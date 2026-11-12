Wunderbare Dokumentation zur Straßenfotografie: „Leica – ein Jahrhundert in Bildern“

Der Regisseur Reiner Holzemer feiert die Ausnahmekamera mit verdienter Opulenz. Sein Film ist ein Fest der Bilder und eine Begegnung mit den Großen des Fachs.

Vor hundert Jahren, 1925, ging die erste Leica-Kleinbildkamera in Serie – eine kleine technische Revolution, die dem deutschen Feinmechaniker und Konstrukteur Oskar Barnack zu verdanken ist, der um 1913 herum in den Leitz-Werken in Wetzlar arbeitete. Plötzlich mussten Fotografen, die ja Lebensmomente-Fänger sind, nicht mehr mit schwerem Gerät und Stativ durch die Weltgeschichte ziehen, um festzuhalten, was in ihr vorgeht. Sie konnten die Kamera einfach mitnehmen. Auf die Straße, in den Krieg, in Menschenmengen, ins Café.

Die Fotografie wurde beweglich, spontan, unmittelbar. Der amerikanische Fotograf Joel Meyerowitz, der heute das Bildarchiv zum 2001 zerstörten World Trade Center in New York betreut, demonstriert das in der Doku sehr schön im New Yorker Gewusel – er zeigt uns, wie mit der Leica die sogenannte Street Photography entstand: indem man quasi aus der Hüfte oder Jacke heraus, jedenfalls ohne großen Aplomb, den Moment einfängt. Und zwar mit diesem – auch ästhetisch unschlagbaren – Fotoapparat, dessen Modelle – je nach einstigem Besitzer, Alter und Seltenheit – auf Auktionen zuweilen astronomische Summen erzielen. Immerhin: Es wird mit der Kamera ja auch ein Stück Zeitgeschichte versteigert.

Längst ins kollektive Gedächtnis eingewandert

Dem Italiener Gabriele Micalizzi hat seine Leica sogar das Leben gerettet, 2019 in Syrien: Weil er die Kamera vor seinem rechten Auge hielt, als eine Explosion hochging, waren Gesicht und Augen geschützt, er verlor nur eine Fingerkuppe. Selbst immer noch ganz demütig, dass ihn sein liebstes Arbeitsgerät vorm Schlimmsten bewahrte, zeigt er dem Zuschauer das Modell, dessen Objektiv noch die Blutspuren von damals trägt.

So viele Fotos, so viele Geschichten. Alle Großen haben mit der Leica gearbeitet – darunter Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, Steve McCurry, Jane Evelyn Atwood und Alex Webb. Ihre Bilder sind längst ins kollektive Gedächtnis eingewandert. Dazu kommen Fotografen der Gegenwart, die der Regisseur bei ihrer Arbeit begleitet. JR etwa, der in Neapel ein monumentales Wandbild entstehen lässt, Greg Williams, der sich bei den Filmfestspielen von Venedig zwischen Hollywoodstars bewegt, oder Ragnar Axelsson, der die Veränderungen der arktischen Landschaft dokumentiert.

Jane Evelyn Atwood wurde als junge Frau mit ihren Bildern aus dem Pariser Prostituiertenmilieu bekannt. © Reiner Holzemer Film

Der Isländer fotografiert seit Jahrzehnten die Menschen, Tiere und Landschaften des hohen Nordens. Seine Arbeit in Island und Grönland dokumentiert, wie der Klimawandel die Lebensbedingungen verändert. Besonders eindrücklich ist dabei der lange Atem seiner Arbeit: Immer wieder kehrt er an dieselben Orte zurück und macht sichtbar, was sich über Jahre und Jahrzehnte unwiederbringlich verändert hat.

Nicht selten auch eine Portion Craziness

Mit diesen Geschichten, die diese Fotokünstler von sich und ihrer Leica erzählen, nimmt die Doku herrlich an Fahrt auf, so dass man sich wünscht, diese Reise durch die fotografische Weltgeschichte würde noch Stunden weitergehen. Holzemer, dem wir übrigens auch einen eindringlichen Film über unser schauspielerisches Nationalheiligtum zu verdanken haben („Lars Eidinger – Sein oder nicht sein“), lässt seine Begeisterung spüren, ohne sie dem Publikum aufzuzwingen.

Wer viel in der Welt mit Fotografen unterwegs war, weiß, wie die Guten unter ihnen arbeiten: besessen geradezu. Da ist es schön, dass Holzemer auch ganz nah an sie heranzoomt, an ihre Biografien, ihre Abenteuer, ihre Glaubenssätze. Die meisten umgibt ohnehin eine Aura von Weltläufigkeit, Weisheit und Wagemut. Nicht selten auch eine Portion Craziness.

Natürlich schwingt bei allen Hommagen, die im Film gesungen werden, auch unheimlicher Stolz auf diese kleine Kamera mit, die unter Fotografen offenbar ähnliche Gefühle auslösen kann wie bei anderen Menschen ein besonders geliebtes Automobil oder ein sündhaft teures Paar Schuhe. Ein bisschen Kult darf demzufolge auch sein.

Denn auch viele Kriegsfotografen, die immerhin bei jeder Reise auch ihr Leben riskieren und von denen es schon einige Opfer zu beklagen gibt, fahren mit der Leica. Man denke an die epochalen Schüsse eines Robert Capa aus dem Spanischen Bürgerkrieg 1936, darunter „Der fallende Soldat“. Der Schweizer Fotograf Dominic Nahr berichtet heutzutage aus dem Ukrainekrieg, Holzemer hat ihn dafür an die ukrainisch-russische Front begleitet. Die Dreharbeiten dort waren so heikel, dass das Filmteam nicht selbst mitgehen konnte. Für die Aufnahmen in den Schützengräben musste ein ukrainischer Kameramann mit Fronterfahrung eingesetzt werden.

Der französische Fotograf und Streetart-Künstler Greg William © bb

Kein Spielfilm jedenfalls kann so spannend erzählen, wie diese Cracks es selbst tun. Und wie Holzemer sie lässt. Denn: Was macht eigentlich ein gutes Foto aus? Geduld? Instinkt? Mut? Der richtige Moment? Oder einfach nur die Fähigkeit, dort etwas zu sehen, wo andere achtlos vorbeilaufen? Allein der vielfach ausgezeichneten Jane Evelyn Atwood dabei zuzuhören, wie sie ihr Handwerk lernte, indem sie sich als ganz junge Frau tief in das Milieu der Pariser Prostituierten begab, ist einfach zutiefst mitreißend und spannend. Jedenfalls für alle, die dem analogen Leben noch zugetan sind.

Und dann ist da noch Sebastião Salgado, der inzwischen verstorbene, berühmte brasilianische Fotojournalist und Umweltaktivist. In monumentalen Schwarz-Weiß-Bildserien porträtierte er mit seiner Leica (die meisten Profis haben gleich mehrere Modelle) unter anderem die Goldgräber in den Minen von Serra Pelada und Arbeiter in Steinbrüchen und auf Plantagen im Globalen Süden, Menschen in extremen Arbeits- und Lebensbedingungen. Dafür wurde er 2019 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.

„Leica – ein Jahrhundert in Bildern“: ab dem 12. November im Kino

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