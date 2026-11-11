Dieser Ex-Unioner steht jetzt beim FC Bayern vor dem Aus

Im März saß Leonard Prescott auf der Bank des FC Bayern und schaute zu, wie die Profis gegen seinen Ex-Klub Union Berlin spielten. Der Torwart war 16 Jahre alt und 1,96 Meter groß. Im Kader stand er, weil Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich binnen weniger Tage ausfielen.



Zum Profidebüt reichte es nicht, weil Urbig gerade rechtzeitig wieder gesund wurde. Acht Monate später deutet alles darauf hin, dass der 17-Jährige München verlässt: Sein Vertrag läuft aus, die Vorstellungen von Verein und Spieler gehen auseinander. Obwohl Prescott in München als vielversprechendes Talent gesehen wird.

Leonard Prescott: Vom Union-Talent zum Torwart des FC Bayern

Prescott kam im September 2009 in New York zur Welt und wuchs in Berlin auf. Er besitzt die deutsche und die amerikanische Staatsangehörigkeit. Bei Union lernte er das Torwartspiel, mit 13 zog er ins Internat des FC Bayern Campus.



Im März 2024 stand Prescott als Balljunge bei einem Heimspiel des FC Bayern am Spielfeldrand. Zwei Jahre später saß er bei einer Champions-League-Partie der Bayern in Bergamo erstmals auf der Bank der Profis. Für die deutschen U16 und U17 bestritt er zwölf Länderspiele, für die U19 des FC Bayern 20 Spiele.

Torhüter Leonard Prescott saß in der Bundesliga ausgerechnet gegen seinen Jugendverein, den 1. FC Union Berlin, auf der Bank. © Marco Steinbrenner /IMAGO

Urbig, Neuer und die Torwartfrage des FC Bayern

Einer Zukunft bei den Bayern steht aber eben ein Torwart im Weg, der zwar sechs Jahre älter ist, aber selbst noch als Talent gilt. Jonas Urbig, 23, wechselte im Januar 2025 vom 1. FC Köln nach München und gilt als Nachfolger von Neuer.



Anfang Oktober debütierte er sogar schon unter Bundestrainer Jürgen Klopp beim 2:0 gegen Serbien in der Nationalmannschaft und hielt seinen Kasten sauber. Auch beim nächsten Länderspiel in Griechenland stand Urbig im Tor. Auch für die anstehenden Länderspiele steht er im Kader.



Der Plan des Vereins sieht so aus: Die Münchner führen Gespräche mit Neuer und Ulreich, holen einen erfahrenen Ersatzmann und machen sich zum Schluss Gedanken über die Nummer drei. Prescott will in München eines Tages die Nummer eins werden.



Mit einer dauerhaften Ersatzrolle würde er sich laut Sky nicht zufriedengeben. Holt der Verein keinen Routinier, sondern einen Torwart mit langer Karriere vor sich, könnte der Neue Prescott den Weg versperren. Als Kandidat gilt Augsburgs Finn Dahmen, 28.

Prescott-Verlängerung kompliziert, Interessenten warten

Laut Sky laufen Gespräche über einen neuen Vertrag, doch sie gestalten sich schwierig. Klubs aus dem In- und Ausland zeigen Interesse, mehrere namhafte Vereine sollen bei Prescotts Eltern angeklopft haben. Der FC Bayern lässt seit Monaten Talente ziehen, Paul Wanner und Wisdom Mike sind Beispiele.



Für diese Saison hatte der Verein einen Entwicklungsschritt vorgesehen: Hinter Neuer, Urbig und Ulreich sollte Prescott als Nummer vier fungieren und bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielen.



Dann verletzte er sich im Sommer beim Aufwärmen vor dem ersten Testspiel der zweiten Mannschaft am Meniskus und wurde operiert. Seither fällt er aus.



Sein Vertrag endet im kommenden Sommer. Wo er den nächsten Schritt wagt, will er entscheiden, sobald er wieder gesund ist.

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