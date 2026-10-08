„Angriff auf die Meinungsfreiheit“: EU- und Nato-Mitglied Lettland will russischen Journalisten loswerden

Lettland will den Journalisten Leonid Ragozin zur Persona non grata erklären. Ein Gerichtsverfahren gibt es nicht, Kollegen sprechen von einem Angriff auf die Meinungsfreiheit.

Eine Mitteilung auf X hat das Leben des russischen Exil-Journalisten Leonid Ragozin zu Beginn der Woche auf den Kopf gestellt. „Unter Berücksichtigung der heute von den zuständigen Behörden erhaltenen Informationen und nach Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten und dem Innenminister habe ich beschlossen, das Verfahren zur Aufnahme eines weiteren russischen Staatsbürgers in die lettische Liste der Personae non gratae einzuleiten“, schrieb Lettlands Außenministerin Baiba Braže am Dienstag. Einen Namen nannte sie da noch nicht.



Den lieferte kurz darauf das Portal Delfi. Es handle sich um den russischen Journalisten Leonid Ragozin. Politico bestätigte dies unter Berufung auf einen hochrangigen europäischen Beamten, der direkt mit dem Fall vertraut sei. Ragozin lebt seit 2014 in Lettland. Nach der Annexion der Krim hatte er in Riga eine Wohnung gekauft und eine befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten.

Ein Lebenslauf zwischen den Fronten

Ragozin ist kein Mann aus dem Umfeld der Kreml-Medien. Er arbeitete als Korrespondent und Produzent für den russischen Dienst der BBC und war Redakteur der russischen Newsweek. Später schrieb er für Bloomberg, Politico, die Washington Post und Al Dschasira, verfasste Reiseführer für Lonely Planet und veröffentlichte im linken US-Magazin Jacobin ebenso wie im konservativen American Conservative. In Lettland arbeitete er zudem mit dem investigativen Rechercheportal Re:Baltica zusammen. Ragozin schreibt außerdem für das Onlinemedium bne Intellinews, das mit der Ostdeutschen Medienholding (OMH) kooperiert.

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Was Ragozin nun zum Verhängnis im kleinen Land im Baltikum werden könnte, sind seine differenzierten Ansichten zum Krieg in der Ukraine und den europäisch-russischen Beziehungen. In einer seiner jüngsten Kolumnen im American Conservative vertrat Ragozin die These, viele Russen sähen im Westen eine größere Bedrohung als in ihrer eigenen autoritären Regierung, und die westliche Konfrontationspolitik helfe Putin letztlich, an der Macht zu bleiben. Zudem warf er westlichen Staaten vor, Möglichkeiten einer diplomatischen Lösung des seit 2014 schwelenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine verbaut zu haben.



Für besondere Empörung in Lettland sorgte ein Auftritt im Podcast von Aaron Maté, Journalist beim US-Portal Grayzone, das der westlichen Ukraine-Unterstützung skeptisch gegenübersteht. Dort sagte Ragozin, Russland sehe sich gezwungen, auf vermeintliche westliche Provokationen mit „roher Gewalt“ zu reagieren. „Sie betrachten sich immer als die Unterlegenen und als die Seite, die unter ständigem Druck des Westens steht, der in ihre Einflusssphäre, in ihre strategischen Interessen eindringt“, so Ragozin. „Das zwingt sie, mit hybriden Aktionen zu reagieren, mit verdeckten Aktionen, mit einer Art unsichtbarer Aktionen, die die Landschaft in der ehemaligen Sowjetunion verändern.“

Ob man darin eine Rechtfertigung oder eine Analyse der Kreml-Logik sieht, ist eine Frage der Lesart. In Riga hat man sich offenkundig für Ersteres entschieden.

Der Innenminister drängte seit Wochen

Treibende Kraft hinter dem Verfahren ist Innenminister Jānis Dombrava. Bereits im September hatte er das Außenministerium aufgefordert, Ragozin zur unerwünschten Person zu erklären. Dessen Äußerungen, so Dombrava damals, widersprächen den Interessen des lettischen Staates. Ragozin habe die Wirksamkeit der Sanktionen gegen Russland bestritten und dem Westen die Schuld an Moskaus aggressivem Vorgehen gegeben. „Die von ihm geäußerten Ansichten deckten sich häufig mit Aussagen, die darauf abzielen, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu untergraben“, erklärte der Minister.



Nach Bražes Ankündigung legte Dombrava nach. Auf X warf er Ragozin vor, „russischen Interessen“ zu dienen; eine Situation, in der dieser weiterhin frei in Lettland lebe, sei unhaltbar. „Persona non grata ist genau das Instrument, das für diesen Zweck gedacht ist. Das Verfahren ist eingeleitet. Warten wir auf ein schnelles Ergebnis!“

Von einem Vorwurf einer konkreten Straftat ist jedoch nichts zu lesen. Von Spionage, Geldflüssen aus Moskau oder einer Tätigkeit für russische Staatsstellen ist öffentlich keine Rede. Die „Informationen der zuständigen Behörden“, auf die sich Braže beruft, bleiben geheim. Was bekannt ist, sind Interviews, Kolumnen und Podcast-Auftritte Ragozins.

Ragozin: „Außergerichtliche Bestrafung“

Ragozin selbst bewertet den Vorgang als politische Verfolgung. Er erlebe derzeit „die Androhung einer sehr harten außergerichtlichen Bestrafung dafür, dass ich meine Meinung sage und eigene Einschätzungen und Analysen liefere“, schrieb er auf X. Den Weg über den Persona-non-grata-Status habe man gewählt, um ihm ein Verfahren vor Gericht zu verwehren, wo der Fall, wie beteiligte hochrangige Politiker offen einräumten, nicht standhalten würde.

Begleitet werde die Drohung von einer Rufmordkampagne, an der Fake-News-Akteure beteiligt seien, die seine Ansichten zum Krieg bewusst verzerrten. Ziel sei es, sein Leben zu zerstören und ihn als „bekannte Stimme“ in der Debatte über den russisch-ukrainischen Krieg mundtot zu machen.

Unterstützung erhält er auch von Kollegen, die man kaum der Kremlnähe verdächtigen kann. Der russische Exil-Journalist Michail Fischman, der in den 2000er-Jahren mit Ragozin in einer Redaktion arbeitete, schrieb: „Ich bin vielleicht nicht mit allem einverstanden, was er sagt, aber es ist verrückt und beschämend, ihn als Kremlpropagandisten darzustellen. Für mich ist das ein direkter Angriff auf die Meinungsfreiheit.“

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Kevin Rothrock, Chefredakteur der englischen Ausgabe des Exilportals Meduza, sieht in dem Vorgehen offenbar eine Vergeltung für Ragozins politische Kommentare, „mit anderen Worten: ein Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit“. Auch Ben Aris, Chefredakteur von bne Intellinews, kritisiert das lettische Vorgehen scharf.

Das Instrumentarium kennt man aus Moskau

Eine – allen voran für Lettland bittere – Parallele drängt sich da auf. In Russland werden unliebsame Journalisten immer wieder zu „ausländischen Agenten“ erklärt, Medien als „unerwünschte Organisationen“ eingestuft, ausländischen Korrespondenten die Akkreditierung entzogen, so wie 2021 der BBC-Korrespondentin Sarah Rainsford, die Moskau als „Gegenmaßnahme“ des Landes verwies. Die Logik ist stets dieselbe: Eine Behörde stellt per Verwaltungsakt fest, dass jemand den Interessen des Staates schade. Eine unabhängige gerichtliche Prüfung des eigentlichen Vorwurfs findet nicht statt, die Begründung bleibt nebulös, die Grundlage sind oft Äußerungen statt Handlungen.

Genau dieses Muster würde nun ein EU- und Nato-Mitglied anwenden, das sich zu Recht auf die Verteidigung westlicher Werte gegen russischen Autoritarismus beruft. Der Persona-non-grata-Status war ursprünglich ein Instrument der Diplomatie, gedacht für Diplomaten, die gegen die Regeln des Gastlandes verstoßen. In Lettland ist eben jener Mechanismus nun zum Werkzeug geworden, um Menschen wegen ihrer Meinung fernzuhalten.

Allein 2022 setzte das lettische Außenministerium viermal russische Staatsbürger auf die Liste, insgesamt wurden 167 Personen für unerwünscht erklärt. Darunter waren zahlreiche Schauspieler, Musiker und Fernsehmoderatoren, etwa Jekaterina Andrejewa, Tina Kandelaki und Dmitri Gubernijew, also Gesichter der russischen Staatspropaganda.

Doch die Liste traf auch Kremlkritiker. 2022 wurde Alexej Korostelew, Moderator des unabhängigen Senders Doschd, mit einem Einreiseverbot belegt, nachdem er sich in einer Sendung missverständlich über mobilisierte Russen geäußert hatte. Korostelew arbeitete damals aus Georgien und besaß keine lettische Aufenthaltserlaubnis. Der Sender, der selbst ins Exil nach Riga gegangen war, verlor seine Sendelizenz in Lettland. Ein Gericht hob diese Entscheidung später, im Juli 2025, wieder auf.

Lettland verfolgt gegenüber Moskau seit Jahren einen der härtesten Kurse in der EU. Erst im vergangenen Monat war Riga der einzige Mitgliedstaat, der sich gegen die Aufhebung der Sanktionen gegen den russisch-usbekischen Milliardär Alischer Usmanow stemmte. Die Sorge vor russischer Einflussnahme ist im Baltikum real und historisch begründet. Doch gerade deshalb stellt der Fall Ragozin eine unbequeme Frage: Wie glaubwürdig ist ein Staat, der den Kampf gegen den Autoritarismus mit dessen Methoden führt?

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