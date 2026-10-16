„Oh peinlich“: Im Grips-Theater darf man jetzt auch schüchtern sein

Es gibt kaum etwas Peinlicheres, als vor anderen Menschen etwas tun zu müssen, von dem man denkt, dass man es nicht kann. Singen zum Beispiel. Oder tanzen. Dann werden die Hände feucht, die Knie weich. Im Musiktheaterstück „Oh peinlich“ für Kinder ab fünf Jahren dreht sich alles um die Frage: Warum müssen eigentlich immer alle mutig sein?



Die Ausgangssituation ist absurd: Eine der weltbesten Live-Bands namens Haare soll gleich ein Konzert geben. Schlagzeug, Bass und E-Gitarre stehen bereit, die Scheinwerfer sind eingerichtet, ein hysterisch schreiendes Publikum wartet schon hinter dem Vorhang. Wir, das andere Publikum, lassen uns auf der Hinterbühne am Hansaplatz von Charly (Regine Seidler) einen Exkurs in Bühnentechnik geben.