Auch die letzte Bastion hat keine Mauern mehr: Europas Christdemokraten sind am Ende

Zermahlen von Rechtsaußen und Links geraten konservative Parteien in ganz Europa zur Randerscheinung. Die CDU hielt lange dagegen, geht sie nun den Weg ihrer Schwesterparteien?

Im Zenit der Macht: Bis zum Ende der 2000er-Jahre waren die europäischen Konservativen dominant. Dann begann der Machtverfall.

Über Jahrzehnte prägten die konservativen Parteien die Politik in Westeuropa. Als echte Volksparteien bündelten sie unterschiedliche Milieus aus Stadt- und Landbevölkerung, Unternehmer und Angestellte, Landwirte und Beamte, christliche, soziale und liberale Flügel. Ihre Stärke beruhte nicht auf einer einheitlichen Ideologie, sondern auf der Fähigkeit, jene Gruppen in einem breiten Bündnis auf einen kompromissorientierten Kurs zu einigen.