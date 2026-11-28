Die Berliner Autorin Lena Müller erinnert an einen heißen Sommer und an die Rolle von Kulturhäusern im Osten. Ihr Roman stellt Fragen an die Gegenwart. Die Kritik.

Lena Müller ist Übersetzerin; gleich zweimal hintereinander wurde sie mit dem Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt ausgezeichnet. In diesem Jahr hat sie ihren zweiten Roman veröffentlicht – mit einer Übersetzerin als Hauptfigur. Die allerdings muss erfahren, dass der Verlag, mit dem sie zusammenarbeitet, sie nicht mehr braucht. Die KI erledigt fortan ihre Arbeit.



Das ist kein besonders futuristisches Szenario. Der Berufsstand gehört zu jenen, die durch Künstliche Intelligenz stark bedroht sind. Und auch die Tatsache, dass die Menschen im Roman „Club der Verschwenderinnen“ zur Handlungszeit im Sommer unter einer extremen Hitzewelle mit Spitzen von 40 Grad Celsius an mehreren Tagen in Folge leiden, kann einem nach den Rekorden in diesem Jahr nicht mehr unwahrscheinlich vorkommen.

Besonders ist, wie Lena Müller in diesem Roman eine zweite Ebene einzieht und in die Vergangenheit schaut, auf das Ende der DDR und die Anfangsjahre nach der deutschen Vereinigung. Ungewöhnlich ist auch, wie sie gemeinschaftliche Lebensmodelle auf ihre Tauglichkeit testet, wobei fast nur Frauen handeln oder sich erinnern. Hier bekommt eine alte Utopie Gestalt.



Als Motto hat Lena Müller ein Zitat der bedeutenden Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin (1929–2018) vorangestellt: „Zu lernen, welche Fragen unbeantwortbar sind, und sie nicht zu beantworten: Diese Fähigkeit braucht man in Zeiten von Druck und Dunkelheit am nötigsten.“

Eine Kneipe als Zuflucht vor der Hitze

In drei Teile ist der nur 150 Seiten umfassende Roman gegliedert. Im ersten lernen wir Eli und ihren Sohn Esra kennen, die in einem achtgeschossigen „Neubau aus Glas und Beton“ wohnen. Nachts wacht Eli vom Streit der Nachbarn auf, so dünn sind die Wände. Die Hitze staut sich schnell und lässt sich auch durch intelligentes Lüften nicht vertreiben. Aber die Miete ist akzeptabel für die alleinerziehende Übersetzerin, die arbeitet, wenn der Sohn schläft oder in der Kita ist. Sie lernt Gunda kennen, die Wirtin der Kneipe gegenüber, und wird im zweiten Teil des Buchs mit Esra zu ihr ziehen.

Gunda ist eine Frau, die man früher vielleicht „patent“ genannt hätte, eine Macherin. Sie bietet ihr Lokal den Leuten aus der Nachbarschaft als Zuflucht an, weil es dort kühler ist als in den Hochhäusern, vor allem im Getränkekeller, in dem sie Matratzen zum Schlafen auslegt.

Tagsüber entsteht so etwas wie eine fröhliche Kommune. Man isst zusammen und wäscht gemeinsam ab, und während die einen kochen, kümmern sich andere ums Planschbecken für die Kinder. In einer kleinen Klimakampf-Aktion, sehr lustig beschrieben, finden sich lauter Frauen mit Gartenhacken bereit, die Asphaltdecke aufzubrechen, damit der Boden unter ihren Füßen atmen kann.

Ein Kollektiv von 17 Millionen Menschen

Gunda arbeitete in den 1980er-Jahren im Kulturhaus eines Zementwerks in der DDR. Von daher rührt ihre Vision von Gemeinsamkeit. „Ich habe gewissermaßen“, sagt Gunda, „in einem Kollektiv von 17 Millionen Menschen gelebt. Betriebskollektiv, Hausgemeinschaft, für viele waren das Zwangskollektive, aber für mich hatte das gute Seiten. Ich hatte immer Menschen um mich, auch wenn ich allein lebte.“

Zwei Schwerpunkte gibt es in ihrem Erzählen über die Zeit am Kulturhaus. Sie beschreibt einen Lesezirkel zu Peter Weiss’ „Die Ästhetik des Widerstands“ mit Leuten, die kaputt nach der Arbeit zu den Treffen kamen und das Sprechen über diesen anspruchsvollen Text doch als aufmunternd begriffen.

Und sie hat, als nach der Wende der neue Eigentümer des Zementwerks aus dem Westen den Großteil der Belegschaft rauswarf, eine Frühstücksrunde gegründet, auf dass die Frauen sich doch gegenseitig stärkten. Daher hat der Roman seinen Titel. „Club der Verschwenderinnen“ nannten die Frauen sich. Das Einzige, was sie mangels Arbeit im Überfluss besaßen, war Zeit.

Junge Männer mit Nazi-Tattoos

Dass nicht jedes soziale Experiment für alle taugt, wird deutlich. So wie von den Tagesgästen der Kneipe doch nur Eli und Esra über Nacht bleiben und die anderen lieber im eigenen Bett schlafen, war auch der Zusammenhalt am Kulturhaus nur von kurzer Dauer. Die Frauen gingen fort. Das deckt sich mit der Realität: In den 1990er-Jahren haben mehr als 300.000 Frauen die ostdeutschen Bundesländer gen Westen verlassen.

Im dritten Teil des Buches ziehen Eli und Esra mit Gunda in ein kleines Dorf im Umland. Ohne dass die Autorin es benennt, kann man die Landschaft als brandenburgisch deuten und davon ausgehen, dass Haus und Kneipe in einem der Randbezirke Berlins angesiedelt sind. Wieder geht es um ein Lebensmodell: Gundas langjährige Partnerin Claude hat sich in einem Häuschen als Künstlerin niedergelassen. Sie webt Teppiche, für die sie selbst die Wolle färbt.

Im Dorf holt der Rechtsruck die Utopie ein

Die „Zeiten von Druck und Dunkelheit“ des Mottos klingen an, wenn diese Frau nun erzählt, dass ein Laden, wo sich Initiativen für Geflüchtete treffen, von den „Rechten im Ort“ angegriffen wurde. Und dann begegnet Gunda jungen Männern, die ihre Gesinnung als Tattoos tragen. „88“ und „White Pride“ zum Beispiel. Sie ist keine, die schweigt, wenn sie etwas falsch findet.

Lena Müller lässt durch eine Kombination aus hypergenauem und großräumigem Erzählen die Situationen in ihrem Buch sehr plastisch werden. So beschreibt sie Handgriffe bei Essensvorbereitungen detailliert. Oder sie stellt dar, wie Eli selbst beim Übersetzen eine KI benutzt und dann präzisiert, umstellt, korrigiert, „versucht, sich nicht von den glatten Oberflächen der Maschinensätze täuschen zu lassen“.



Daneben stehen, mal aus der Perspektive von Gunda erzählt, mal aus Sicht von Claude, schnelle Überblicke über lange Zeiträume und große Konflikte. Da diese Darstellungen immer an Eli gerichtet sind, erfüllt sich hier, was Müller noch ziemlich am Anfang des Buches über sie sagt – Eli sei ein „ständiger Seismograf für etwas, das ins Rutschen geraten könnte, kleine Abweichungen, für die sie keine Skala hat“. Müller ist ein Roman geglückt, der Sensibilität für die Fragen des Zusammenlebens weckt. Sie bleiben auf eine Weise offen, dass sie den Leser, die Leserin weiter beschäftigen.

Lena Müller: Club der Verschwenderinnen. Roman. Edition Nautilus, Hamburg 2026. 150 Seiten, 20 Euro

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