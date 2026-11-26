Alles so schön schummrig hier. Das Licht glimmt giftgasgelb, hinten dampft irgendwo eine Mülltonne und die zwei Synthesizer der Musikerinnen Fee Aviv Dubois und Izzy Ment im Orchestergraben wabern spukige Brummakkorde nach oben.
Dort, auf der Bühne, dreht sich zwar beständig eine luxuriöse Wohnsalon-Kulisse nach vorn, aber das Westberlin, das sich darin präsentiert – Achtung, die Mauer steht noch in diesem Stück! – ist auf den zweiten Blick doch ein vollständig abgehalftertes, desolates. In jedem Fall eines, in dem die pure Verwertbarkeit von allem vorherrscht und jedes ehrliche Gefühl fremd ist, sodass sein Chronist Thomas Brasch die Stadt kurzerhand auch einfach ans Meer versetzt.
Theaterkritik
In der Volksbühne spukt eine Schreckensfamilie durch Braschs Westberlin
Thomas Brasch schrieb „Alles Glück der Welt“ als Politsatire. Lena Brasch schält den Vater-Sohn-Konflikt heraus, mit Musik und „Tatort“-Setting. Die Kritik.
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„Alles Glück der Welt“ in der Volksbühne. Lena Brasch inszeniert eine Politsatire ihres Onkels Thomas Brasch
© Jörg Brüggemann