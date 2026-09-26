Leider nicht in aller Munde – dabei ist die Kalbszunge viel besser als ihr Ruf

Wer in Frankreich eine Kalbszunge kaufen möchte, muss sich dafür nicht rechtfertigen. Der Metzger wird sie vielleicht nicht in der Auslage haben, aber er weiß, was gemeint ist.



In der klassischen französischen Küche gehört die „langue de veau“ zu den „abats“, den Innereien, und wird mit Gribiche, Ravigote oder Senfsoße serviert. Der famose Alain Ducasse serviert heute noch ganz selbstverständlich Kalbskopf, Zunge und Hirn. Anders als bei uns haben solche Gerichte in Frankreich ihren Platz nie vollständig verloren.