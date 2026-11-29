Taiwan hat sich in einem Referendum für eine Rückkehr zur Atomkraft ausgesprochen. Mehr als sieben Millionen Menschen stimmten dafür.

Bei einem Referendum in Taiwan hat sich eine Mehrheit der Abstimmenden für eine Abkehr von der bisherigen Politik eines „atomkraftfreien Heimatlandes“ ausgesprochen. Diese Politik sah einen schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie vor, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Die Abstimmung fand am Samstag parallel zu den Kommunalwahlen statt.



Nach Angaben der taiwanischen Zentralen Wahlkommission stimmten mehr als sieben Millionen Menschen für die Nutzung der Kernenergie. Damit wurde die erforderliche Zustimmung von mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten erreicht, wie Bloomberg berichtet. Die Zahl der Befürworter übertraf die der Gegner deutlich. Knapp 4,6 Millionen Menschen stimmten laut dpa dagegen.

Forderung der Opposition

Die Abstimmung geht auf eine Initiative der oppositionellen Kuomintang (KMT) zurück. Die Partei hatte argumentiert, Taiwan benötige eine stabile Stromversorgung, um den steigenden Energiebedarf der Halbleiter- und KI-Industrie zu decken. KMT-Chefin Cheng Li-wun forderte nach Bekanntwerden des Ergebnisses laut AP, die Atomkraft „so schnell wie möglich wieder einzuführen“.

Taiwans letzter in Betrieb befindlicher Reaktor wurde im Mai 2025 abgeschaltet. Der staatliche Energieversorger Taiwan Power prüft laut Bloomberg bereits eine mögliche Wiederinbetriebnahme der Kraftwerke Maanshan und Kuosheng. Ein Neustart könnte die Abhängigkeit der Insel von importierten Energieträgern wie LNG verringern, sagte ein Analyst des Energieforschungsunternehmens Rystad Energy laut Bloomberg.

Drei Bedingungen für Wiederaufnahme der Atomkraft

Das Ergebnis bedeutet allerdings nicht, dass stillgelegte Kraftwerke unmittelbar wieder in Betrieb gehen. Atomkraft ist laut AP in Taiwan nicht gesetzlich verboten, sondern wird durch die Regierungspolitik geregelt. Das Referendum gibt der Regierung unter Präsident Lai Ching-te nun ein politisches Mandat, sich erneut mit der Nutzung der Atomkraft zu befassen.

Taiwans Kabinett stellte laut AP klar, dass eine Wiederaufnahme der Atomkraft an drei Bedingungen geknüpft sei: Die Sicherheit der Anlagen müsse gewährleistet sein, eine Lösung für den Umgang mit Atommüll vorliegen und ein gesellschaftlicher Konsens bestehen, erklärte eine Sprecherin. Auch Bloomberg weist darauf hin, dass mögliche Neustarts zunächst Sicherheitsprüfungen und behördliche Genehmigungen erfordern würden.