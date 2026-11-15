Leihspieler Adewumi: Hertha-Fans sind der Trumpf im Transferpoker

Oluwaseun Adewumi fühlt sich bei Hertha BSC seit dem ersten Tag wohl. Die Fans haben den Offensiv-Mann sofort ins Herz geschlossen.

Mit Tricks und Toren ist Oluwaseun Adewumi bei Hertha BSC in kurzer Zeit zum Publikumsliebling geworden. Der 21 Jahre alte Österreicher ist jedoch nur bis Juni 2027 vom englischen Klub FC Burnley ausgeliehen. Der Zweitligist bemüht sich bereits um eine feste Verpflichtung. Eine entscheidende Rolle könnten dabei die eigenen Anhänger spielen.



Wie eng die Bindung zwischen Spieler und Publikum schon ist, betonte Geschäftsführer Dr. Peter Görlich (59) bei der Mitgliederversammlung des Vereins. Er verknüpfte Adewumis Leistungen ausdrücklich mit dem Empfang durch die Fans: „So wie Adewumi performt, ist, wie ihr ihn empfangen habt. Er fühlt sich hier wohl. Das ist ein außergewöhnlicher Fußballer, der diese Verbindung fühlt. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“

FC Burnley machte Adewumi zum Dauer-Leihspieler

Ziel des Klubs ist es, den Flügelspieler fest unter Vertrag zu nehmen. In dieser Saison hat Adewumi bislang fünf Tore erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet. Sein Marktwert liegt derzeit bei lediglich 1,5 Millionen Euro, beim FC Burnley ist er noch bis 2028 gebunden.



Neben diesen harten Zahlen spielen bei der Personalie auch persönliche Faktoren eine Rolle. Sie wiegen mitunter schwerer als jede Statistik und erschließen sich aus dem Werdegang des Österreichers mit nigerianischen Wurzeln.



Mit 19 Jahren verließ Adewumi den kleinen österreichischen Zweitligisten Floridsdorfer AC und wechselte nach England. Burnley gab ihn seither mehrfach ab. Auf eine Leihe zum FC Dundee folgte eine zu Cercle Brügge, inzwischen läuft er für Hertha BSC auf.

Adewumi: „Es ist cool, vor so vielen Fans zu spielen“

In Berlin hat der Offensivspieler eine neue sportliche Heimat gefunden. Über seine Zeit bei Hertha BSC sagt er: „Es ist einfach unglaublich. Es ist einfach eine coole Sache, vor so vielen Fans zu spielen. Die Situation bei Hertha ist gerade geil. Wir haben eine gute Truppe.“



Seine Worte sind eine kleine Liebeserklärung an den Verein. Hinzu kommt eine private Verbindung zur Stadt: Auch sein Bruder lebt in Berlin.

Hertha hat für Adewumi keine Kaufoption

Die vertragliche Ausgangslage beschrieb Görlichso: „Wir haben ihn über eine Leihe ohne Kaufoption bekommen und konzentrieren uns darauf, dass er sich weiterhin wohlfühlt.“ Im Klartext heißt das: Der Verein arbeitet im Hintergrund an einem festen Transfer.



Leicht wird dieses Vorhaben allerdings nicht. Adewumi hat inzwischen auch das Interesse anderer Klubs geweckt. Zudem wird sein Marktwert in den kommenden Monaten weiter steigen.

Rangnick hat Adewumi für Österreich im Visier

Dazu trägt auch die Nationalmannschaft bei. Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick (68) hat Adewumi bereits in den erweiterten Kreis seines Kaders berufen. Sein Länderspieldebüt ist nur noch eine Frage der Zeit, was den Preis zusätzlich erhöhen wird.



Chancenlos sieht Görlich den Verein dennoch nicht: „Viele Spieler erfahren natürlich gerade jetzt, wie angenehm es sein kann, in diesem Klub zu spielen und dieses Vertrauen zu erfahren. Da sind wir intensiv dran. Ich glaube, wir sind da auch nicht an jeder Stelle chancenlos.“



Bei dieser Personalie geht es damit nicht allein um Geld, sondern auch um Emotionen. Die Anhänger von Hertha BSC könnten so zu einem Faktor werden.

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