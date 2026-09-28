PISA-Schock 2.0

Lehrerin: „Manche Schüler schlagen schon das Buch von der falschen Seite auf“

Die Ergebnisse im OECD-Schulleistungstest sind schlechter als im Jahr 2000. Karin Petzold unterrichtet in Reinickendorf und hat Ideen für eine bessere Schule.

Foto von Autor/Autorin: Cedric Rehman
Cedric Rehman
5 Min
Noch immer ist die soziale Herkunft entscheidend für den weiteren Lebens- und Bildungsweg.

Noch immer ist die soziale Herkunft entscheidend für den weiteren Lebens- und Bildungsweg.

© Marijan Murat

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Die Erzählung vom deutschen Niedergang hat seit Bekanntwerden der Ergebnisse der PISA-Studie 2025 im September eine weitere Facette. Auch mit der Schulbildung geht es weiter bergab. Der Schulleistungstest in 38 Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bewertet deutsche Schulen noch schlechter als in der ersten Erhebung im Jahr 2000. Manche sprechen vom PISA-Schock 2.0.

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