäudes.

Im Jahr 2016 errichtete die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag in der Bernauer Straße 138a in Tegel eine „Modulare Unterkunft“ für Flüchtlinge (MUF). In dem neungeschossigen Gebäude konnten bis zu 224 Menschen untergebracht werden. Der Bau entstand damals mit einer klaren Zusage an die Nachbarschaft: Nach dem Ende der Nutzung als Geflüchtetenunterkunft sollte das Gebäude in ein reguläres Wohnhaus umgewandelt werden und in den Bestand der Gewobag übergehen.



Mittlerweile sind die letzten Bewohner ausgezogen, das Gebäude steht leer. Der Hintergrund: Der Vertrag zwischen dem Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) und der Gewobag lief Ende Februar 2026 inklusive aller Verlängerungsoptionen endgültig aus.

Obwohl das Gebäude seit Ende 2025 leer steht und die Asylzahlen zuletzt rückläufig waren, plant die Behörde, die seit April Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und Unterbringung (LFU) heißt, die Verlängerung der Nutzung als Flüchtlingsheim.



Vor einem Wiederbezug muss das zehn Jahre alte Gebäude allerdings gründlich saniert werden: Dünne Wände und fehlende Rückzugsräume machen aus Sicht der Behörde einen Umbau im leeren Zustand unumgänglich.

Seit 2016 steht dieses Flüchtlingsheim in Tegel – jetzt jedoch leer. © Annamarie Heller / Berliner Zeitung

Ungewisse Zukunft

Wer aktuell an dem umzäunten Areal vorbeiläuft, blickt auf verriegelte Türen. Bei den Anwohnerinnen und Anwohnern im Kiez sorgt der Zustand für Kopfschütteln und Spekulationen.

„Seit November steht das Gebäude schon leer“, berichtet eine Anwohnerin. Der Leerstand ärgere sie gewaltig. Angesichts des angespannten Berliner Wohnungsmarktes wünscht sie sich eine schnelle Lösung.

Ein Stück weiter trifft man auf einen 57-jährigen Anwohner und dessen Bekannten. „Die Geflüchteten sind im Dezember ausgezogen, seitdem ist hier gar nichts mehr passiert“, erzählt der 57-Jährige. Nach seinem Kenntnisstand war die ursprüngliche Planung einmal gestaffelt gewesen: erst die Nutzung als Geflüchtetenunterkunft, danach die Umwandlung in ein Studentenwohnheim.

Sein Bekannter verweist auf die baulichen Hürden einer möglichen Umnutzung: „Wenn daraus wirklich normale Wohnungen werden sollen, muss drinnen erst einmal gründlich umgebaut werden. Die einzelnen Räume waren für die Gemeinschaftsnutzung ausgelegt und sind für eine Familie schlicht zu klein.“

Beide erinnern sich noch gut an den Auszug im Winter: „Damals wurden alle Sachen rausgeschafft – Waschmaschinen, teilweise noch sehr gute Matratzen.“ Über die Monate seien Stück für Stück auch die Mülltonnen verschwunden. Erst vor ein bis zwei Monaten wurde die letzte Tonne abgeholt. Kürzlich haben Anwohner beobachtet, wie jemand das Grundstück vor dem Gebäude mit einer Drohne vermessen hat.

Dass die Kommunikation der Behörden rund um die Bernauer Straße 138a Skepsis hervorruft, hat für die Nachbarschaft auch weitere Gründe. Schon beim Bau des Flüchtlingsheims gab es erhebliche Irritationen im Kiez. Anwohner berichten, dass sie damals völlig unvorbereitet vor vollendete Tatsachen gestellt worden seien: Auf dem Grundstück standen zuvor Garagen, die von den Anwohnern genutzt wurden. Dass diese abgerissen und durch die Unterkunft ersetzt werden sollten, erfuhren viele Nutzer erst kurz vor dem Abriss.

Das Gebäude ist immer noch eingezäunt. © Annamarie Heller / Berliner Zeitung

Auf Anfrage teilt das LFU mit, dass die Sanierung des erst zehn Jahre alten Gebäudes durch die Ausbaustandards von 2016 sowie die intensive Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft mit geteilten Küchen und Sanitäranlagen erforderlich geworden sei. Die Kosten für die baulichen Maßnahmen werden nach behördlichen Angaben vollständig von der landeseigenen Gewobag getragen.

Trotz gesunkener Zugangszahlen begründet das LFU die Entscheidung gegen eine sofortige Umwandlung in regulären Wohnraum mit dem anhaltenden Bedarf an Kapazitäten: Derzeit seien rund 2700 Geflüchtete in Berliner Hotels und Hostels untergebracht, weshalb die Kapazität von 194 Plätzen weiterhin dringend benötigt werde.

Nach Abschluss der vertraglichen Abstimmungen zwischen dem Land Berlin und der Gewobag soll das Gebäude nach der Sanierung für zunächst fünf Jahre – mit der Option auf Verlängerung – erneut als Unterkunft für Geflüchtete betrieben werden. Den Konflikt mit dem Berliner Wohnungsmarkt weist das Amt mit Verweis auf seine gesetzliche Zuständigkeit zurück. Die Aufgabe der Behörde sei es primär, Obdachlosigkeit zu verhindern und Unterbringungsplätze bereitzustellen.

Wie es nach dem Fünf-Jahres-Zeitraum mit dem Standort in der Bernauer Straße weitergeht, lässt das LFU vor dem Hintergrund unplanbarer Zugangszahlen derzeit offen.

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