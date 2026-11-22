Familie ist ein Dauerthema für jemanden wie Lena Brasch. Ihr Onkel war der Dichter und Dramatiker Thomas Brasch, ihr Großvater ein DDR-Kulturfunktionär, ihre Mutter, die Moderatorin und Autorin Marion Brasch, und ihr Vater, der Vortragskünstler Jürgen Kuttner, sind sehr präsente öffentliche Stimmen in dieser Stadt. „Ich will mich nicht zeitlebens mit meiner Familie beschäftigen“, sagt sie kurz vor der Premiere von „Alles Glück der Welt“ und verwickelt sich damit in einen Widerspruch. Nicht nur, weil die Vorlage ein Drehbuch von Thomas Brasch ist, sondern weil sie sich längst eine eigene Großfamilie zusammengestellt hat. Vom Volksbühnen-Daddy Matthias Lilienthal hat sie schon mal die Erlaubnis zum Scheitern, und mit ihrem Team will sie teilen, was auf den Tisch kommt. Ein Gespräch über das Ineinander von Arbeit, Kunst, Härte, Entertainment und Trost.

Lena Brasch, Sie haben mal gesagt, dass Sie sich überall zu Hause fühlen. Gilt das denn jetzt auch für die Volksbühne?



Ich glaube, für die Volksbühne gilt es insbesondere. Hier wurde ich theatermäßig sozialisiert. Ich hatte meinen ersten Job hier, in der Kantine, mit 16, am Tresen und im Parkettcafé. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das legal war damals. Und dann bin ich ans Berliner Ensemble gegangen.

Sicher aus künstlerischen Gründen, über die Sie nicht sprechen wollen …



Nein, aus wirtschaftlichen Gründen. An der Volksbühne hab ich 5 Euro die Stunde bekommen. In der BE-Kantine gab’s 5,50 Euro. Im Berliner Ensemble hatte ich auch meine erste Assistenz. Danach bin ich am Deutschen Theater gelandet und war da vier Jahre fest angestellt. Meine erste Hospitanz dort war bei meinem Vater Jürgen Kuttner, der zusammen mit Tom Kühnel „Die Sorgen und die Macht“ von Peter Hacks inszeniert hat, 2009 oder 2010 war das. Aber an der Volksbühne habe ich weiter alles geguckt, was auf die Bühne kam. Zu Frank Castorfs Zeiten haben so unterschiedliche Regisseure wie Fritsch, Marthaler, Pollesch und natürlich er selbst das Haus geprägt. Das waren ganz verschiedene Theatersprachen und Herangehensweisen, aber sie teilten trotzdem einen unverwechselbaren intellektuellen Nährboden.

Emmanuele Contini/Berliner Zeitung Debüt an der Volksbühne Lena Brasch, geboren 1993 in Berlin, ist Regisseurin und Autorin. Sie arbeitete zunächst am Berliner Ensemble und am Deutschen Theater, am BE inszenierte sie „It’s Britney, Bitch!“ mit Sina Martens. Am Gorki folgten 2025 „Brasch – Das Alte geht nicht und das Neue auch nicht“ und im Dezember „East Side Story – A German Jewsical“ von Juri Sternburg mit Musik von Paul Eisenach. Zuletzt brachte sie am Schauspiel Hannover „Gewässer im Ziplock“ nach dem Roman von Dana Vowinckel heraus, „Alles Glück der Welt“ ist ihre erste Regiearbeit an der Volksbühne.



Alles Glück der Welt. 25., 26., 30. Nov., 7., 16., 26. Dez. in der Volksbühne, Karten im , geboren 1993 in Berlin, ist Regisseurin und Autorin. Sie arbeitete zunächst am Berliner Ensemble und am Deutschen Theater, am BE inszenierte sie „It’s Britney, Bitch!“ mit Sina Martens. Am Gorki folgten 2025 „Brasch – Das Alte geht nicht und das Neue auch nicht“ und im Dezember „East Side Story – A German Jewsical“ von Juri Sternburg mit Musik von Paul Eisenach. Zuletzt brachte sie am Schauspiel Hannover „Gewässer im Ziplock“ nach dem Roman von Dana Vowinckel heraus, „Alles Glück der Welt“ ist ihre erste Regiearbeit an der Volksbühne.25., 26., 30. Nov., 7., 16., 26. Dez. in der Volksbühne, Karten im Ticketshop der Berliner Zeitung

Sie sind so jung und reden schon von früher! Wie viel ist denn da von Ihrem Gefühl übrig, jetzt an der Volksbühne mit Matthias Lilienthal als Intendant? Kann man das überhaupt noch vergleichen und fühlt es sich wie eine Rückkehr in eine künstlerische Heimat an?



Es ist jedenfalls ein gutes Gefühl, hier als Regisseurin zu arbeiten. Ich bin sehr liebevoll empfangen worden, von Matthias, aber vor allem von den Kollegen aus der Technik und allen anderen Gewerken, von denen in der Kantine und an der Kasse. Die sind sowieso das Herz des Hauses, sie treiben seinen Kreislauf an und machen es erst lebendig. Und diese Leute, die ich von früher, wenn auch nur vom Sehen, kenne, sind für mich das Zuhause – eine Familie.

Arbeit statt Künstelei an der Volksbühne

Was läuft denn anders als an anderen Theatern?



Schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass es weniger etepetete ist. Der Geist der Volksbühne fühlt sich ein bisschen nach Arbeit an, man arbeitet hier für die Kunst. Woanders künstlert man mehr.

Arbeiten klingt anstrengender …



Oh ja. Gerade bei dem Stoff. Wir haben festgestellt, dass dieses Drehbuch von Thomas Brasch kein fertiges Stück ist, das man einfach machen kann. Wir arbeiten damit. Wir arbeiten auch viel mit anderen Texten von ihm, auch mit aktuelleren Drehbüchern. Wir arbeiten uns damit an den Themen Aufrüstung und Militarisierung der Stadt ab. Themen der Gegenwart. Ich will keine Thomas-Brasch-Materialschlacht machen. Ich möchte auch nicht schon wieder eine Ikonisierung oder Heroisierung inszenieren, das habe ich am Gorki gemacht. Und mir geht’s jetzt auch nicht um ihn als Schriftsteller, sondern um seine Inhalte. Und ich merke, dass wir uns ganz schön die Köpfe blutig rennen: an ihm, aber vor allem auch an der Zeit, in der wir leben, und an den Themen, die wir beackern. Und ich glaube, dass die Volksbühne dafür irgendwie genau der richtige Ort ist, weil man da wirklich tief reingeht und ich ein Ensemble habe, unter anderem mit Kathrin Angerer und Andreas Döhler, die sich mit Hingabe und Power hineinstürzen und ernst nehmen, was sie da machen. Ich würde nicht sagen, dass das an jedem Theater so ist.

Wahlfamilie und Risiko: Lena Brasch im Team

Das Theater als Familie gilt besonders für die sozial verfilzte Volksbühne. Da ist sie mit ihren Vor- und Nachteilen auch so etwas wie ein Modell für eine feudale, aber besonders auch für die DDR-Gesellschaft. Das muss bei Ihnen mindestens zwei verschiedene Seiten in Ihrer Seele zum Klingen bringen.



Also ich komme aus einer DDR- und einer Theaterfamilie, auch wenn ich viele davon nicht mehr mitbekommen habe. Die Eltern meiner Mutter und ihr Bruder Klaus waren schon tot, als ich auf die Welt kam, die anderen Brüder, Thomas und Peter, sind beide 2001 gestorben, da war ich acht. Von denen habe ich theatermäßig weniger mitbekommen, aber von meinem Vater, Jürgen Kuttner, natürlich, der zur Volksbühne gehört. Aber ich will mich nicht zeitlebens mit meiner Familie beschäftigen. Das birgt auch eine Gefahr, sich immer nur darum zu drehen. Und wie gesagt, mein Team ist meine Wahlfamilie. Außer meiner Mama und meinem Vater habe ich ja niemanden mehr, meine Großfamilie muss ich mir selbst schaffen.

Ich bin froh, dass meine Kollegen nicht meine Familie sind …



Kommt immer drauf an, aber das ist im Theater vielleicht anders. Es funktioniert auch nur, wenn man einander vertraut. Ich brauche ein Umfeld, in dem man auch doofe Ideen haben darf und sich nicht dafür schämen muss. Ich schäme mich trotzdem ständig für blöde und auch für gute Ideen. Ich brauche Leute um mich, die mir vertrauen und denen ich vertraue. Wenn ich nicht weiterweiß – das war jetzt auch bei dem Stoff so –, will ich das nicht irgendwie überspielen. Ich habe ehrlich ausgesprochen, dass es mir schwerfiel, einen Ansatz zu finden, und das haben wir gemeinsam geknackt. Also hoffentlich, wir sind ja noch nicht fertig. Vielleicht fahren wir es auch total gegen die Wand, aber auch das wird ja mal erlaubt sein.

Lena Brasch: „Matthias hat zu mir gesagt: ‚Du bist hier, um es gegen die Wand zu fahren.‘“ © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Auch Vertrauen ist ein zweischneidiges Wort, weil man sich verletzbar macht, wenn man Vertrauen verschenkt.



Das Risiko gehe ich ein. Ich glaube, Kunst funktioniert nicht ohne Risiko. Ich verschenke nicht nur Vertrauen, sondern nehme es auch an: Matthias Lilienthal bringt mir ein riesiges Vertrauen entgegen. Und das ist für mich die Basis meiner Arbeit, dass ich Freiheiten habe.

Sie scheinen keine Angst zu haben.



Klar habe ich die. Je mehr man liebt, desto größer ist die Angst, verlassen oder verletzt zu werden. Ich könnte mich vor dem anderen aus Sicherheitsgründen verschließen und würde dann eben nie wieder eine ehrliche Liebe lieben. Aber hier im Theater habe ich das gute Gefühl: Auch wenn ich scheitere, werde ich noch geliebt und aufgefangen. Matthias hat zu mir gesagt: Du bist hier, um es gegen die Wand zu fahren. Und das gibt mir ganz viel Kraft tatsächlich.

Mit Absicht an die Wand fahren?



Mit Absicht voll ins Risiko gehen und sich reinwerfen. Ich bin super verwöhnt mit allen Arbeiten, ich habe noch nichts voll gegen die Wand gefahren; den Leuten hat’s irgendwie immer gefallen. Ich habe auch noch nie richtig auf die Schnauze bekommen. Ich habe Glück gehabt und das Gefühl, auch mal Pech haben zu dürfen. Matthias hat mir in einem verzweifelten Moment geraten, es subjektiv zu inszenieren. Ich solle nicht darüber nachdenken, was die Volksbühne braucht oder was das Publikum braucht. Das heißt nicht, dass ich aufs Publikum scheißen soll, sondern einfach, dass ich mich selbst ernst nehmen soll.

Ostsozialisiert und ein bisschen sozialistisch

Die DDR funktionierte auch wie eine Familie, mit Vater Staat und seinen lieben Kindern, auf die er sehr scharf aufpasste, weil Kontrolle besser ist als Vertrauen. Haben Sie davon noch so ein bisschen Wind bekommen?



Ich bin ostsozialisiert, weil ich das Kind von zwei Ostlern bin und als Nachwendekind schon so einiges mit auf den Weg bekommen habe, bewusst und unbewusst.

Woran machen Sie das fest? An Ihrer Neigung zu familiären Gemeinschaften?



Vielleicht auch. Ich möchte mit dem Team, das ich habe, ein bisschen sozialistisch arbeiten und wirtschaften. Bei meinen Gehaltsverhandlungen habe ich gemerkt, dass die anderen in meinem Team Abstriche machen müssen, wenn ich mehr für mich rausschlage, weil oft mit den Gesamtkosten für eine Produktion kalkuliert wird. Aber weil wir kollektiv arbeiten, überlegen wir, ob wir nicht immer einen Topf verhandeln und dann Geld und Arbeit selbst verteilen. Das ist mein kleines Aufbäumen gegen das kapitalistische System in meinem Mikrokosmos, in dem ich mich befinde.

Wäre das so ein Modell für die Gesellschaft?



Warum nicht? Also, ich spreche hier aus einer privilegierten Position. Aber erst mal ist das natürlich eine Wunschvorstellung, die vielleicht im Kleinen funktionieren kann. Im Großen weiß ich nicht. Der Sozialismus ist schon mal gescheitert. Aber wenn es in meinem Kosmos funktioniert, kann man es vielleicht weitertragen. Ich weiß, ich bin nicht die Erste, die auf die Idee kommt, aber ich bin gerade in einer Position, in der ich es entscheiden kann.

Thomas Braschs Drehbuch: Eine Welt in Beige

Thomas Brasch war sich nicht so sicher, ob der Sozialismus gescheitert ist, beim Kapitalismus schon eher. Auch nach seiner Ausreise nicht. Er war schon im Westen, als er dieses Drehbuch geschrieben hat. Worum geht es und was sind die Unterschiede zur Gegenwart?

Es hat sich gar nicht so viel geändert. Er hat Anfang der 80er eine Zustandsbeschreibung für 1999 entworfen: Alle tragen Handschuhe, Berührungen und Sexualität sind was Besonderes geworden, also etwas Unnatürliches. Das Vermeiden von Nähe und Körperkontakt kennen wir aus den Covid-Jahren. Und es geht um ein Thema, das wieder mehr Gewicht bekommt. Der junge Robert, gespielt von Jasna Fritzi Bauer, kommt nach elf Jahren Militärinternat in Amerika wieder zurück nach Berlin. Thomas Brasch war als Kind selbst im Internat, in der Kadettenschule. Von Ost und West ist eigentlich keine Rede. Dafür beschreibt er eine Welt, in der die Räume nur noch schwarz, weiß und grau eingerichtet sind, wie man das heute von Instagram und Pinterest kennt. Alles ist beige: beiges Essen, beiges Sofa, beige Haare, beige Frauen überall, alle sehen gleich aus. Das ist natürlich prophetisch, aber man kann das ja wie bei einem Horoskop immer auf alles beziehen. Ich merke trotzdem immer wieder, dass seine Texte voller Gegenwart sind. Vielleicht wird man zum Propheten, wenn man es schafft, Dinge auf den Punkt zu bringen.

Aber die Dinge ändern sich doch. Oder ist es dasselbe, in den Achtzigern gegen Aufrüstung zu sein und heute, da die Ukraine Hilfe im Krieg gegen Russland braucht?



Auch wenn man gleich an ein paar Pistorius-Reden über die Kriegstüchtigkeit denkt, die ich auch weird finde: Ich glaube, man kommt nicht weit, wenn man den Text an die jeweilige Zeit bindet, es geht um etwas Ewiges: zum Beispiel um den Generationenkonflikt. In der Geschichte haben die Eltern eine Rüstungsfirma und wollen, dass der Sohn die übernimmt. Dazu wollen sie seine vermeintliche Homosexualität kaschieren und ihn nötigenfalls umdrehen.

Thomas Brasch soll das Stück selbst als eine Art Anti-Romeo-und-Julia beschrieben haben. Sie haben gerade „Romeo und Julia“ in Hannover inszeniert.



Das ist ein lustiger Zufall. Die Eltern casten junge Frauen aus Kreuzberg und stellen zwei von ihnen als vermeintliche Haushaltshilfen an. Robert lernt Sophie kennen, im Text eine Prostituierte, bei uns eher eine Hochstaplerin. Die beiden sollen zusammenfinden, und man weiß die ganze Zeit nicht, ob sie sich wirklich verlieben. Aber weil der Druck da ist – jetzt küsst euch, jetzt findet euch doch mal gut –, wird die Liebe unmöglich. Mehr verrate ich nicht, sonst spoilere ich.

Lena Brasch in Berlin am 4. November 2026 © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Eine pazifistische Seele gegen militaristische Eltern?



Genau. Der Vater sagt sinngemäß: Ich habe deine Schießberichte auf dem Tisch gehabt, die sind katastrophal. Robert kommt aus einer superreichen West-Berliner Familie, fühlt sich aber dem sozialistischen Staat näher. Vielleicht ist die Sache mit der Homosexualität auch nur ein Alibi des Vaters, um zu sagen: Du musst kämpfen lernen. Das Faschistoide in diesem Vater kommt ja gerade wieder: Bei den Jungen gibt es eine wunderschöne queere Bewegung, aber die Älteren, die zum Tag der Bundeswehr gehen und dort Fähnchen schwenken, haben die Macht.

Es hat, wie immer bei Thomas Brasch, mit seiner Biografie zu tun, mit dem Konflikt zwischen Ihrem Onkel und Ihrem Großvater, dem Schriftsteller und dem Kulturfunktionär.



Klar, diese Anspielungen sind aber eher der Auslöser und nicht das Thema dieses Stoffs. Ich will das größer ziehen, ich will nicht nur die Entschlüsselungskünstler ins Theater holen, die das alles schon wissen, sondern auch die Leute, die selten ins Theater gehen und nicht immer auf dem neusten Stand der politischen Debatte sind. Mein unbescheidener Anspruch wäre es, Leute, die entertaint werden wollen, zu kriegen, ihnen die Widersprüche in aller Härte zugänglich zu machen und im besten Fall noch einen Trost mitzugeben.

Militarisierung im Easy-Listening-Sound

Haben Sie gerade von Entertainment gesprochen?



Schlimm? Ich meine, dass ich versuche, mit einer gewissen Leichtigkeit auch schwere Themen zu erzählen. Dabei helfen mir meine beiden Musiker, Paul Eisenach und Wenzel Krah, die für alle meine Stücke die Musik komponieren und auch gemeinsam Songs schreiben. Ich habe mir gewünscht, dass extrem brutale Texte in einem Easy-Listening-Sound performt werden. Also dass man sich fast vorstellen könnte, in Hawaii in der Hängematte zu schaukeln, so schön im Rhythmus der Südseewellen, und dann wird aber über Militarisierung gesungen und darüber, wie geil Knarren sind. Das beschreibt meine Methode ganz gut: dass man erst mal so zuhört und so ein bisschen mitschunkelt und dann so denkt: Moment, was war denn das gerade? Was habe ich da gerade gehört, oder wozu schunkele ich hier mit?

Ein Arbeitertheater für die Leute vom Bau

Mit Ihren Seherfahrungen hier am Hause und überhaupt: Kann es sein, dass das Theater der Gegenwart ein Problem hat mit Zugänglichkeit?

Ich glaube schon. Also nicht immer und überall, aber ich habe schon das Gefühl, dass Theater auch viele Menschen ausschließt. Ein alter Schulfreund ist mein Lieblingsbeispiel. Der ist Garten- und Landschaftsbauer. Ich habe eh sehr viele Freunde – meine ganzen alten Prenzlauer-Berg-Kumpels, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die Handwerker geworden sind. Und er hat mich einmal angerufen und gesagt, er würde seiner Mutter gern Theaterkarten schenken, aber irgendwas, was man auch versteht. Das bricht mir das Herz. Seitdem denke ich bei jeder Probe mindestens einmal an ihn – und frage mich, ob er eine gute Zeit hätte. Alle sollten so einen Freund in ihrem Leben haben, an den sie denken können, damit sie nicht in ihrer intellektuellen und informierten Bubble kleben bleiben. Die muss aufgesprengt werden, gerade hier. Die Volksbühne ist als ein Arbeitertheater gegründet worden, sie sollte es auch heute noch sein. Die Leute, die da drüben an der Baustelle malochen, die sollen Bock haben, sich hier am Abend noch ein Stück anzugucken und danach ein Bierchen zu trinken – also für die sollte das eigentlich sein. Wenn ein Theater nur noch eine gewisse Schicht anspricht, der es selbst angehört, und sich so immer um sich selbst dreht, finde ich das extrem langweilig.

Hat das Volksbad, mit dem Lilienthal seine Intendanz eröffnete, also funktioniert?



Ich habe das Volksbad geliebt. Da war das Theater auf einmal tatsächlich eine Begegnungsstätte. Wo hat man das noch in Mitte, dass man da sitzen kann, ohne dass man was bestellen und konsumieren muss? Da kamen die alten Damen zum Vorschein, die hier in der Linienstraße seit hundert Jahren wohnen, um die Pommes zu probieren, Touris und Neuköllner, die zusammen Wassergymnastik machten, Kinder, die schwimmen lernen. Die Diskussionen waren teilweise von Aggressivität und Missgunst geprägt, aber darauf will ich mich gar nicht einlassen. Klar, man kann es auch anders sehen und um das ausgegebene Steuergeld aus dem ohnehin gekürzten Etat von Lilienthal trauern, das eigentlich für die Kunst gedacht war. Aber für mich war es Kunst: die Kunst, Leute zusammenzubringen und füreinander zu interessieren. Es war ein Riesengeschenk an die Stadt und an die Leute und eine Wertschätzung auch. So ein bisschen Hawaii-Feeling unterm Fernsehturm. Erst kommt die Hängematte, dann kommen die Gedanken.

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